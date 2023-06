Pršte od vitamina: Ove je namirnice najbolje jesti sirove

Podijeli :

Shutterstock / Ilustracija

Povrće je uvijek dobra opcija. Možete ga pripremiti na razne načine, ali jedan način je ipak najzdraviji - ako ga jedete sirovo. Izdvojili smo najzdravije povrće koje se može jesti u sirovoj varijanti.

1. Krastavci

Konzumiranje sirovih krastavaca pružit će vam neodoljiv okus i hrskavu teksturu. Možete ga spariti s humusom, maslinovim uljem ili samo sa soli. Uvijek može biti jednostavna zdrava grickalica, piše Times of India.

2. Špinat

Lišće špinata puno je vitamina C i E, vlakana, enzima i aminokiselina. Kod sirovog špinata najfiniji je njegovo mlado lišće. Pri kuhanju, ovo povrće gubi svoj okus i aminokiseline.

3. Cikla

Cikla je jako zdravo povrće upravo zbog svoje snažne crveno ružičaste boje. Folat koji pomaže vašim živčanim stanicama i razvoju mozga u cikli se nalazi u obilnim količinama.

4. Klice

Klice sadrže veliku količinu fitonutrijenta i klorofila, a upravo to vašem tijelu daje potrbnu količinu antioksidansa. Klice su najbolja opcija među sirovim povrćem. One vašem organizmu vraćaju vitamin C i B koje pomaže pri obnavljnju vašeg organizma.

5. Mrkva

U usporedbi s kuhanom mrkvom, sirova mrkva sadrži više hranjivih tvari. Mrkva će vam lako podići razinu energije u organizmu i dobra je za vaš vid.

6. Rajčica

Konzumacijom sirove rajčice možete odgoditi mnoga stanja, kao što su gojaznost, razvoj raka, dijabetesa, bolesti bubrega i problema s kostima.

7. Luk

Sirovi luk sadrži spojeve sumpora i tvari koje preveniraju rak. Zbog kemikalija u u sirovom luku, koje nestaju prilikom kuhanja, vjeruje se da upravo konzumacijom luka možete prevenirati razvoj raka pluća i prostate.

8. Brokula

Brokula slovi kao jendo od najzdravijeg povrća, a važno je reći da se može konzumirati i sirova. Ako ne volite njen zemljani okus, možete ju prokuhati samo jednu minutu. Samo pazite da ju ne prekuhate.

9. Češnjak

Konzumacijom češnjaka također možete prevenirati pojavu raka.

