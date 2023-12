Vodoinstalater podijelio trik kako iskoristiti maksimum iz radijatora i pritom uštedjeti novac

Podijeli :

Jedan vodoinstalater je podijelio način na koji možete brže kanalizirati toplinu u prostoriju u kojoj se nalazite te kako biste korištenjem radijatora mogli uštedjeti novac.

Kako temperature značajno padaju, često se može činiti da kad pojačate grijanje do maksimuma, ne osjećate toplinu dobrih pola sata. To može biti zato što trebate “usmjeriti” toplinu u prostoriju na odgovarajući način, a stručnjak je podijelio kako to možete učiniti – a stvarno je jednostavno.

Način da pokušate izvući maksimum iz svog grijanja je taj da trebate “očistiti radijatore od svih prepreka kao što su kauči koje se mogu nalaziti ispred njih.” Da biste “zadržali toplinu u sobi”, trebali biste “staviti police iznad radijatora kako biste zaustavili dizanje vrućeg zraka”, piše Metro.

Također, možete “prekriti tanki list kartona staniolom i staviti ga iza radijatora.” To će “reflektirati toplinu natrag u sobu”, što će zauzvrat učiniti da se soba brže zagrije i “zadrži više topline”.

Također je vrlo važno “odzračiti svoje radijatore” kako biste se “riješili zračnih džepova”, i trebali biste opipati ​​cijeli radijator kako biste bili sigurni da se cijeli grije, a ne samo donja polovica.

Kako vrijeme prolazi i temperature postaju niže, potražnja će samo rasti i ljudi će možda morati čekati danima da majstori postanu dostupni za rješavanje njihovog problema.

“Kada na radijatoru primijetite bilo kakve hladne točke, možda ćete morati ispustiti zrak iz sustava, što je jednostavan posao koji ljudi mogu sami obaviti. Ako imate većih problema, uvijek biste trebali potražiti pomoć majstora.”

