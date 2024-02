Šta o vama i vašoj sudbini otkriva vaš dan rođenja? Ponedeljkom se rađaju sanjari

Podijeli :

Pexels

Svakim danom u tjednu vlada vidljivi planet uključujući Sunce i Mjesec, pa uz pomoć astrološke interpretacije vašeg rođendana možete saznati što vaš rođendan otkriva o vama i vašoj sudbini.

Ako ne znate koji je dan bio, na ovom linku nalazi se online kalkulator koji će vam jednostavno izračunati rođendan, prenosi nova.rs.

Ponedjeljak – utjecaj Mjeseca

Ljudi rođeni u ponedjeljak često su pod jačim utjecajem Mjeseca. Budući da Mjesec ukazuje na emotivnu stranu života i podsvijest, za ove osobe često su karakteristične jače i češće promjene raspoloženja i nestabilni osjećaji, prenosi atma.hr.

Mogu biti znatno osjetljiviji i teže od većine drugih podnositi neke nagle promjene i negativne događaje u svakodnevnom životu. Osim toga, ostale karakteristike Mjeseca koje mogu biti prisutne su: neraspoloženje, sentimentalnost, predusretljivost, brižnost.

Također, ako je Mjesec dobro aspektiran u natalnoj karti, duboka intuicija može biti naglašena, pa često mogu naslutiti mnoge nadolazeće nevolje.

No, kod ovih osoba ponekad je moguće stvoriti nerealniju sliku stvarnosti zbog utjecaja Mjeseca koji kod ovih osoba potiče maštu, sanjarenje i opuštenost, dok u isto vrijeme ponedjeljak zahtijeva povećanu odgovornost, bolju organizaciju , veću volju za radom i bolju koncentraciju, što kod ovih osoba lako uzrokuje nedovoljnu spremnost i neprilagođenost te u konačnici mogući osjećaj razočaranja zbog neispunjenih očekivanja.

Kompletan dojam koji se stječe o sudbinama ovih ljudi ovisi o Mjesečevim imenima i brojnim aspektima Mjeseca u natalnoj karti.

Utorak – utjecaj Marsa

Osobe rođene u utorak mogu biti pod jačim utjecajem Marsa koji im daje veliku količinu pozitivne energije, naglašenu seksualnu karizmu i impulzivniji temperament.

Ove osobe su često pune samopouzdanja, hrabrog ponašanja, borbene, neustrašive i željne preuzimanja glavne i vodeće uloge. Postoje jake predispozicije za postizanje snažne poslovne i financijske neovisnosti te vrlo zavidnog položaja na društvenoj ljestvici.

Osobe rođene u utorak često imaju vrlo jasno postavljene ciljeve usmjerene na nešto vrlo konkretno i realno ostvarivo, pa ovisno o prirodi aspekata Marsa u natalnoj karti, uvelike ovisi koliki točno može biti raspon njihovih mogućnosti, tj. ostvarenje punog potencijala.

Njihova snažna pokretačka snaga u životu je velika strast koju vole unijeti u sve što rade, a često ih prati osjećaj pobjede čak i kada gube, jer iz svake situacije nastoje izvući pouke i izaći bogatiji s novim iskustvom. Za ove se osobe često može reći da su akcijski orijentirani, samoinicijativni, čiji život zna biti neobično dinamičan, avanturistički i pun neočekivanih događaja.

Srijeda – utjecaj Merkura

Osobe rođene u srijedu često mogu biti pod jačim utjecajem Merkura koji potiče njihovu komunikativnost, pojačanu želju za znanjem i dobrom informiranošću, a nerijetko i želju za aktivnijim intelektualnim radom, primjerice pisanjem, što uvelike ovisi o drugim aspektima Merkura u natalnoj karti pojedinca.

Osobe rođene u srijedu često imaju sljedeće karakteristike: prilagodljivost, spretnost, lukavost, razdražljivost… Po prirodi mogu biti i vrlo nestrpljivi ili nervozni, što im povremeno zna otežati poboljšanje kvalitete života u onim aktivnostima koje zahtijevaju veće strpljenje i ustrajnost duha.

Osim toga, za osobe rođene u srijedu može biti karakteristično da su u stalnoj potrazi za novim životnim uzbuđenjima, mentalnom stimulacijom i zadovoljenjem svoje znatiželje na putovanjima.

Na ljubavnom polju ove se osobe često mogu susresti s raznim poteškoćama, počevši od pronalaska prikladne srodne duše za partnerski ljubavni odnos do uspješnog postizanja zadovoljavajućeg sklada u ljubavnoj vezi, a takve poteškoće mogu nastati i zbog moguće češće promjene interesa kod određene osobe otežana kontrola nekih emocija te zbog brze promjene nekih stavova po pitanju ljubavi.

