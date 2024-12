Napunila 107 godina i poručila svim ženama: Za dug, sretan i ispunjen život, bježite od dvije stvari

Podijeli :

Doživjela je 107 godina i sada nas ima puno pravo savjetovati što je dobro za naše zdravlje, a što nije. Baka je savjetovala dvije stvari.

Često se pitamo u čemu je tajna.

Malta – zemlja zdravih ljudi koji dugo žive

Naravno, životni stil ima puno veze s tim. Zdrava prehrana, način na koji provodimo vrijeme, izloženost stresu itd. Ova žena ima 107 godina i govori o tome što joj je pomoglo da doživi toliku dob. Navodi da bismo trebali izbjegavati alkohol, alkohol je štetan. Uništava nas, ili druge koji su u našoj blizini.

Uništava nas i psihički, ali to nije mala stvar. Čini se da vjeruje da je nepijenje alkohola doprinijelo da bude zdrava i živi ove godine. Zdravo se hranila, vježbala i pazila na sebe. Navela je i nešto što je mnoge nasmijalo, a to je da to što dugo živi sama imalo dobar učinak. Naime, ona je udovica i dugo živi sama.

Ona kaže da trebamobirati s kim ćemo provoditi vrijeme. Ako provodimo puno vremena s negativnim ljudima, pod stresom smo, iscrpljeni smo, neće nam biti dobro. Stoga se okružite pozitivnim ljudima koji će vas nasmijavati i izvući ono najbolje iz vas.

Tako ćemo biti sretniji i ispunjeniji. Ova žena kaže da je sretna jer ima unuka koji se brine o njoj.

Kaže da se zdravo hrani: zeleno povrće, voće, zobene pahuljice i klice. Za doručak jedite žitarice ili muesli s klicama i nemasni jogurt. Nakon nekoliko dana osjećat ćete se snažnije, prenosi Krstarica.

