Ove navike otkrivaju jako puno o vašoj osobnosti

Podijeli :

Unsplash/Radission US

Navike mogu puno toga otkriti o našoj osobnosti, a ako vas zanima kakvu osobnost ima vaš novi kolega na poslu, obratite pozornost na to kako se on rukuje, kakav ima rukopis, ili jednostavno, kakvu odjeću ili hranu odabire.

1. Način na koji hodate

Netko tko hoda odmjerenim, ujednačenim korakom i s podignutom glavom odaje dojam samouvjerene osobe i ima tendenciju biti socijalno vješt i otvoren. Postoji razlog zašto mnoge slavne osobe i političari koriste ovaj “hod moći”. S druge strane, hodanje u “udubljenom” položaju – spuštena ramena, spuštena glava – pokazuje da se osjećate ranjivo. To može ukazivati ​​na vrlo samosvjestan tip osobnosti ili nekoga tko je često izgubljen u vlastitim mislima, piše MSN.

Studija objavljena u Journal of Personality and Individual Differences 2021. otkrila je da su studenti s psihopatskim tendencijama mogli procijeniti ranjivost i odabrati potencijalne žrtve jednostavno promatrajući način na koji ljudi hodaju. Znajući to, možda biste željeli usvojiti asertivniji stil hodanja, čak i ako to nije vaš “normalan” korak.

Samo 22 minute tjelesne aktivnosti neutraliziraju posljedice ove nezdrave navike Četiri svakodnevne navike zbog kojih brže starite

2. Način rukovanja

Vaš stisak ruke izražava mnogo o vama u samo nekoliko sekundi, prema dr. Patricku Wanisu, stručnjaku za ljudsko ponašanje. Jednostavan čvrst i kratak stisak ruke s jednim pokretom gore-dolje pokazuje da imate samouvjerenu osobnost, dok mlitav stisak ruke ukazuje na to da ste nesigurni, uplašeni ili zatvoreni, kaže. Ako koristite rukovanje objema rukama, to ukazuje na agresivnost ili pokušaj dominacije. Slično tome, rukovanje s dlanom prema dolje pokazuje da ste dominantni, kontrolirajući i moguće agresivni. Wanis nudi još jedan signal za razmatranje: “Nikada nemojte brisati ruku tek nakon što ste se s nekim rukovali jer to govori da smatrate osobu prljavom ili da ste netko tko je previše zabrinut zbog bakterija.”

Studija objavljena u Journal of Personality and Social Psychology to potvrđuje. U eksperimentu su suci bili obučeni da procijene osam karakteristika rukovanja: potpunost stiska, temperaturu, suhoću ruku, snagu, trajanje, snagu, teksturu i kontakt očima. Rezultati pokazuju da su se sudionici s čvršćim stiskom ruke opisali kao emocionalno ekspresivniji, ekstrovertiraniji i pozitivniji od drugih. Oni s labavijim stiskom bili su sramežljiviji i neurotičniji. Prvi dojmovi sudaca bili su u skladu s tim – složili su se da su sudionici s čvršćim stiskom ruke bili samouvjereniji i manje socijalno anksiozni. Zanimljivo je da su žene koje su se čvrsto rukovale bile intelektualnije, obrazovanije, liberalnije i otvorenije za iskustva.

3. Način na koji pišete mailove

Ako pokušavate shvatiti osobnost svog suradnika, odgovor bi mogao ležati u njihovoj e-pošti. Postoji veza između pisanja e-pošte i našeg stvarnog života. Način na koji pišete e-poštu, što pišete i kada ju pišete može biti prilično točan u predviđanju vaše osobnosti, uz studije koje pronalaze povezanost između određenih ključnih riječi i glavnih osobina. Narcisi će općenito često koristiti riječi kao što su ja i moje.

