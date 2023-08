Stručnjaci za spavanje otkrili točnu količinu sna ovisno o vašoj dobi

Podijeli :

Stručnjaci za spavanje otkrili su koliko vam je zapravo sna potrebno da biste se probudili svježi za dan koji je pred vama, a to može značajno varirati ovisno o vašoj dobi.

Ništa nije bolje od buđenja znajući da ste se uspjeli dobro naspavati, da se osjećate odmorno i spremno za naporan dan koji je pred vama. Međutim, mnogi vjerojatno neće shvatiti da ta količina sna može uvelike varirati od osobe do osobe, a vi možete primijetiti pomake i promjene tijekom života. Vaš optimalni noćni san može se uvelike razlikovati od onoga vašeg kolege ili člana obitelji, a faktori kao što su zdravlje, dob i trudnoća imaju značajan utjecaj. Sada je stručnjak za spavanje otkrio koliko biste stvarno trebali spavati, ovisno o vašoj dobi, piše Mirror.

Bebe

Prema stručnjacima timu, dojenčad treba najmanje 12 do 16 sati sna svaki dan, uključujući i vrijeme drijemanja. Novorođenčad će obično provesti više vremena u spavajući nego u budnom stanju, a san je ključna komponenta njihova razvoja.

Djeca

Djeci će s vremenom, sukladno njihovom razvoju, trebati sve manje sna. Na primjer, dok mala djeca trebaju između 11 i 14 sati sna, uključujući vrijeme za drijemanje, to pada na 10 do 13 sati za djecu od tri do pet godina. Nadalje, onima u dobi od šest do 12 godina trebat će oko devet do 12 sati sna, dok će osobama od 13 do 18 godina biti potrebno otprilike osam do 10 sati.

Odrasli

Iako možda osjećate da vam je potrebno mnogo više nakon napornog radnog dana, preporučuje se da odrasli spavaju najmanje sedam sati noću. Vaš obrazac spavanja može se promijeniti kako starite, što znači da će vam možda trebati nekoliko sati više. Doista, mnoge starije odrasle osobe lakše spavaju, lakše se bude ili se bore s uspavljivanjem, prenosi Večernji list.

Trudnoća također može utjecati na vaše obrasce spavanja, pri čemu je trudnicama potrebno najmanje osam do 10 sati za dobrobit njihovog zdravlja i zdravlja njihove nerođene bebe. Tijekom razdoblja bolesti, kao što je prehlada ili gripa, potrebno je najmanje sedam do devet sati sna kako bi se vaše tijelo oporavilo.

