Šest pasivno agresivnih fraza koje vjerojatno koristite, ali ne biste trebali

Podijeli :

GretaMarie / ImageSource / Profimedia

Pasivno-agresivno ponašanje često se javlja u svakodnevnoj interakciji s našim prijateljima, romantičnim partnerima, članovima obitelji i suradnicima. Ali, možda nećete uvijek prepoznati kada se ono događa - ili kada ste sami krivi za to.

Što točno znači biti “pasivno-agresivan”? To je kada izražavate negativne emocije, poput ljutnje ili neprijateljstva, na neizravan (ili pasivan) način, objasnio je klinički psiholog iz Los Angelesa Ryan Howes. “Osobito na način koji je lako poreći ili nije izravno povezan s agresorom.”

Ponudio je primjer: Recimo da ste frustrirani voljenom osobom. Umjesto da joj kažete kako se osjećate, jednostavno ih “zaboravite” pokupiti sa željezničke stanice taj dan.

“Ovo se lako može nazvati zabunom, ali duboko u sebi znate da partnera niste pokupili jer ste htjeli osvetu za sve što je učinio da vas razljuti”, objasnio je Howes. “To se klasificira kao obrambeni mehanizam jer se branite od potencijalne boli izravnog izražavanja svoje boli ili ljutnje, ali i njihove reakcije koja bi vas mogla povrijediti.”

Kada ste pasivno-agresivni, pokušavate prenijeti svoje osjećaje o nečemu, a da zapravo ne kažete ono što želite reći, rekla je stručnjakinja za veze i seksologinja iz Toronta Jess O’Reilly za HuffPost.

Ovi horoskopski znakovi poznati su kao najveće svađalice Psihologinja otkriva: Ove fraze pokazuju da imate nisku emocionalnu inteligenciju

“To može biti zbunjujuće, iritantno i štetno za vaše veze s ljudima”, rekao je O’Reilly. “I manje je vjerojatno da ćete dobiti ono što želite ako niste jasni prije svega.”

Iako se svi tu i tamo ponašamo pasivno-agresivno, ova vrsta komunikacije je češća među ljudima koji izbjegavaju sukobe neskloni su im, kao i onima bez samopoštovanja.

Možda komunicirate na ovaj način jer vam je preteško ili neugodno izravno se izraziti.

Biti pasivno-agresivan često podrazumijeva želju za izbjegavanjem sukoba licem u lice, ne biti istinski iskren o tome što netko misli ili davati suptilne komentare koji se čine bezopasnima, ali imaju temeljni negativan učinak na primatelja.

Pasivno-agresivno ponašanje može se pojaviti u mnogim oblicima, od šutnje do durenja te odgađanja zadatka koji ste pristali obaviti. Ali, ovdje ćemo se usredotočiti na verbalne manifestacije. Stručnjaci za veze su identificirali neke od najčešćih pasivno-agresivnih izraza. Evo na što trebate pripaziti – i što umjesto toga reći.

1. “Dobro za tebe.”

Iako se ova izjava može koristiti za izražavanje iskrene sreće zbog uspjeha druge osobe, često se koristi pasivno agresivno, rekao je Howes.

“Ispod površine se mogu skrivati ​​zavist ili ogorčenost, a to je ponekad izjava o nepravednosti situacije”, rekao je.

“Obojica smo naporno radili na istim projektima, ali ti si dobio povišicu. Dobro za tebe.”

“Moguće je biti istovremeno sretan zbog jedne osobe i uznemiren zbog vlastite nesreće,” rekao je Howes, “pa pokušajte iskreno čestitati drugoj osobi, a zatim reći: ‘I ja bih volio biti bna tom mjestu. Možete li mi pomoći da osmislim strategiju kako doći do toga?'”

2. “Žao mi je što se tako osjećaš.”

Ovo bi u početku moglo zvučati kao iskrena isprika jer se koriste riječi “Žao mi je”. Ali, kada dodate riječi “ti se tako osjećaš”, to postaje pasivno-agresivan način svaljivanja krivnje na osjećaje druge osobe, umjesto preuzimanja odgovornosti za ono što ste vi prouzročili.

“Kažete: ‘Ostajem pri onome što sam rekla i žao mi je što imaš takvu reakciju na to, ali to je tvoj problem'”, rekla je klinička psihologinja iz New Yorka Melissa Robinson-Brown. “Umjesto toga, preuzmite odgovornost za riječi koje ste izgovorili. Iako namjera možda nije bila nanijeti nikakvu štetu, učinak tih riječi jest prouzročio štetu. Mogli biste reći: ‘Žao mi je što sam te povrijedio.’ Ili, ‘Ispričavam se što ti je ono što sam rekao nanijelo bol.’”

3. “Sve je u redu.”

Još jedan uobičajeni pasivno-agresivni potez: Tvrdnja da je “sve u redu” kada ste zapravo uznemireni zbog nečega.

