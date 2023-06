Uobičajene greške zbog kojih će se mlijeko brže pokvariti

Podijeli :

Elizabeth Dunne/Unsplash

Ljudi najčešće pogrešno čuvaju mlijeko i mliječne proizvode, pa se brže kvare.

Ako pitate ljude gdje im stoji mlijeko u frižideru, vjerojatno ćete dobiti isti odgovor – u vratima. Ali, prema riječima stručnjaka za sigurnost hrane Tese Clark, to je najgore mjesto u frižideru za skladištenje mlijeka.

„Rok trajanja mlijeka se može produžiti ako ga pravilno skladištite. Ovo smanjuje otpad, ali i osigurava da ne morate toliko često kupovati svježe mlijeko“, rekla je Clark, piše The Mirror.

Ona savjetuje ljudima da ne drže mlijeko ili bilo koji drugi mliječni proizvod u vratima frižidera jer su oni najdalje od rashladnog sustava.

„Mliječne proizvode uvijek treba čuvati u zadnjem dijelu frižidera gdje je temperatura najniža. Ovo osigurava da vaša hrana ima maksimalan rok trajanja“, dodala je ona.

Mlijeko može zadržati svoju kvalitetu do pet dana duže od roka trajanja otisnutog na ambalaži. Ovisno o količini masti u njemu. Mlijeko s niskim postotkom masti može prekoračiti rok trajanja za sedam do 10 dana, dok masnije mlijeko može trajati od pet do sedam dana.

Pokvareno mlijeko prepoznat ćete po grudicama i kiselkastom mirisu. Sirovo nepasterizirano mlijeko ni pod kojim okolnostima nije sigurno za korištenje nakon isteka roka trajanja.