Naravno, nije važno samo što kažete – važno je i kako to kažete. Nedostatak tipfelera znak je nečije savjesnosti, perfekcionizma i potencijalnih opsesija, dok loša gramatika može ukazivati ​​na nižu razinu IQ-a i akademske inteligencije. Zanimljivo je da dugi e-mailovi odražavaju energiju i temeljitost, ali i određeni stupanj potrebe.

4. Vaše prehrambene navike

Vi ste ono što jedete – ali ste i način na koji jedete. Ono što odaberete jesti, vaša omiljena hrana, kada jedete, koliko jedete i vaš bonton pri jedenju, sve to daje naznake o vašoj osobnosti. Oni koji sporo jedu često su savjesni ljudi koji vole imati kontrolu, ali oni koji brzo jedu obično su ambiciozni i nestrpljivi. Avanturistr u prehrambenim navikama je u potrazi za uzbuđenjem i riskantnim situacijama, dok će izbirljivi konzumenti vjerojatno pokazati tjeskobu i neurotičnost. Na kraju, ako ste netko tko voli odvajati različite namirnice na svom tanjuru, vrlo ste oprezni i orijentirani na detalje u svakodnevnom životu.

Ove tri loše navike zapravo ukazuju na visoku inteligenciju Ove “pristojne navike” konobari potajno mrze. Nemojte to raditi

5. Boja odjeće koju nosimo

Stil, cijena pa čak i boja vaše odjeće puno toga otkrivaju, prema studiji iz 2020. objavljenoj u časopisu Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts. Istraživači su otkrili da ljudi koji su nosili odjeću jarkih boja ili upadljivu odjeću i skupe ili dizajnerske modne dodatke imaju mnogo veću vjerojatnost da će biti nesigurni, imati nisko samopoštovanje i biti manje autentični. Zašto? Traženje pozornosti i pokušaj uklapanja u percipiranu “visoku” kulturu često su znakovi narcizma. Međutim, to nije uvijek slučaj. Ljudi koji svoju osobnost izražavaju svojom odjećom često su kreativni i maštoviti tipovi.

6. Vaš rukopis

Grafologija je analiza rukopisa i njegovog odnosa s osobnošću. Zapravo, vaš je rukopis toliko dobar pokazatelj onoga tko ste da je jedna studija iz 2018. otkrila da korištenje računalnog programa za analizu nečijeg rukopisa može predvidjeti njihov tip osobnosti s približno 80% točnosti.

Stručnjaci za rukopis kažu da mogu otkriti više od 5000 crta ličnosti iz vašeg rukopisa. Ljudi koji pišu krupno orijentirani su na ljude i traže pažnju, dok su oni sa sitnim rukopisom introvertirani i sposobni za akutnu koncentraciju. Pisanje s blagim nagibom udesno znači da ste prijateljski raspoloženi i impulzivni; nagib ulijevo znači da ste rezervirani i individualni. Nikakav nagib ne govori da ste logični i pragmatični. Na kraju, rukopis s jakim pritiskom ukazuje na to da imate jake emocije i da brzo reagirate, ali lagani pritisak implicira lakoću i sposobnost pomicanja s mjesta na mjesto.

7. Koliko ste točni

Bilo da dolazite rano, na vrijeme ili kasnite, sve to šalje snažnu poruku o vašoj osobnosti, bontonu i onome što vas motivira. Ljudi koji cijene točnost često slijede pravila i ugađaju ljudima, dok oni koji kronično kasne mogu biti više usredotočeni na sebe.

Studija objavljena u Journal of Research in Personality 2006. sugerira da je točnost točna procjena pozitivnih karakternih osobina. U studiji su istraživači tražili od sudionika da kod kuće dovrše procjenu osobnosti i dođu u laboratorij na grupni eksperiment. Analizirajući vrijeme dolaska sudionika, otkrili su da su točni ljudi bili savjesniji i ugodniji. S druge strane, preuranjeni dolazak je bio povezan s neuroticizmom, dok su oni koji su kronično kasnili bili opušteniji.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.