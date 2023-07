Seks, laži, krađe… Ovo su najsramotniji skandali političara!

Podijeli :

Ne događa se svaki dan da vam karijera završi zbog sunčanih naočala, no upravo to dogodilo se Bjørnaru Moxnesu, norveškom čelniku ljevičarske stranke koji je na kameri uhvaćen kako krade par luksuznih sunčanih naočala u zračnoj luci u Oslu.

“Mnogi su me pitali kako sam mogao napraviti nešto toliko glupo. I sam sam sebe to pitao posljednjih tjedana. Nemam dobro objašnjenje,” napisao je Moxnes na Facebooku.

U čast njegovoj sramoti, Politico donosi popis nekih od najsramotnijih ostavki u europskoj politici. Izbor je bio ogroman. Od seks skandala, preko zloupotrebe javnog novca do sitne krađe, evo 11 najneugodnijih primjera:

1. Pornografija i(li) traktori

Britanski konzervativni zastupnik Neil Parish dao je ostavku 2022. godine nakon što je uhvaćen kako u parlamentu gleda pornografiju. Parish je tvrdio da se radi o “trenutku ludila”, dodajući da je slučajno naletio na takav sadržaj dok je na Googleu pretraživao traktore. Tek kasnije je priznao da je uistinu gledao pornografiju.

Još uvijek je nejasno je li pornografski sadržaj uključivao i traktore.

Parish je u intervjuu priznao da njegova supruga misli kako “ima previše seksualnog naboja.” Ona bi mu stalno govorila kako će “ga riješiti škarama ako se ne upristoji,” dodao je. Daleko previše informacija za javnost.

2. Kubanske cigare i privatni zrakoplovi

Kada je Haiti pogođen potresom 2010. godine, francuski ministar razvoja Alain Joyandet bio je spreman pomoći. Kako bi došao do međunarodne konferencije za pomoć koja se održavala u Martiniku, Joyandet je unajmio privatni zrakoplov vrijedan finih 116.500 eura – poprilično loše za imidž u čitavom kontekstu. Dao je ostavku kada je skandal došao u novine.

Joyandet nije bio jedini ministar u vladi predsjednika Sarkozyja koji je kroz prozor bacao novac poreznih obveznika. Niži ministar Christian Blanc kritiziran je zbog kupnje kubanskih cigara u vrijednosti 12.000 eura – javnim novcem. Blanc se, eto, nije mogao sjetiti tko ih je popušio.

“Ja popušim dvije dnevno, maksimalno,” rekao je. Tko je onda potrošio ostale cigare, vrijedne tisuće eura? “Ne znam,” bio je njegov odgovor.

3. Porezno licemjerje

Bivši francuski ministar za budžet, Jérôme Cahuzac, nekoć je bio veliki protivnik poreznih oaza u inozemstvu.

Nikada neće pogoditi za što se ispostavilo da je Cahuzac bio kriv. Za poreznu prevaru!

Naravno. Cahuzacove ilegalne fiskalne aktivnosti prvi put su u javnost izbile u istrazi iz 2012. godine, a objavio ih je medij Mediapart koji je naveo kako je ministar propustio prijaviti novac koji je 20 godina držao na računu u Švicarskoj. Ups. U dokumentima Panama papers potvrđeno je da Cahuzac također ima kompaniju registriranu na Sejšelima. Osuđen je na dvije godine zatvora zbog pranja novca i porezne prevare.

Bilo je i dobrih vijesti u ovom slučaju: Stvoreno je tijelo za transparentnost i etiku, Haute Autorité de la Transparence pour la Vie Publique.

4. Grad svjetla – i eksplicitne seksualne poruke

Izbori za gradonačelnika Pariza 2020. godine bili su obilježeni unutarnjim svađama i međustranačkim rivalstvom. Na sve to javnost je zaboravila onog trena kad je u javnost procurila informacija da je Benjamin Griveaux – kandidat stranke La République En Marche i jedan od najvećih pristaša Emmanuela Macrona – nepoznatoj ženi slao eksplicitne videomaterijale. Screenshotovi seksualno eksplicitnih poruka koje je slao Griveaux – inače oženjen i otac troje djece – postali su viralni, zbog čega je kandidat odustao od utrke za gradonačelnika.

“Ne želim dodatno izlagati sebe i svoju obitelj u situaciji u kojoj su svi napadi dozvoljeni. Sve je otišlo predaleko,” rekao je Griveaux u izjavi. Možda nije bilo pametno u izjavi koristiti riječ “izlagati.”

Seksualno eksplicitan sadržaj objavljen je na blogu u vlasništvu ruskog umjetnika i aktivista Piotra Pavlenskog. U dodatnom zapletu, jedan od ljudi koji su naširoko dijelili eksplicitne videomaterijale na društvenim mrežama bio je zastupnik Joachim Son-Forget, čiji je Twitter profil suspendiran 2021. godine jer je oponašao Donalda Trumpa.

5. Od lažne Ruskinje s ljubavlju

Zamjenik austrijskog kancelara Heinz-Christian Strache vjerovao je kako ide na dobar godišnji odmor na Ibizu, gdje je upoznao ženu koja je tvrdila da je bogata Ruskinja koja želi investirati u Austriju. Žena je ponudila kupiti 50 posto udjela u austrijskoj novini Kronen-Zeitung i promijeniti uredničku politiku medija kako bi zagovarao stavove Stracheove desničarske stranke. Zauzvrat je Strache rekao kako joj može ponuditi javne ugovore.

