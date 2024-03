Koliko je “loše” ako ne perete lice svako jutro?

Podijeli :

Pitajte bilo kojeg dermatologa što preporučuje za prvi korak u rutini njege kože i vjerojatno će dati isti odgovor: čišćenje lica. Ali, vrijedi li isto i za jutarnje i večernje pranje lica?

“Moje je mišljenje da se o večernjem pranju lica ne može pregovarati”, rekla je dr. Angela Casey, certificirana dermatologinja iz Ohia. “Preko noći naša koža prolazi fazu “odmora i popravka” staničnog ciklusa kože.”

Prema Casey, kada ljudi noću temeljito ne uklone prljavštinu, alergene i druge iritanse s lica, oni mogu ometati ciklus oporavka kože.

Iako mnogi ljudi vole večernju rutinu njege kože s više koraka, poput dvostrukog čišćenja, njihova posvećenost jutarnjoj rutini njege kože mogla bi biti druga priča. Mnogi od njih su sretni što ujutro imaju dovoljno vremena da poprskaju lice vodom prije nego istrče kroz vrata.

Iako se dermatolozi slažu da većina (ako ne i svi) njihovih pacijenata treba prati lice navečer, što misle o ljudima koji preskaču jutarnje pranje lica? Je li “loše” ako ne perete lice svako jutro?

“Kao i kod većine navika kod njege kože, odgovor je da to ovisi”, rekla je dr. Helen He, dermatologinja iz New Yorka i specijalizantica na Odjelu za dermatologiju Kimberly and Eric J. Waldman na Mount Sinai, piše Huffpost.

Kakav tip kože imate?

Nije iznenađujuća stvar da ako imate masnu kožu ili kožu sklonu aknama, većina dermatologa preporučuje da u svoju jutarnju rutinu uključite sredstvo za čišćenje.

“Pacijenti koji se znoje i proizvode više sebuma tijekom noći također imaju veću vjerojatnost da će prenijeti prljavštinu s jastučnice na svoje lice, pa bi im stoga dobro došlo temeljito čišćenje lica ujutro kako bi se uklonile te tvari koje inače mogu začepiti pore i izazvati prištiće,” rekao je.

Međutim, ako imate suhu kožu, mogli biste ujutro odspavati dodatnih pet minuta i preskočiti pranje lica.

“Pretjerano čišćenje može skinuti lipide s kože koji čine vanjsku kožnu barijeru, čineći njihovu kožu podložnijom iritacijama, perutanju i ekcemima”, rekao je.

Kad je riječ o jutarnjoj rutini njege kože za one sa suhom kožom, dr. Elaine Kung, certificirana dermatologinja iz New Yorka, rekla je: “Prskanje vode ili nježna micelarna voda mogu biti dovoljni.”

Kakva je vaša lokalna klima?

Ako ste ikada putovali u klimu koja se drastično razlikuje od one u kojoj živite, možda ste morali promijeniti svoju rutinu njege kože. Rutina koju ste usavršili u vrućem, sparnom Miamiju na Floridi jednostavno neće uspjeti u suhoj pustinji Palm Springsa u Kaliforniji. Isto tako, hoćete li preskočiti jutarnje pranje lica ovisi i o vremenskim uvjetima.

“Pacijenti koji žive u vrućoj, vlažnoj klimi mogu imati više koristi od čišćenja lica ujutro, dok oni koji žive u suhoj, hladnoj klimi to mogu preskočiti”, rekao je.

Važno je zapamtiti da se razina vlažnosti mijenja ovisno o godišnjem dobu. Dakle, iako bi vašoj koži ove zime moglo biti dobro od preskakanja jutarnjeg čišćenja, možda ćete ga trebati uključiti u svoju rutinu kada dođe ljeto.

Koliko su vam jutra znojna?

Kada se znoj pomiješa s prirodnim uljima vaše kože i mrtvim stanicama kože, to može dovesti do začepljenja pora.

“Svatko tko vježba ujutro trebao bi oprati lice nakon jutarnje vježbe”, rekla je Casey.

Casey je također rekla da ako ste skloni znojiti se u snu, ne biste trebali preskočiti čišćenje lica ujutro. Napomenula je da određene hormonske promjene, uključujući trudnoću i perimenopauzu, mogu uzrokovati valunge i češće znojenje.

Koja je vaša noćna rutina njege kože?

Vaša noćna rutina kože može utjecati na to trebate li dodati korak čišćenja i ujutro.

“Ako vaša noćna rutina uključuje samo lagane proizvode, jutarnje čišćenje možda neće biti potrebno”, rekla je Kung.

Međutim, ako vaša noćna rutina uključuje proizvode za njegu kože s aktivnim sastojcima (poput retinola), pranje lica ujutro bi vam trebalo biti veći prioritet.

“Neki noćni proizvodi, poput retinoida koji se izdaju na recept i koji ostaju aktivni na vašoj koži 12 sati, možda neće biti kompatibilni s izlaganjem ultraljubičastom svjetlu”, rekao je Kung. “Dakle, bilo bi bolje isprati ga ujutro.”

Iako su dermatolozi rekli da oni sa suhom kožom općenito mogu preskočiti pranje lica, druga je priča ako uključite jednu posebnu tehniku ​​njege kože koju mnogi vole sa suhom kožom: “slagging”.

Nanošenje tankog sloja okluzivnog proizvoda (vazelin) može učiniti čuda na suhoj koži, zadržavajući vlagu preko noći. Međutim, okluzivi poput vazelina mogu učiniti više štete nego koristi ako se ostave na koži dulje vrijeme.

“Okluzivni proizvodi za njegu kože vrlo su korisni za one sa suhom kožom,” rekla je Casey, “ali treba postojati ravnoteža između primjene tih proizvoda za zaštitu kože i dopuštanja našoj koži da diše i bolje upija druge hidratantne sastojke koji jačaju našu kožnu barijeru i mikrobiom.” Drugim riječima, ujutro ih obavezno isperite!

Osim toga, uključivanje proizvoda za njegu kose u vašu noćnu rutinu može utjecati na to trebate li ujutro oprati lice.

“Ulja i sastojci iz kose i proizvoda za kosu mogu se zalijepiti za vaš jastuk i tako doći u kontakt s kožom dok spavate”, rekla je Casey. “Kod nekih ljudi ovi sastojci mogu izazvati iritaciju i izbijanje akni, podupirući potrebu za jutarnjim pranjem lica.”

Ne postoji jednoznačan odgovor

Uz jutarnju rutinu njege kože, mnogi čimbenici mogu pridonijeti potrebi za korakom čišćenja. Tijekom čak nekoliko tjedana možda ćete morati prilagoditi svoju jutarnju rutinu na temelju ostalih dnevnih aktivnosti, noćne rutine njege kože i zdravstvenog stanja, kao i vaše lokalne klime.

“Ne postoji jednoznačan odgovor”, rekao je Kung. “Obratite pozornost na to kako se vaša koža osjeća nakon čišćenja. Ako je suha ili nadražena, prilagodite svoju rutinu ili proizvode koje koristite u skladu s tim.”