Četvrtak – utjecaj Jupitera

Osobe rođene u četvrtak češće su pod jačim utjecajem Jupitera – planeta koji donosi sreću, pa on kod ovih osoba lakše potiče optimističan pogled na svijet i osjećaj zadovoljstva i sreće, pa se često isplati to za njih i da su vrlo vesele naravi, a često ih krasi dobrota, velikodušnost, tolerancija, otvoren um bez predrasuda, a to su osobe koje su također sposobne lako nametnuti svoj autoritet pred drugima, a za mnogima oni mogu postati pravi uzor u životu.

Osobe rođene u četvrtak često su vrlo karizmatične, druželjubive i po prirodi privlače druge ljude, a obično im nije teško ostvariti dobre međuljudske odnose.

Imaju snažan potencijal za postizanje solidnog materijalnog bogatstva, osobito u onim poslovnim sferama koje uključuju češće intelektualne napore. No, ako su ostali aspekti Jupitera u natalnoj karti povoljni, dolazi do izraženijih prilika za lakše stjecanje bogatstva bez puno truda, jer u tom slučaju pojedinca mogu pratiti brojne sretne i olakšavajuće okolnosti na polju posla i financije.

Petak – utjecaj Venere

Osobe rođene u petak pod snažnijim su utjecajem Venere koja im ulijeva snažan osjećaj za ljepotu, umjetnički talent, praktične sposobnosti i impresivan senzibilitet.

Često su to ljudi okrenuti ljubavi i ljepoti života, vole snažno osjetiti stvari svojim osjetilima i upijati svaki djelić sretnih trenutaka koje prožive, potpuno im se predati i uživati ​​svom snagom svog bića.

Osobe rođene u petak često se smatraju pouzdanima i osobama koje ulijevaju sigurnost i povjerenje, pa im se može povjeriti važna funkcija s većom odgovornošću u društvu, a također, ove osobe se mogu smatrati nježnima, ljupkima, romantičnima i izrazito zaljubljenima i s jasno izgrađenim moralnim stavovima na ljestvici vrijednosti.

Vole lagodan i udoban život, a posebno uživaju u lijepim ili skupim i luksuznim stvarima.

Za osobe rođene u petak nerijetko vrijedi i da privlače ljubav, pa čak i novac, pogotovo ako su ostali aspekti Venere u natalnoj karti skladni. I emocionalno i financijski, ove osobe često daju prednost sigurnosti i mogu biti potpuno u svom elementu kada im je novčanik dobro napunjen i kada mogu uživati ​​u privatnosti i toplini svog doma s voljenom osobom.

Subota – utjecaj Saturna

Osobe rođene u subotu češće su pod snažnijim utjecajem Saturna koji potiče ambicioznost, disciplinu i pragmatičnost, pa se često radi o vrlo sposobnim osobama s prirodnim autoritetom i naglašenim potencijalom za postizanje dobre materijalne sigurnosti.

Također može postojati znatno više natjecateljskog duha, tako da osobe rođene u subotu često mogu vrlo neumorno raditi na realizaciji svojih ideja dok su spremne preuzeti odgovornost za situaciju. Sposobnost samodiscipline i dobre organizacije može im dati veliku prednost, čineći ih upornijima u ostvarenju životnih ciljeva.

Novac im je iznimno važan u životu, tako da im se često dobar dio života zna pretvoriti u pravu potragu za novcem, što ne znači da su ove osobe pohlepne, već samo žele osigurati što kvalitetniji život. Unatoč važnoj ulozi novca u životu, mnogi od njih još uvijek drže stav da se sreća i ljubav ne mogu kupiti novcem.

U polju ljubavi osobe rođene u subotu mogu biti suzdržane i mogu potisnuti svoje osjećaje zbog nekih unutarnjih strahova ili blokada, međutim, da bi se dobio potpuni uvid u cjelokupnu sliku svake osobe, treba se osvrnuti i na druge aspekte Saturna u natalnoj karti.

Nedjelja – utjecaj Sunca

Ljudi koji su rođeni u nedjelju nerijetko mogu biti pod snažnijim utjecajem Sunca koje potiče snažno razvijenu individualnost, dopadljivost, velikodušnost, društvenost i otvorenost.

Postoji vjerovanje kod mnogih naroda da su ljudi rođeni u nedjelju zapravo rođeni pod sretnom zvijezdom, da će Sunčeva svjetlost obasjati njihov životni put i biti im prava zvijezda vodilja što umnogome ovisi i o tome kakve aspekte Sunce gradi sa ostalim nebeskim tijelima.

Ljudi rođeni u nedjelju nerijetko vole biti u centru pažnje i privlačiti pozornost na sebe pružajući istovremeno zabavu drugima i šireći optimizam oko sebe.

Ukoliko su ostali aspekti Sunca u natalnoj karti povoljni, ovi ljudi imaju jak potencijal za ostvarenje velikog uspjeha u bavljenju nekom kreativnom aktivnošću.

Što se tiče ljubavi, ljudi rođeni u nedjelju se često postavljaju vrlo zaštitnički u odnosu prema svojoj voljenoj osobi, vole držati stvari pod svojom kontrolom i u pravoj ljubavi žele se bezrezervno i u potpunosti predati.

