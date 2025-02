Svi su ludi za pampas travom, ali ova atraktivna biljka je i opasna

Podijeli :

Mnogi Francuzi riskiraju kaznu do 150.000 eura ako u svojim vrtovima imaju biljku pampas jer se smatra invazivnom vrstom.

Ova zanimljiva biljka s oštrim rubovima i dugim pahuljastim “perjem” česta je i u Hrvatskoj zbog svojeg atraktivnog izgleda, a u Francuskoj je od 2023. na crnoj listi.

Pampas trava također je zabranjena na Novom Zelandu i Havajima.

U Francuskoj, gdje je osobito rasprostranjena u Bretanji, na jugozapadu i na obali Sredozemnog mora, riskirate i veliku novčanu kaznu ako je imate u vrtu, piše tportal.

Prekršaji uključuju donošenje biljke u divljinu ili čak njezino posjedovanje.

Kazna za one koji “proizvode, skupljaju, režu, drže, prenose, koriste, prevoze, unose, uvoze ili izvoze” spornu biljku može doseći do 150.000 eura i do tri godine zatvora, navode članci L415-3 i R415-1 francuskog zakona o okolišu (Code e l’environnement).

Kazna se udvostručuje ako je prekršaj počinjen u nacionalnom parku ili prirodnom rezervatu.

Što se tiče Hrvatske, Sellowova pampas trava je strana invazivna vrsta, stoji u Pravilniku o crnoj i bijeloj listi stranih vrsta, objavljenom u Narodnim novinama br. 13/2024, koji je stupio na snagu 10. veljače 2024. godine, a donesen je temeljem članka 9., stavka 6. Zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima (Narodne novine, broj 15/18 i 14/19).

Zašto je pampas zabranjen u Francuskoj

Podrijetlom iz Južne Amerike, pampas je uvezen u Francusku u 18. stoljeću i korišten je kao ukras. Vrlo je sličan biljci čiji je službeni naziv Cortaderia jubata, poznatoj kao “andska” ili “ljubičasta” pampas trava te zabranjenoj ranijom uredbom iz 2018. (koja je još uvijek na snazi).

Razlozi zabrane:

Visoko je invazivna: Jedna ženska biljka može proizvesti milijune sjemenki, a njih vjetar raznosi po vrlo širokom području. Proklijale sjemenke mogu početi rasti za samo tri tjedna i zauzeti područje na kojem se nađu

Prijetnja biološkoj raznolikosti: Biljka je vrlo prilagodljiva i može oduzeti vodu, hranjive tvari iz tla i svjetlost drugim, domaćim biljkama. To je čini rizikom za biološku raznolikost

Zdravstveni rizik: Muške biljke proizvode milijune peludnih zrnaca koja su vrlo alergena za one s alergijama na travu.

Opasnost od požara: Također je vrlo zapaljiva, što znači da može povećati rizik od šumskih požara, na štetu drugih vrsta.

Biljka je također zabranjena na europskoj razini zbog ‘prevencije i upravljanja unošenjem i širenjem invazivnih egzotičnih vrsta’.

