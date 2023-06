Pet jasnih znakova da jedete previše šećera

Podijeli :

Znate da biste trebali ograničiti dodani šećer u svojoj prehrani, ali velike su šanse da jedete više šećera nego što mislite. Evo kako vam tijelo možda govori da ograničite unos šećera.

Izbijaju vam prištići

Konzumiranje previše šećera može izazvati izbijanja nečistoća na vašoj koži. Studija objavljena u Journal of Academy of Nutrition and Dietetics ukazuje na vezu između prehrane s visokim udjelom šećera i ozbiljnosti akni. Sudionici s umjerenim do teškim aknama izvijestili su o većem unosu šećera u usporedbi s osobama koje su imale blage akne ili ih uopće nisu imale, piše The Healthy.

Osjećate se previše umorno

Ako jedete hranu prepunu skrivenog šećera i očito vam nedostaju proteini, vlakna i masnoće – recimo, veliko pecivo – mogli biste osjetiti popodnevni pad energije. Mogli biste osjetiti jaku glavobolju ili želju da ležite u krevetu. Uravnotežena i hranjiva prehrana sprječava da šećer u krvi padne s visoke razine šećera na letargično nisku razinu.

Rušite se od umora nakon treninga

Pravilan unos energije u vaše tijelo ključan je za dobar trening. Ako se čini da vježbanje postaje sve teže, možda je za to kriva prehrana s visokim udjelom šećera. “Ako povećate šećer u krvi s vrlo slatkom hranom neposredno prije intenzivnog napora, možete se nakon toga osjećati vrlo umorno”, kaže dr. Sara Folta, docentica na Tufts Friedman School of Nutrition Science and Policy. Opskrbljivanje s previše jednostavnih šećera može uzrokovati brz skok šećera u krvi nakon čega slijedi brzi pad, ostavljajući vas da se osjećate iscrpljeno na pola puta tijekom trčanja, napominje ona.

Nikad niste siti

Zašto je tako lako posegnuti za još jednim komadom torte? Hrana koja je bogata šećerom, ali ima malo proteina, vlakana i drugih hranjivih tvari, ne daje osjećaj sitosti, kaže Folta. “Šećer ne pokreće iste mehanizme u tijelu zbog kojih se vaše tijelo osjeća kao da je upravo jelo”, kaže ona.

Vaš stomatolog ima loše vijesti

Karijes je oduvijek bio ne tako suptilan znak ljubitelja slatkog: Zamislite djecu koja jedu previše lizalica ili gutaju pune šake želea. Kada bakterije u vašim ustima probavljaju bilo koju vrstu ugljikohidrata, proizvode kiselinu koja se u kombinaciji s vašom slinom stvara plak, koji se, ako se ne očisti, nakuplja na zubima i počinje nagrizati zubnu caklinu. Taj proces označava početak stvaranja karijesa. Pobrinite se da perete zube najmanje dva puta dnevno kako biste smanjili učinak šećera.

