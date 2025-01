Šest hrvatskih novinara na jubilarnom 70. Svjetskom prvenstvu novinara skijaša: “Ovo je više od skijanja”

Podijeli :

SCIJ

Šest hrvatskih medijskih djelatnika - četiri novinara Ana Raić s N1, Barbara Štrbac s Nove TV, Branka Malnar i Dalibor Dobrić, slobodni novinari, te snimatelj s Nove TV Milan Vuksan i fotoreporter Rino Gropuzzo sudjeluju na 70. jubilarnom Svjetskom prvenstvu novinara skijaša koje se održava u talijanskom skijaškom centru Bardonecchia.

Za Bardonecchiu njezini skijaški djelatnici kažu da je pravi raj za skijaše svih razina. Njezine su padine uvijek savršeno uređene, a sveobuhvatnost mreže snježnih topova omogućava izvrsno održavanje pisti. Inače, tu nije moguće zaobići spust olimpijskom stazom ili jednom od najdužih skijaških staza u Alpama koja se proteže od 2.800 do 1.300 metara nadmorske visine. Cijelo skijalište obuhvaća različite terene s obiljem padina koje se isprepliću sa šumama otvarajući prekrasne poglede.

Upravo u tom okruženju novinari iz trideset zemalja cijelog svijeta proslavit će 70. obljetnicu svog skijaškog kluba (SCIJ). On je osnovan kako bi omogućio spoj novinara zapada i istoka, a ideju za to dao je francuski novinar Gilles de La Rocque kada je 1951. na jednoj konferenciji za medije u Parizu svjedočio hladnim odnosima novinara iz ondašnja dva suprotna politička bloka.

“Te prve godine bile su obilježene iznimnim trenucima povezanosti. Kada su se novinari iz istočnog i zapadnog bloka prvi put susreli u Kranjskoj Gori, u Sloveniji, 1957. godine, nisu samo probili led na padinama – oni su otopili barijere nepovjerenja koje je dijelilo naš svijet. U doba kada se na prekogranični dijalog gledalo sa sumnjom i podsmijehom, SCIJ je stvorio nešto čarobno: otvoren, prijateljski i gostoljubiv prostor u kojem istina može teći slobodno kao, recimo, razgovor na sedežnici.

Od Verbiera do Nagana, Banffa do Bakourianija, svaki godišnji susret novinara skijaša pokazao se više od običnog okupljanja. SCIJ-evi susreti, svojevrsna Svjetska prvenstva novinara skijaša, svjedočanstvo su moći novinarstva da nadiđe granice, barijere i ideologije. Tijekom proteklih 70 godina, dijelili smo staze s olimpijskim legendama, sudjelovali u dijalogu s predsjednicima MOO-a, intervjuirali globalne industrijalce i izvršne direktore te vodili duboke rasprave sa svjetskim vođama i kreatorima politike. Ovi susreti, od Pirineja do Anda, obogatili su naše razumijevanje i produbili naše izvještavanje”, istaknuo je aktualni predsjednik SCIJ-a Frederick Wallace uoči ovogodišnjeg jubilarnog susreta međunarodnih novinara skijaša.

Nastup hrvatskog tima podržali su Generali, Hrvatska turistička zajednica, Turistička zajednica Kvarnera, Primorsko-goranska županija, Marina Punat, Arbacommerce i Vinarija Nada iz Vrbnika.

