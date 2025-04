Gdje prijaviti lajanje psa?

Podijeli :

Jaime Murcia / Alamy / Profimedia

Neprestano lajanje psa može postati ozbiljan izvor stresa za mnoge građane, narušavajući kvalitetu života i pravo na mir. Kada se susretnete s problemom prekomjernog lajanja susjedovog kućnog ljubimca, važno je znati koje su vaše mogućnosti i kome se možete obratiti za pomoć.

Ova situacija zahtijeva postupan i uravnotežen pristup, od početnog razgovora s vlasnikom do eventualnog službenog prijavljivanja nadležnim tijelima.

Razumijevanje razloga iza lajanja pasa

Prije nego što poduzmete konkretne korake, korisno je razumjeti zašto psi uopće laju. Lajanje je prirodan oblik komunikacije za pse, koji može imati različite uzroke. Neki psi laju iz dosade ili kada su dugo sami kod kuće. Drugi to čine iz straha, tjeskobe ili kao reakciju na vanjske podražaje poput zvukova, prolaznika ili drugih životinja u blizini. Određene pasmine su genetski sklonije glasnom izražavanju, dok neki psi laju kad osjete prijetnju svom teritoriju.

Razumijevanje ovih razloga može vam pomoći u razgovoru s vlasnikom psa i zajedničkom traženju rješenja prije nego što situacija eskalira do službene prijave.

Prvi korak: Razgovor s vlasnikom psa

Uvijek je najbolje započeti rješavanje problema izravnim, ali ljubaznim razgovorom s vlasnikom psa. Mnogi vlasnici možda nisu svjesni da njihov ljubimac stvara smetnje, posebno ako problem nastaje kada nisu kod kuće. Pristupite razgovoru s razumijevanjem i konstruktivnošću, izbjegavajući optužujući ton.

Možete početi razgovor opisujući situaciju i kako ona utječe na vas, umjesto da odmah optužujete vlasnika. Na primjer, umjesto “Vaš pas neprestano laje i to me izluđuje”, pokušajte reći “Primijetio sam da vaš pas često laje kad ste odsutni i to mi otežava rad od kuće/spavanje. Možemo li zajedno pronaći rješenje?”

Također, korisno je predložiti moguća rješenja koja bi mogla pomoći, poput preporuke za trenera pasa, igračaka koje mogu zabaviti psa dok je sam, ili sugestije da pas provodi više vremena na otvorenom prije nego što vlasnik ode na posao.

Pravni okvir i lokalni propisi

Ako izravni razgovor ne donese rezultate, sljedeći korak je upoznati se s lokalnim propisima o buci i držanju kućnih ljubimaca. U Hrvatskoj, ova pitanja regulirana su na lokalnoj razini kroz komunalne odluke gradova i općina.

Prema Zakonu o zaštiti životinja, vlasnici su dužni osigurati da njihovi kućni ljubimci ne remete javni red i mir. Većina gradskih odluka o komunalnom redu sadrži odredbe o držanju kućnih ljubimaca, uključujući i pravila o kontroli buke koju mogu stvarati.

Na primjer, Odluka o komunalnom redu Grada Zagreba propisuje da vlasnici ne smiju dopustiti da njihovi kućni ljubimci ometaju građane stvaranjem buke, posebno noću. Slične odredbe postoje u većini hrvatskih gradova i općina.

Kome prijaviti prekomjerno lajanje psa

Ako problemi perzistiraju nakon pokušaja razgovora s vlasnikom, postoji nekoliko službenih kanala za prijavu:

Komunalno redarstvo

Komunalni redari nadležni su za provođenje komunalnog reda, uključujući kontrolu prekomjerne buke. Možete podnijeti pisanu prijavu komunalnom redarstvu vaše lokalne samouprave, osobno ili putem njihove službene web stranice. U prijavi detaljno opišite problem, navedite adresu vlasnika psa i, ako je moguće, priložite dokaze poput audio snimki ili svjedočanstva drugih susjeda.

