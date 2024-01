Gloria Malin iz Udruge S-PAS: Uvijek misliš da si vidio sve i da te više ništa ne može slomiti…

Podijeli :

Gloria Malin iz udruge S-PAS bila je gošća Newsnighta u kojem je s našom Ivanom Tomić razgovarala o radu udruge, o udomljavanju kozlića Niđe, ali i o promjenama koje bi Hrvatska trebala uvesti u zakone o zaštiti životinja. Naime, siječnju 2017. godine Gloria osniva udrugu za spašavanje, socijalizaciju i udomljavanje napuštenih, traumatiziranih i neželjenih životinja i tako njeni napori dobivaju i formalni oblik. Uz potpredsjednicu udruge Anu Nimac, S-PAS obitelj čine još Suzana Vlahović, Zrinka Denić i Ivana Gašparović. Nesebični volonterski doprinos dale su i Valentina Carboni, Eva Klaić i Nera Koceić. Udruga je neprofitabilna, a njezin rad omogućuju isključivo volonteri i dobrovoljne donacije građana.

“U zadnjoj akciji spašavanja iz horor dvorišta u Benkovcu smo sa kolegicama iz zadarskog azila preuzele nekolicinu pasa. Naime, kozlića Niđu je netko ostavio u azilu i to je bila ljubav na prvu. Iako su nam auti bili puni i bili smo premoreni, kozlić je uletio u auto kao da je ravnopravan sa psima. Tako je i on postao član udruga S-pas”, rekla je Gloria Malin te dodala: “On trči sa psima i mačkama, liže ih, spava s njima, uklopio se od prvog trenutka. Niđo će ostati maskota naše udruge. Nakon što odraste, ukoliko se pokaže da nije više sretan, naći ćemo mu drugi smještaj kod kolega koji se bave domaćim životinjama.”

Gloria navodi kako uvijek misli da je vidjela sve i da ju više ništa ne može slomiti, ali kako kaže, kad dođe na intervenciju i mora spasiti više od 20 pasa, nastoji ostati smirena i emocionalno stabilna.

“Zadnji slučaj u Dubravici bilo je poražavajuće vidjeti. U tom sam se trenutku slomila, željela sam skloniti sve žive pse jer smo ondje zatekli pse sa slomljenim vratom, ali i još jednog mrtvog kozlića. Za ovaj posao moraš biti rođen da bi ga volio. Rad udruge je počeo nakon osvojene nagrade Ponos Hrvatske, tad su mediji saznali za nas i mnogo se ljudi uključilo u volontiranje. Danas nam je sedmi rođendan. Uz dugove, uvijek ima lijepih udomljenja, i ne bismo to sve mogli bez čuvalica”, kazala je volonterka.

Gloria navodi kako svi očekuju gotov proizvod po pitanju psa, no, kako kaže, oni su živa bića, ljudi moraju biti spremni na period prilagodbe koji je obvezan nakon udomljenja. Taj period bi mogao trajati od 3 do 3 i pol mjeseca.

“Postoji period u godini kad su neki psi in. Mislim da ljudi trebaju prestati birati životinje kao markiranu torbicu. Kad razmišljamo hoćemo li kupiti ili udomiti psa, moramo razmišljati da će to biti naš prijatelj sljedećih 15-tak godina. Najvažnija stavka koju bih preporučila ljudima je da biraju psa koji im karakterno odgovara. Ali i da možemo ispuniti njegove potrebe kroz život”, kazala je pa je dodala: “Trudimo se karakterno spojiti čovjeka i psa. Želimo pronaći psima ljude koji će moći funkcionirati s njima. Puno je problema u hrvatskom zakonodavstvu. Početak je u Vladi, nekom treba biti stalo. Životinje se u Hrvatskoj trebaju prestati tretirati kao stvari. To je najveći problem”, zaključila je.

