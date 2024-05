Stručnjak upozorava: Ovo je pet popularnih auta zbog kojih biste mogli bankrotirati!

Podijeli :

Čini se da se problem s automobilom uvijek dogodi u najgorem mogućem trenutku, prisiljavajući vas da odustanete od onoga što radite i odete kod mehaničara. Ta putovanja mogu biti prilično skupa, od potrebe za pronalaženjem alternativnog prijevoza do troškova samih popravaka. Imajući to na umu, možda biste trebali poslušati savjet jednog stručnjaka za automobile, koji upozorava da neka vozila zahtijevaju toliko popravaka da će vas "dovesti do bankrota".

1. Jeep Compass

Nemojte nasjedati na cijenu jer će to biti početni trošak najveće i najgore investicije u vašem životu, piše Best Life.

Jeep Compass iz 2024. je zapravo najjeftiniji kompaktni SUV na tržištu, s početnom cijenom od 25.320 eura, ali Jeep Compass će vozače koštati otprilike 9.240 eura u održavanju i popravcima tijekom prvih 10 godina. To je otprilike 830 eura više od ostalih popularnih SUV modela.

2. Ford Escape

Ford Escape je još jedan jeftin i intrigantan automobil s kojim se uopće ne želite petljati, a neki ga nazivaju i “najgorim vozilom koje je Ford ikad proizveo.”

Međutim, stoji malo bolje od Jeep Compassa te se procjenjuje da biste za njega mogli izgubiti oko 8.030 eura u popravcima u prvih deset godina.

3. Ford F-250

Tijekom prvih 10 godina, vlasnici ovog Forda potroše oko 13.100 eura na popravke i održavanje. To je otprilike 548 eura više od prosjeka industrije.

4. Land Rover Range Rover

Nemojte biti oni koji kupuju rabljene Range Rovere – prvi vlasnik si ga je vjerojatno mogao priuštiti, no vi ne možete.

Računi za održavanje bit će vrtoglavi, pogotovo s 5.0 Supercharged motorom.

5. BMW serije 7

To je uglavnom zbog motora automobila i elektroničkih sustava, čiji je popravak skup.

Dolaze s velikim V8 motorom koji će se pokvariti i bit će astronomski skup, a elektronički sustavi su ludo komplicirani.

Troškovi popravaka iznose znatno više od prosjeka za druge luksuzne limuzine.