Nakon zaprimanja prijave, komunalni redar obavit će nadzor, razgovarati s vlasnikom psa i, ako utvrdi nepravilnosti, izdati upozorenje ili prekršajni nalog.

Veterinarska inspekcija

Veterinarska inspekcija Državnog inspektorata može intervenirati ako sumnjate da pas nije držan u odgovarajućim uvjetima ili ako vlasnik ne poduzima mjere za sprječavanje prekomjernog lajanja. Ovo tijelo prvenstveno brine o dobrobiti životinja, ali može djelovati i u slučajevima kada neadekvatno držanje psa uzrokuje smetnje za okolinu.

Policija

Policija bi trebala biti posljednja opcija i kontaktira se samo u najtežim slučajevima, kada buka predstavlja ozbiljno remećenje javnog reda i mira, posebno noću. Treba imati na umu da će policija vjerojatno dati prednost hitnim slučajevima, pa prijava lajanja psa možda neće rezultirati trenutačnom reakcijom.

Dokumentiranje problema

Bez obzira na to kome odlučite prijaviti problem, ključno je imati dobru dokumentaciju. Vodite dnevnik incidenata s lajanjem, bilježeći datume, vrijeme i trajanje svakog događaja. Audio ili video snimke mogu biti korisne, kao i izjave drugih susjeda koji su također pogođeni.

Sustavno dokumentiranje problema s bukom značajno povećava vjerojatnost uspješnog rješavanja slučaja. Nadležna tijela traže konkretne dokaze koji pokazuju obrazac uznemiravanja, a ne samo izolirane incidente.

Posredovanje kao alternativa

U nekim lokalnim zajednicama postoje službe za posredovanje koje mogu pomoći u rješavanju susjedskih sporova. Ove službe nude neutralan forum gdje obje strane mogu izraziti svoje brige i, uz pomoć stručnog posrednika, pronaći obostrano prihvatljivo rješenje.

Posredovanje može biti posebno korisno za očuvanje dobrosusjedskih odnosa, jer omogućava rješavanje problema bez eskalacije sukoba koji često nastaje kod službenih prijava.

Građanska tužba kao krajnja mjera

Ako sve prethodne metode ne donesu rezultate, krajnja opcija je podnošenje građanske tužbe zbog remećenja posjeda ili zbog štete uzrokovane prekomjernom bukom. Ovo bi trebala biti posljednja opcija zbog troškova, vremena i stresa koji sudski postupak nosi.

Prije nego što razmotrite ovaj korak, preporučljivo je konzultirati se s odvjetnikom koji će procijeniti izglede za uspjeh i savjetovati vas o najboljoj strategiji.

Prevencija budućih problema

Dugoročno gledano, najbolji pristup je raditi na prevenciji problema s lajanjem pasa u vašoj zajednici. To može uključivati edukaciju vlasnika pasa o odgovornom držanju kućnih ljubimaca, poticanje rane socijalizacije i treninga pasa, te promoviranje kulture uzajamnog poštovanja među susjedima.

Mnogi gradovi organiziraju edukativne radionice za vlasnike kućnih ljubimaca, a lokalne udruge za zaštitu životinja često nude savjetovanje i resurse za rješavanje problema s ponašanjem.

Suočavanje s problemom prekomjernog lajanja susjedovog psa zahtijeva strpljenje, diplomaciju i poznavanje pravnih mogućnosti. Započnite s konstruktivnim razgovorom, a službene prijave ostavite kao posljednju opciju. Bez obzira na pristup koji odaberete, ključno je ostati uljudan i usredotočen na pronalaženje rješenja koje će omogućiti miran suživot svih članova zajednice – i ljudi i njihovih četveronožnih prijatelja.

Zapamtite da je cilj riješiti problem, a ne stvoriti dugotrajni susjedski sukob. S pravim pristupom, većina ovih situacija može se riješiti na zadovoljstvo svih uključenih strana.

