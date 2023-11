Što je “švedsko čišćenje prije smrti”? Psihologinja objašnjava zašto je to tajna sretnijeg života

Podijeli :

Pexels/Ketut Subiyanto

Ideja pripreme za smrt vjerojatno ne izaziva puno veselja kod većine nas. Međutim, psihologinja Katarina Blom govori o neobičnom švedskom čišćenju koje može donijeti radost i spokoj u naš dom, ali i život.

Katarina Blom je psihologinja za sreću, stručnjakinja za mentalno zdravlje i suvoditeljica emisije The Gentle Art of Swedish Death Cleaning na NBC platformi za streaming. Blom vjeruje da je priprema za smrt, posebno čišćenjem vašeg doma od nepotrebnih predmeta kojima više ne znate svrhu (praksa koju Šveđani zovu “čišćenje smrti”), moćan način da živite ispunjenijim životom, piše The Healthy.

Blom se nedavno udružila s Nacionalnom udrugom pogrebnih direktora kako bi pomogla u promicanju ideje da bi više ljudi trebalo pregledavati njihove stvari, organizirati ih i procijeniti što je dobro zadržati, prodati ili pokloniti. Inače će jednog dana, kaže ona, netko drugi to morati učiniti umjesto vas.

Otkrijte sjajan trik za čišćenje pećnice: Trebate samo smrznuti deterdžent za suđe Društvene mreže preplavio trik za čišćenje WC školjke: Ovaj neugodan posao postat će duplo lakši

“Smrtno čišćenje” definitivno je drugačiji pogled na uklanjanje nereda posljednjih godina vašeg života, ali također nije toliko daleko od popularnog skandinavskog načela hyggea – filozofije da bogat, udoban život leži u minimalističkom životu. Blom kaže da čišćenje smrti dolazi iz nešto drugačije filozofije s jednako značajnim ishodima.

“Pa, mislim da to ima savršenog smisla, jer kao ljudi mrzimo bol i mrzimo nelagodu. Evolucijski smo bili opremljeni averzijom prema riziku, što u osnovi znači da želimo izbjeći sve što bi moglo biti opasnost za nas ili nanijeti bol nekome drugome, a smrt je stvarno bolna. Drugi dio se sastoji od toga da zapravo ne postoji jedan pravi način za prevladavanje tuge. Bez smrti nema života. To je stvar broj jedan, a bez bolesti ne možemo se osjećati sretnima što smo zdravi. Dakle, potrebna nam je raznolikost emocija, potrebna nam je raznolikost događaja u životu da bismo se osjećali živima i osjećali da učimo i rastemo”, rekla je psihologinja.

Ona navodi da se ovdje stvarno radi o tome da budete sigurni da u svom domu i životu ostavite predmete koji imaju svrhu ovdje i sada za vas. A ta bi svrha mogla biti poput uspomena iz djetinjstva ili studentskih dana. Ali te stvari bi trebali zadržati s namjerom. Možete imati dom s puno stvari, ali ako ste stvari zadržali jer imaju određeno značenje za vas, onda je to vaša verzija čišćenja smrti.

Dakle, ne radi se o minimalizmu, već o razmišljanju o tome “Tko sam ja, kakav je moj život? Kakav želim da mi bude dom za ovo zadnje preostalo vrijeme?”

“To je doista proces koji traje. Budući da se u vašem životu događa promjena, morat ćete napraviti neko čišćenje smrti. U nekom trenutku našeg života dolazi do jasnijih promjena. Preseliš se iz jedne kuće u drugu, razvedeš se, upoznaš novu osobu, dobiješ djecu, možda pozoveš roditelja da živi s tobom. Dakle, u ovim trenucima to je zaista stalni poziv za vas da bolje shvatite funkcioniranje svog kućanstva. Puno se više usredotočite na svrhu – vaši predmeti moraju biti ili takvi da ih koristite ili su vam značajni. Mislim da bi vaš dom doista trebao biti odraz vaših trenutnih potreba i također podsjetnik da nismo ovdje zauvijek – i trebate li zaista određeni predmet”, kazala je.

Ovdje se također radi o očuvanju vaše obiteljske ostavštine predajom predmeta i dijeljenjem obiteljskih priča, a ovo je savršena prilika i trenutak da svoj život i dom nježno uvedemo u red.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.