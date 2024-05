Velika pogreška koju nikada, baš nikada ne smijete napraviti sa svojom putovnicom

Podijeli :

PIxabay / Ilustracija

Mnogi od nas misle da nam treba valjana putovnica za putovanje svijetom, ali ono što mnogi ljudi ne shvaćaju je to da imati putovnicu možda nije dovoljno. Treba paziti na jednu vrlo važnu stvar kod vaše putovnice”, rekla je Katy Nastro, stručnjakinja za let.

Doista, mnoge zemlje zahtijevaju da vaša putovnica ima određeno vrijeme valjanosti nakon predviđenih datuma vašeg putovanja.

“Mnoge zemlje, posebice one u Aziji i na Bliskom istoku, zahtijevaju šestomjesečnu valjanost nakon datuma vašeg putovanja – što znači da ako putujete u Vijetnam u srpnju, na primjer, vaša putovnica mora vrijediti najmanje do siječnja“, objasnila je Katy Nastro. “Ako stignete u zračnu luku i pokušate ući na svoj let, neke vam zrakoplovne tvrtke čak neće dopustiti da se ukrcate bez ovog vrlo važnog vremenskog ograničenja, u kojem slučaju riskirate da uopće možete krenuti na putovanje.”

Svaka zemlja ima drugačiji rok valjanosti putovnice, pa se međunarodni putnici moraju upoznati s ovim pravilima prije rezerviranja putovanja.

Optuženi krijumčar 600 kilograma kokaina traži od suda vraćanje putovnica da ode u posjet sinu u Kanadu Što je najbolje obući za putovanje avionom?

“Kada neke zemlje također zahtijevaju vizu i daju višegodišnju papirnatu vizu, mogu zahtijevati najmanje jednu godinu ili više valjanosti”, rekao je David Alwadish, osnivač i izvršni direktor službe za putovnice i vize Concierge ItsEasy.com.

Poseban zahtjev ovisi o nizu čimbenika, uključujući imigracijsku politiku zemlje, bilateralne sporazume i razmatranja sigurnosnih rizika.

“Stoga je ključno da putnici temeljito provjere zahtjeve za ulazak u određenu zemlju koju planiraju posjetiti kako bi osigurali usklađenost s propisima o valjanosti putovnice”, naglasio je Alwadish.

On i Nastro primijetili su nedostatak razumijevanja oko pravila valjanosti putovnice.

“Uobičajeno je da ljudi nisu svjesni pravila valjanosti putovnice od tri ili šest mjeseci prije odlaska na putovanje, osobito među onima koji ne putuju često ili se s tim nisu ranije susreli”, rekao je Alwadish. “Pravilo se možda neće dosljedno provoditi u svim zemljama, što uzrokuje zablude među putnicima. I na kraju, zahtjevi za valjanost putovnice možda nisu dobro objavljeni, što dovodi do niže svijesti među putnicima.”

Koji je razlog za ove zahtjeve?

“Ovi zahtjevi osiguravaju da posjetitelji imaju važeću putovnicu za vrijeme trajanja namjeravanog boravka, kao i za međurazdoblje u slučaju neočekivanih kašnjenja ili produljenja”, objasnio je Alwadish.

Možda ste planirali dvotjedni boravak u južnoj Francuskoj, na primjer, ali možda nakon nekoliko dana shvatite da zapravo želite ostati dva mjeseca. Ili se možda dogodi nešto što je izvan vaše kontrole.

“Ovo je uglavnom iz predostrožnosti”, rekao je Nastro. “Recimo da se ozbiljno razbolite ili doživite nesreću i onda morate ostati u toj zemlji dulje nego što ste namjeravali. Ako vaša putovnica istekne tijekom ovog neplaniranog vremena, to može uzrokovati mnogte problema prilikom pokušaja izlaska iz zemlje.”

Među najboljim destinacijama za putovanje u lipnju i jezero iz susjedstva Liječnik objasnio: Evo što letenje avionom čini vašim plućima

Razdoblje valjanosti putovnice za međunarodne turiste pruža dodatnu olakšicu u slučaju da pretrpite ozljedu zbog koje neko vrijeme ne možete letjeti ili odgodite povratak iz drugih osobnih razloga. Bitno je uzeti u obzir činjenicu da bi se planovi mogli promijeniti.

