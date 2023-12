Svećenik objasnio zašto se ove godine na Badnjak ne preporučuje post

Podijeli :

Unsplah/Libby Penner

U duhu predbožićnog vremena, razgovori o nadolazećim blagdanima među ljudima postaju sve učestaliji. Ove godine mnoge vjernike kopka jako neobična dilema - postiti ili ne postiti na Badnjak.

Naime dan prije Božića pada u nedjelju, ujedno četvrtu nedjelju došašća. Prema crkvenom nauku, nedjeljom nema ni posta ni nemrsa, kao ni tijekom blagdana, osim onih u korizmi. Tako se kod mnogih stvorila dilema trebaju li postiti ili ne. Odgovore smo potražili kod fra Ivana M. Lotara, župnika i rektora bazilike sv. Antuna Padovanskog na Svetom Duhu, piše tportal.

“Ove godine nam na dan 24. prosinca dolazi do “kolizije” dvaju svetih dana: četvrte nedjelje došašća i Badnjaka. Jednostavnim riječima: toga dana svaki vjernik treba pohađati svetu misu četvrte nedjelje došašća (u većini crkava to će biti jutarnje i prijepodnevne svete mise), a sveta misa polnoćka je ‘fakultativna’, dakle izbor”.

Post i nemrs na Badnjak ove godine nisu obvezni. “Post se ne preporučuje jer ga ‘dokida’ nedjelja, a nemrs se ne zabranjuje. Tijekom došašća imali smo i više nego dovoljno prilike za mala odricanja koja nisu svrha samima sebi. Smisao kršćanskog odricanja je rast u zahvalnosti i otvaranje vlastitih dobara drugima, onima koji su u životu manje sretni. Pa tako i posta i nemrsa. Da ne govorimo o blagodatima posta za tjelesno i opće zdravstveno stanje”, kaže fra Ivan M. Lotar.

U godini je post obvezan u Čistu srijedu i Veliki petak. “Nemrs u korizmene petke je obavezan, a ostale petke se preporučuje po drevnoj kršćanskoj tradiciji. Zakon nemrsa obvezuje one koji su navršili četrnaestu godinu života; zakon pak posta obvezuje sve punoljetne sve do započete šezdesete godine. Neka se pastiri duša i roditelji ipak brinu da se oni koji zbog maloljetnosti nisu obvezni na post i nemrs pouče o pravom smislu pokore. Post i nemrs ne obvezuju one kojima bi to na bilo koji način ugrozilo zdravlje”, objasnio je fra Ivan M. Lotar.

