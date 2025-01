Sociolog s poznatog sveučilišta: Tri riječi koje ne smijete reći djetetu ako želite da bude sretno i uspješno

Podijeli :

Adam Galinsky je ugledni sociolog i profesor na Sveučilištu Columbia, specijaliziran za područja socijalne psihologije, emocionalne inteligencije i međuljudskih odnosa. Njegovo se istraživanje usredotočuje na načine na koje ljudi donose odluke, kako društveni čimbenici oblikuju ponašanje i kako se učinci moći, statusa i identiteta odražavaju na organizacije i društvo općenito.

Galinsky je autor brojnih istraživanja koja se bave temama poput empatije, društvene dominacije, utjecaja moći i upravljanja sukobima. Također, proučava kako te dinamike utječu na donošenje odluka u poslovnim i privatnim životima.

Njegov rad posebno se usredotočuje na komunikaciju i međuljudske interakcije te kako jednostavne promjene u komunikaciji mogu imati velik utjecaj na međuljudske odnose i samopouzdanje. Često je gostovao u medijima, a njegova istraživanja i predavanja inspirirala su mnoge studente, menadžere i lidere diljem svijeta.

Studija s Harvarda koja je trajala više od 85 godina otkriva kako se odgajaju uspješna djeca

Osim toga, Galinsky je autor nekoliko knjiga i često piše o tome kako ljudi mogu unaprijediti svoj svakodnevni život, vodstvo i međuljudske vještine. Njegov rad često se prepoznaje u kontekstu socijalnog vodstva i motivacije, piše Zadovoljna.rs.

Fraza koju svi izgovaraju, a negativno utječe na samopouzdanje

U svojoj novoj knjizi “Inspire: The Universal Path for Leading Yourself and Others” (Inspiriraj: Univerzalni put za vođenje sebe i drugih), Galinsky želi pomoći u smanjenju štete koju si često nanosimo međusobno naizgled bezazlenim komentarima.

Jedan od njegovih fokusa jest što roditelji trebaju, a što ne trebaju govoriti kako bi odgojili uspješnu i emocionalno inteligentnu djecu.

U intervjuu za CNBC Make It, identificirao je jednu frazu koja se često koristi, a ima velik utjecaj na dječje samopouzdanje.

“Jedna fraza koju mislimo da koristimo na motivirajući način, ali ne shvaćamo koliko može biti štetna za djecu, jest: Razočarao/la si me,’“ kaže on.

Roditelji je obično koriste kako bi ispravili ponašanje, ali zapravo samo može izazvati suprotan učinak.

Razlog je što time kod djece izazivamo osjećaj srama, a sram nije produktivna emocija, objašnjava Galinsky.

“Ako zbog nas naša djeca osjećaju sram, to nikada nije dobra stvar.“

“Umjesto da kažete Razočaran/a sam što nisi napravio/la domaću zadaću, možete reći: Kako možemo osmisliti plan koji će ti pomoći da završiš domaću zadaću?”, predlaže Galinsky.

