Liječnik objašnjava zašto smanjenje samo kalorija vjerojatno neće pomoći pri mršavljenju

Pixabay/Ilustracija

Endokrinolog Dr. Robert Lustig, vodeći stručnjak na području pretilosti i šećera, progovorio je zašto smatra da brojanje kalorija nije najbolji način mršavljenja

Prema Lustigu, slatko je glavna prepreka u borbi protiv debljine. On označava fruktozu, ključnu komponentu šećera, kao “otrov” za naš sustav, objašnjavajući da se ona prerađuje u tijelu poput alkohola.

Također je istaknuo opasnosti od pretjeranog uživanja u šećeru, uspoređujući njegove štetne učinke s onima alkohola. NHS smjernice sugeriraju da bi odrasli trebali ograničiti unos slobodnih šećera na najviše 30 grama dnevno, prenosi Mirror.

Lustig upozorava da prekoračenje ovih granica šećera može dovesti do niza zdravstvenih problema, od metaboličkih poremećaja do izazova mentalnog zdravlja, pa čak i društvenih problema. “Također znamo da ako imate visoku konzumaciju šećera, to ima višestruke štetne učinke, poput problema s mentalnim zdravljem, kognitivnog pada i rane smrti. Također znamo da je to primarni pokretač poremećaja pažnje (ADD).”

“Problem je što šećer stvara ovisnost. Ako konzumirate jedno piće sa šećerom dnevno, vaš rizik od dijabetesa raste za 29 posto”, dodaje Lustig.

Endokrinolog je podijelio i neke druge zapanjujuće statistike.

– Predviđa se da će pretilost postati norma do 2050.

– Postotak pretilih ljudi u svijetu udvostručio se u posljednjih 28 godina

– Metabolički sindrom može smanjiti životni vijek za 15-20 godina

– Potrošnja šećera u svijetu se utrostručila u posljednjih 50 godina

Međutim, Lustig uvjerava da smanjenje unosa šećera, čak i bez gubitka težine, može poboljšati metaboličko zdravlje i rad mozga. Ako aktivno pokušavate skinuti kilograme i tjelesnu masnoću, Lustig tvrdi da brojanje kalorija ‘nije učinkovita metoda’. Pojasnio je da je način na koji vaše tijelo reagira na hranu važnije od broja kalorija koje unosite. To posebno vrijedi jer, prema njegovim riječima, prekomjerni unos šećera može dovesti do inzulinske rezistencije, što zauzvrat može uzrokovati debljanje i otežati mršavljenje.

“Gotovo svatko tko broji kalorije izgubi malo težine, a zatim dođe do platoa, a onda se umori od takvog režima i težina se brzo vrati. 90 posto ljudi koji pokušavaju držati dijetu kroz restrikciju kalorija, vratilo se, a ponekad jo-jo čak i više”, upozorio je Lustig.

Yo-yo efekt je potaknut inzulinskom rezistencijom, a ne ograničenjima kalorija. NHS opisuje inzulin kao hormon za skladištenje energije u tijelu. Njegov glavni zadatak je kontrolirati porast glukoze u krvi uzrokovan jelom ili pićem. Također je primarni pokretač pretilosti, dijabetesa i metaboličkog sindroma.