Na Stracheovu nesreću, žena nije bila bogata Ruskinja. On je kasnije pokušao opravdati svoje postupke tvrdeći da se radilo o “pijanoj noći” i da je bio u “intimnom raspoloženju godišnjeg odmora,” štogod to značilo.

Skandal koji je izbio na kraju je srušio vladu kancelara Sebastiana Kurza. Budimo pravedni prema Stracheu: Neka prvi baci kamen onaj od nas koji nije ponudio trgovati javnim ugovorima u zamjenu za donacije žene za koju smo vjerovali da je nećakinja ruskog oligarha.

6. 25 golih muškaraca i gomila droge

Pad mađarskog eurozastupnika Józsefa Szájera jedan je od najluđih u nedavnom sjećanju. Viši član stranke Fidesz, poznat po svojim konzervativnim stavovima i protivljenju pravima za LGBT zajednicu, Szájer je uhvaćen na zabavi u Bruxellesu 2020. godine – usred pandemijskog lockdowna.

Kako su izvijestili belgijski mediji, policija je na tulumu zatekla 25 golih muškaraca, a jedan prolaznik izjavio je kako je vidio muškarca kako bježi niz oluk, nakon čega je policija uhitila Szájera i u ruksaku mu pronašla narkotike, rekli su tužitelji.

Viktor Orban skandal je nazvao “neprihvatljivim i neobranjivim”, a József Szájer je istupio iz stranke i dao ostavku na svoju poziciju u Bruxellesu.

Iz nekog razloga, grad mu nije podignuo spomenik.

7. Spas kože

Pet godina prije nego je Moxnes ukrao Hugo Boss naočale, regionalna čelnica Madrida Cristina Cifuentes dospjela je na naslovnice nakon što se pojavila stara videosnimka u kojoj ona navodno krade kremu protiv starenja. Incident je bio “nenamjerna pogreška,” rekla je Cifuentes, koja je puštena nakon što je platila 40 eura za kremu. No ovaj skandal došao je usred drugog skandala – mediji su izvještavali kako je Cifuentes lagala o svojoj diplomi – zbog čega je ona dala ostavku.

8. Nešto za prizalogajiti

Ovo je još jedan slučaj sitne krađe. Slovenski parlamentarni zastupnik ostao je bez posla nakon što je iz dućana u Ljubljani ukrao – sendvič.

Darij Krajčič navodno je svojim kolegama rekao kako mu ide na živce što ga radnici u supermarketu ignoriraju pa je zbog toga odlučio provesti “socijalni eksperiment” i provjeriti kakvo je osiguranje u dućanu. Nitko nije primijetio njegovu krađu, no pritisak kolega naveo ga je da da ostavku – i da plati ukradeni sendvič.

9. Masovni europski egzodus

Od svih sramotnih skandala na popisu, ovaj uključuje najviše ljudi.

Godine 1999., čitav saziv Europske komisije pod vodstvom Jacquesa Santera dao je ostavku nakon oštrog izvješća u kojem su svi proglašeni krivim za “korupciju, prevaru i zloupotrebu moći.”

Izvješće nezavisnih stručnjaka na 140 je stranica analiziralo optužbe o raširenoj prevari, nepotizmu i korupciji u sazivu komisije. Jedna od povjerenica u centru skandala, bivša francuska premijerka Edith Cresson, oštro je kritizirana jer je zapošljavala prijatelje i rodbinu, čak i svog lokalnog zubara, na dobro plaćene pozicije. Zubar, Rene Berthelot, nije kvalitetno zagrizao u svoju novu ulogu savjetnika: U 18 mjeseci rada za Europsku uniju, uspio je proizvesti jedan jedini dokument od 24 stranice.

10. Imaš duhan?

Bivši europski povjerenik za zdravlje, John Dalli, ostao je bez posla 2012. godine nakon što ga je istraga prevare povezala s pokušajima utjecaja na zakone oko duhana. Dallijev pomoćnik Silvio Zammit optužen je da je pokušao dobiti pristojnih 60 milijuna eura od duhanske tvrtke Swedish Match kako bi poništio EU zabranu upotrebe takozvanih snusa – vrste duhana bez dima. Dalli je tvrdio da ga je tadašnji predsjednik Europske komisije, Jose Manuel Barroso, otpustio, za što ga je i tužio.

Godine 2019., europski sud odbacio je Dallijev zahtjev za kompenzaciju štete koju je, kako je tvrdio, pretrpio jer je izgubio posao.

11. Premijer, špijun, supruga i ljubavnik

Godine 2013., češki premijer Petr Necas dao je ostavku nakon što je njegova predstojnica ureda, Jana Nagyova, optužena za korupciju i zloupotrebu moći. Nagyova je optužena da je podmićivala bivše parlamentarne zastupnike, no na naslovnice nije dospjelo to, već njeno ilegalno korištenje tajnih službi. Ispostavilo se da je Nagyova, koja je u to vrijeme imala aferu s Necasom, navodno koristila vojnu obavještajnu službu kako bi špijunirala premijerovu suprugu. Ne treba napomenuti da je nakon ove ostavke uslijedio i razvod.

Ipak, Necas i Nagyova dobili su svoj sretan kraj: Nedugo nakon skandala su se vjenčali.