“Zemlje određuju minimalno tri ili šest mjeseci važenja putovnice za strane posjetitelje kako bi se olakšale učinkovite imigracijske procedure, pojačale sigurnosne mjere i poboljšalo upravljanje hitnim slučajevima”, rekao je Alwadish. “Ovo osigurava da posjetitelji imaju važeću putnu ispravu tijekom cijelog boravka i mogu učinkovito reagirati na nepredviđene okolnosti. Nadalje, ovi zahtjevi promiču pravednost i reciprocitet u viznim politikama, potičući uravnotežene odnose među zemljama.”

Specifično trajanje razlikuje se od zemlje do zemlje i nema svako odredište ove zahtjeve.

“Na primjer, meksička vlada zahtijeva da vaša putovnica vrijedi samo tijekom cijelog putovanja, a ne nakon putovanja”, rekao je Alwadish.

Kako provjeriti možete li putovati

“Za mnoge ljude to nije problem jer vam putovnica traje 10 godina”, rekao je Nastro. “Međutim, kada shvatite da je godina u kojoj vam istječe putovnica, možda ćete se suočiti sa šestomjesečnim rokom, ovisno o tome kamo putujete. Ima smisla jednostavno proći kroz proces obnove prije nego kasnije.”

Preporučila je da obnovite svoju putovnicu godinu dana prije isteka kako biste znali da je sve riješeno na vrijeme.

“S ubrzanom obradom i rekordno niskim vremenom čekanja, najvjerojatnije ćete novu putovnicu dobiti prije očekivanog vremena”, dodao je Nastro.

Kada su u pitanju putovnice i drugi važni putni dokumenti, napredno planiranje je glavna stvar.

“Dok neke zemlje provode jedinstvena pravila za sve strane posjetitelje, druge mogu imati različite zahtjeve ovisno o državljanstvu posjetitelja ili posebnim ugovorima o vizama”, rekao je Alwadish. “Važno je da putnici provjere uvjete za ulazak u zemlju odredišta kako bi razumjeli sve varijacije temeljene na nacionalnosti.”

Preporučio je da pregledate web stranicu veleposlanstva ili konzulata u svojoj domovini za mjesto koje želite posjetiti. Većina pruža detaljne informacije o zahtjevima za ulazak stranih posjetitelja. Također možete pogledati web stranicu State Departmenta ili putne savjete imigracijskih vlasti na vašem odredištu.

Kada dobijete tu informaciju, usporedite datum isteka putovnice s planiranim datumima putovanja, piše HuffPost.

FOTO, VIDEO / Stigli Rafalei, Milanović i Plenković održali govore: “Dobili smo moderno zrakoplovstvo” VIDEO / Zrakoplovu u SAD-u otpao poklopac motora, istražuje se uzrok

“Za uspoređivanje s pravilima valjanosti zemlje, počnite od dana kada se vratite i dodajte broj mjeseci potrebnih za valjanost”, rekao je Alwadish. “Pravilo je obično tri do šest mjeseci od dana kada se vratite, a ne od dana kada odete.”

Obavezno provjerite i pravila zrakoplovne tvrtke kojom letite, osobito ako imate samo četiri ili pet mjeseci valjanosti putovnice nakon datuma povratka kući.

“Ako nemate šest mjeseci valjanosti počevši od datuma kada se vratite s putovanja, zrakoplovna tvrtka ima moć odbiti vas, bili u pravu ili u krivu”, rekao je Alwadish. “Trebali biste ih nazvati i zamoliti ih da unesu bilješku u sustav u vezi s ovim problemom kako bi bili upoznati s tim prije vašeg dolaska u zračnu luku.”

Potvrdite da vaša putovnica ima dovoljno praznih stranica i da nije oštećena. Ako ste nedavno promijenili ime zbog braka, razvoda ili nekog drugog razloga, to će također morati odražavati vaša putovnica. Ne zaboravite provjeriti je li za vaše odredište potrebna viza ili elektronička autorizacija putovanja.

U slučaju da se pojavi problem, postoje načini da svoje putne isprave nabavite u žurbi, ali možete izbjeći dodatni stres i gnjavažu ako obavite nekoliko dodatnih provjera unaprijed. Zatim se samo opustite i uživajte u svom međunarodnom odmoru.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Glas imbecila Rakar: Kombinacija HDZ-DP gotova, sad pregovaraju koliko će to zapravo koštati