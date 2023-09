Sedam iznenađujućih koristi od svakodnevnog uzimanja magnezija

Podijeli :

Pixabay

Važno je uvesti vitamine i minerale u svoju dnevnu rutinu ako vam se dogodi da im nedostaje.

Magnezij je samo jedan mineral koji bi vam mogao nedostajati, pogotovo ako vaša prehrana ne uključuje mnogo zelenog lisnatog povrća, orašastih plodova, sjemenki ili cjelovitih žitarica.

Ne ignorirajte ove simptome: Evo kako znati da vam nedostaje magnezija Oprezno s unosom ovog vitamina! Prevelika doza može uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme Posljedice nedostatka ključnih vitamina u tijelu

Vaš liječnik vam može pomoći da odlučite trebate li dodatak magnezija, kao i odgovarajuću vrstu – a ako ga ipak dodate, mogli biste primijetiti nekoliko poboljšanja u svom mentalnom i fizičkom zdravlju, prenosi Best Life.

Ovo je sedam iznenađujućih dobrobiti svakodnevnog uzimanja magnezija:

1. Poboljšava spavanje

Ako imate manjak magnezija, možda ćete primijetiti poteškoće s kvalitetnim snom. Studija iz travnja 2022. objavljena u časopisu Sleep otkrila je da su ljudi koji su imali veći unos magnezija imali veću vjerojatnost da će dobiti preporučenu količinu odmora svake noći. Studija objašnjava da mineral “može utjecati na trajanje sna putem regulacije cirkadijalnog sata”, kao i putem “proizvodnje melatonina, ključnog hormona uključenog u regulaciju ciklusa spavanja i budnosti”.

2. Može smanjti znakove anksioznosti i depresije

Studija iz 2017. objavljena u časopisu PLoS One otkrila je da je magnezij učinkovit pristup liječenju blage do umjerene depresije kod odraslih. U studiji su istraživači otkrili da suplementacija dovodi do “značajnog smanjenja simptoma depresije i tjeskobe bez obzira na dob, spol, osnovnu ozbiljnost depresije ili korištenje antidepresiva”.

3. Može smanjti zatvor

Prema Sveučilištu u Michiganu, magnezij to čini tako što pomaže povećati količinu vode u vašim crijevima, što zatim pomaže kod pokreta crijeva.

4. Može održati zdravlje kostiju

Prema American Bone Healthu, ljudi s većim unosom magnezija imaju veću mineralnu gustoću kostiju — važan čimbenik u prevenciji prijeloma i osteoporoze. Studija iz 2013. objavljena u časopisu Nutrients otkrila je da “nedostatak magnezija pridonosi osteoporozi izravno djelujući na formiranje kristala i na koštane stanice te neizravno utječući na lučenje i aktivnost paratireoidnog hormona i potičući upalu niskog stupnja”.

5. Može smanjiti migrene

Postoje dokazi da je magnezijev oksid koristan kod pacijenata koji imaju migrene s aurom (senzorni poremećaji koji ponekad djeluju kao znak upozorenja za nadolazeću migrenu). Magnezij može spriječiti moždane signale koji proizvode ove senzorne promjene.

6. Može smanjiti rizik od kardiovaskularnih problema

Prema studiji iz 2018. objavljenoj u Nutrients, dokazi upućuju na to da je veći unos magnezija povezan s manjim izgledima za razvoj kardiovaskularnih bolesti, uključujući bolesti srca i koronarne bolesti srca. Neki od razloga koje su primijetili za to su poboljšani metabolizam glukoze i inzulina te antihipertenzivna i protuupalna svojstva.

7. Može pomoći u regulaciji šećera u krvi i na gubitku težine

Prema Heather Sandison, vodećoj stručnjakinji za skrb o Alzheimerovoj bolesti i povezanoj demenciji (ADRD), posebno iznenađujuća korist magnezija je njegov pozitivan učinak na šećer u krvi. “Mnogi ljudi ne shvaćaju da magnezij pomaže u kontroli šećera u krvi i proizvodnji inzulina”, kaže Sandison.

Eva De Angelis, licencirana dijetetičarka nutricionistica, kaže da magnezij to čini poboljšavajući osjetljivost stanica na inzulin. “Inzulin regulira razinu glukoze u krvi nakon jela, sprječavajući pretvaranje viška glukoze u mast”, objašnjava ona. “Nadalje, budući da je inzulin hormon koji sagorijeva masti, on vam omogućuje sagorijevanje više masti, što rezultira gubitkom težine.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Uništava mozak i predstavlja “pogonsko gorivo” za rak: Poslije 40. izbacite ovu namirnicu Vanđelić: “HEP vrlo vjerojatno neće ostati naš. Ovo je topnička priprema za preuzimanje”