Koliko dugo trebate vježbati da bi vam to postalo navika?

Prema novom istraživanju, za razvoj dosljedne rutine vježbanja potrebno je vrijeme.

Nedavna studija objavljena u časopisu „Proceedings of the National Academy of Sciences“ otkrila je da je potrebno vrijeme potrebno za uspostavljanje navike u teretani vjerojatno duže nego što biste željeli, oko šest mjeseci, prema istraživanju.

Studija, koju su vodili istraživači sa Sveučilišta u Chicagu i Sveučilišta u Pensilvaniji, istraživala je formiranje navika koristeći alate koji su pratili ponašanje nekoliko tisuća ljudi.

Studija je također mjerila koliko dugo je zdravstvenim radnicima potrebno da razviju praksu pranja ruku.

„Mislim da postoje neke navike koje su automatiziranije, a neke za koje je potrebno više truda. I mislim da je vježba jedna od onih za koje je potrebno više truda“, rekao je profesor Jamie Shapiro, koji nije sudjelovao u studiji.

Za dio studije o fitnessu, istraživači su pratili oko 30.000 ljudi koji su bili u lancu 24-satnog fitnessa, tijekom četiri godine. Rezultati su pokazali da je ljudima potrebno oko pola godine da uspostave dosljednu naviku u teretani.

Prema mišljenju Colin F. Camereru, direktora „T&C Chen“ centra za društvenu neuroznanost, istraživači su izmjerili koliko dobro se može predvidjeti posjet teretani na osnovu duge liste varijabla, uključujući vremenski interval između posjeta, njihova povijest u teretani, koliko mjeseci zaredom su išli i još mnogo toga.

Autori su smatrali odlazak u teretanu ustaljenom navikom ako bi mogli predvidjeti koje dane u tjednu će ispitanici ići u teretanu na osnovu podataka koje su prikupili iz svih varijabla koje su mjerili, prenosi klix.ba.

„U našim podacima, koliko često ljudi idu i da li idu predvidljivo, varira. U prosjeku, oni idu 22 posto dana, otprilike jedan do dva dana u tjednu. Imati naviku znači da možemo predvidjeti što će biti tih jedan ili dva dana. Ako ne, možemo predvidjeti u koje dane idete, onda to definiramo kao da nemate naviku“, dodaje on.