“Možda se nadate da će netko nešto poduzeti kako bi riješio činjenicu da zapravo niste dobro, ali odbijate tražiti podršku ili pažnju”, rekla je O’Reilly. “Možda ih testirate da vidite hoće li uspjeti. Možda pokušavate prekinuti razgovor.”

Učinkovitiji način izražavanja je da kažete drugoj osobi kako se zapravo osjećate.

“Osjećate li se preopterećeno, nedovoljno cijenjeno, nesigurno, tužno, uplašeno, beznadno, ljubomorno, odbačeno ili nešto drugo?” rekla je O’Reilly. “Kako mogu znati kako se osjećate ako odbijate priznati ili podijeliti vlastite osjećaje? Ako vam nisu jasni vaši osjećaji i potrebe, ne možete očekivati ​​od drugih da ih dekodiraju s bilo kojim stupnjem točnosti.” Rješenje: Reci što misliš.

Posvađao se sa ženom i izašao da se ispuše: Hodao 450 km, a objašnjenje koje je dao policiji je urnebesno Grbin: Plenković nas zbog Nine Obuljen Koržinek želi posvađati s Europom

4. “Kako god.”

Prema Howesu, ovaj se komentar obično pojavi nakon što nekoliko puta bezuspješno pokušate objasniti svoje stajalište. Onda se pomirite s time da vas sugovornik ne razumije i kažete “kako god”.

“Rekao sam ti da ne volim reality showove, ali ti inzistiraš da ih gledamo cijelo vrijeme. Kako god”, bi mogao biti dobar primjer takve rečenice.

“Za rješavanje korijena problema moglo bi biti potrebno malo više rada, što bi moglo izgledati kao: ‘Hej, čini se da se zapravo ne čujemo. Hajdemo razgovarati o tome što ti se sviđa kod realityja, a ja ću ti reći što mi se ne sviđa, pa možda nađemo neki kompromis.'”

5. “Ako ti tako kažeš.”

Kao što je objasnila Robinson-Brown, ova izjava implicira da ne možete vjerovati mišljenju ili perspektivi druge osobe.

“Također poručujete da ne želite nastaviti razgovor, a čak i ako ta osoba nastavi, zapravo nemate nikakvog interesa niti ulaganja u ono što je rečeno”, rekla je.

“Umjesto toga, budite otvorenog uma i smatrajte da su druga mišljenja jednako vrijedna kao i vaša. Pokušajte ovako: ‘Hvala vam što ste sa mnom podijelili svoju perspektivu. Razumijem zašto bi to rekao. Biste li bili spremni da i ja iznesem svoje stajalište?’ Ili: ‘Nisam siguran da razumijem što govorite, možete li pojasniti što mislite?’”

6. “Jednostavno si preosjetljiv.”

Reći nekome da je “previše osjetljiv” umanjuje povrijeđene osjećaje druge osobe i suptilno prebacuje krivnju na nju zbog emocionalne reakcije na nešto što ste učinili, objasnio je Howes.

“To je kao da kažete: ‘Zašto si tako slab da ne možeš podnijeti bol koju sam ti upravo nanio?’ Postoji nekoliko problema s ovakvom izjavom, ali zdraviji pristup bio bi priznati pogrešku i pokušati razumjeti to. Nešto poput: ‘Vidim da sam te povrijedio i jako mi je žao zbog toga. Htio bih razumjeti kako sam te povrijedio kako to ne bih ponovio. Možeš li mi reći što te je uznemirilo?'”

Kako započeti izravniju komunikaciju?

Sljedeći put kad se nađete kako izgovarate jednu od ovih pasivno-agresivnih fraza, zastanite, udahnite i pokušajte s drugačijim pristupom, rekla je O’Reilly. Ona predlaže nešto poput: “Borim se s X” ili “Osjećam Y” ili “Bojim se tog Z”, ili čak samo: “Nisam sigurna što bih rekla, ali…”

“Biti iskren može biti zastrašujuće”, rekla je. “Ali, vjerojatnije je da će dovesti do smislenih, iako neugodnih razgovora.”

Na kraju dana, ovo je pitanje koliko autentično želite živjeti vaš život, rekao je Howes.

“Biti pasivno-agresivan način komunikacije znači da se skrivate iza fasade prijateljski nastrojene osoba koja svima pruža površno prijateljstvo”, rekao je.

“Ali ako želite biti autentični i imati dublju vezu stečenu teškim razgovorima, izazovite sebe da govorite o onome što vas ljuti, kada ste se osjetili omalovaženo i radite na popravku odnosa i autentičnoj vezi.”

Može biti teško izravno pristupiti razgovoru s ljudima, pogotovo kada se niste navikli tako ponašati. Ali, znajte da će “većina ljudi tolerirati neugodu prozivanja i poštovati vas jer ste izravni i asertivni”, rekao je Howes.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.