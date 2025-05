Uređaj koji troši najviše struje u kućanstvu: Jednostavnim trikom prepolovit ćete račun

Podijeli :

Shutterstock/Ilustracija

Bojler je jedan od najvažnijih uređaja u kućanstvu, jer osigurava toplu vodu za brojne svakodnevne aktivnosti. Međutim, njegova upotreba često dovodi do visokih računa za struju, budući da je među najvećim potrošačima energije u domu. Stručnjaci ističu kako postoji nekoliko jednostavnih koraka kojima možete značajno smanjiti potrošnju električne energije i uštedjeti na troškovima.

Jedan od najjednostavnijih načina za uštedu jest podešavanje temperature bojlera. Većina grijača vode omogućuje regulaciju temperature, a stručnjaci preporučuju da je podesite na optimalnih 50 do 60 stupnjeva Celzijusa (na starijim bojlerima koji imaju oznake od 1 do 6, to znači da ga treba postaviti na 2 ili 3). Tako ćete izbjeći nepotrebno pregrijavanje vode, što znači manju potrošnju energije i niže troškove.

Važan korak prema uštedi je i isključivanje bojlera kada vam nije potreban. Ako ste duže odsutni ili tijekom noći ne koristite toplu vodu, isključite uređaj. Time sprječavate nepotrebnu potrošnju struje i dodatno smanjujete potrošnju električne energije, piše nova.rs.

Pitali su žene oko čega su prestale brinuti nakon tridesete: Ovo su odgovori

Redovito održavanje bojlera ključno je za njegovu učinkovitost. Pravovremenim pregledima uređaja i uklanjanjem kamenca poboljšava se njegovo funkcioniranje i smanjuje potrošnja energije. Osim toga, dodatna izolacija bojlera može pomoći u uštedi jer sprječava gubitak topline i smanjuje potrebu za stalnim zagrijavanjem vode – što je posebno važno kod starijih modela sa slabijom toplinskom izolacijom.

Vrlo učinkovit način za uštedu je i korištenje timera. On omogućuje da bojler radi samo u određenim dijelovima dana, kada vam je topla voda zaista potrebna. Tako izbjegavate nepotrebno grijanje vode tijekom cijelog dana i dodatno smanjujete troškove električne energije.

Primjenom ovih jednostavnih trikova možete značajno smanjiti potrošnju struje i uštedjeti na mjesečnim računima – bez da se odreknete komfora koji donosi topla voda.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.