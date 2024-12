Ove tri stvari neuroznanstvenici nikada ne bi radili: “Mogu vam oštetiti mozak”

Podijeli :

Pixabay/Ilustracija

Neuroznanstvenica je upozorila da postoje tri uobičajene navike koje bi mogle imati negativan utjecaj na vaš mozak – a jednu radite čim se ujutro probudite.

Neuroznanstvenica je otkrila tri uobičajene navike koje uništavaju vaš mozak – a vi vjerojatno radite barem jednu od njih. Stručnjakinja, poznata kao Em On The Brain, kaže da sve čemu izložimo svoj mozak može imati utjecaja, bilo da je to hrana koju jedemo ili stvari koje čitamo ili gledamo. Podijelila je glavne stvari koje nikada ne bi učinila da održi svoj mozak u dobrom stanju, piše Mirror.

“Broj jedan je uzeti mobitel čim se probudim ujutro”, objavila je na TikToku, ‘Sadržaj koji konzumirate tijekom tog vremena imat će veći utjecaj na vaš način razmišljanja i pokvariti naš dopamin do kraja dana tako da nastavljamo provjeravati naše mobitele”, prenosi Večernji list.

Ovo radimo svaki dan, a ne znamo da uništavamo mozak

Rosey Davidson, savjetnica za spavanje u Just Chill Baby Sleepu, složila se s Emily, objašnjavajući da su naši mozgovi ‘opušteniji i sugestibilniji’ kada se tek probudimo. “Kada se probudimo, naš mozak prelazi iz moždanih valova dubljeg sna (poput delta i theta valova) preko alfa valova i na kraju do beta valova”, rekla je.

“Ovaj prijelaz čini nas opuštenijima i sugestibilnijima, zbog čega konzumiranje sadržaja na mobitelu odmah nakon buđenja može snažno utjecati na naše raspoloženje i način razmišljanja tog dana. Nakon buđenja odvojite nekoliko trenutaka da udahnete i postavite namjere prije nego što posegnete za vašim telefonom. Ako ga možete puniti na drugoj strani spavaće sobe ili izvan spavaće sobe, to postavlja dodatnu barijeru”, dodaje.

Negativne misli

Emily je također rekla da negativno mišljenje o sebi može imati veći utjecaj nego što mislite. Iako ovo može zvučati očito, naglasila je da misli koje se ponavljaju mogu ojačati iskrivljena mišljenja o sebi ili čak pogoršati stanja poput depresije.

Prema Alzheimer’s Research UK, ljudi koji pate od depresije ili anksioznosti imaju daleko veću vjerojatnost da će doživjeti demenciju i pogoršanje zdravlja mozga. Emily je objasnila: “Važno je ono što si kažete i što se više uvjeravate, to se više upisuje u vaš mozak. A ono što je upisano je ono što mi manifestiramo”. Iz psihološke perspektive, savjetnica Georgina Sturmer također se složila.

“Svakako bih rekla da imamo priliku svako jutro ponovno se pripremiti za dan. Dati si vremena da budemo dobri prema sebi, da se osjećamo utemeljeno i da razmislimo o svom osjećaju svrhe”, rekla je.

Prehrana

Posljednje, ali ne manje važno, Emily je istaknula prehranu s visoko prerađenom hranom koja uzrokuje probleme. Nutricionistica, Helen Bell, također se složila i rekla da bi doručak zaista mogao biti najvažniji obrok u danu. ‘Prema mom iskustvu, hrana s visokim udjelom rafiniranih šećera i trans-masti posebno je štetna za zdravlje mozga kada se konzumira ujutro. To uključuje slatke žitarice, peciva i prerađenu hranu za doručak. Kada započnete dan s takvom hranom, to može dovesti do brzog porasta razine šećera u krvi, nakon čega slijedi pad. Ova fluktuacija može otežati koncentraciju i jasno razmišljanje” dodaje.

Koliko je star vaš mozak? Dovoljno je postaviti samo jedno pitanje kako biste dobili odgovor

“Uvijek preporučujem da započnete dan s hranom bogatom zdravim masnoćama, proteinima i složenim ugljikohidratima. Za doručak, opcije kao što su avokado na tostu od cjelovitih žitarica, grčki jogurt s orašastim plodovima i bobičastim voćem ili smoothie sa špinatom, bananom i maslacem od badema su izvrstan izbor jer te namirnice osiguravaju trajnu energiju i bitne hranjive tvari koje podržavaju rad mozga”, kaže Helen.

“Tijekom dana savjetujem svojim klijentima da uključe hranu bogatu omega-3 masnim kiselinama, poput lososa, lanenih sjemenki i oraha, jer je poznato da podržavaju zdravlje mozga”, dodaje. “Osim toga, voće i povrće bogato antioksidansima, poput borovnica, špinat, a brokula može pomoći”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Selak Raspudić: Milanović je doslovno žicao da mu se da još jedan mandat Stručnjak tvrdi: Ovih pet auta neće izdržati 160.000 kilometara