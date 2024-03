Zašto imaju uspravne zjenice? Deset fascinantnih činjenica o mačjim očima

Podijeli :

Unsplash/Benjamin Merkle

Ljubitelji mačaka sigurno su se nekad zapitali kako njihove mezimice vide svijet, odnosno vide li ga na barem sličan način kao ljudi. Dobro je poznato da mačke u mraku vide puno bolje od ljudi, no postoje i druge fascinantne činjenice o mačjim očima i njihovu vidu koje će vam pomoći da svoju ljubimicu još bolje upoznate.

1. Mačke imaju bolji periferni vid od ljudi

Periferni vid sposobnost je vidjeti neko područje kada je oko fokusirano na drugu točku. Vidno polje pokriva ono što se može vidjeti ravno naprijed, sa strane, ispod i iznad, gdje je pogled fokusiran. Mačke imaju izvanredno vidno polje. Dok ljudsko vidno polje pokriva otprilike 180 stupnjeva, mačje ide do 200 stupnjeva, što njihov periferni vid čini puno boljim od našeg, piše Zadovoljna.hr.

2. Mačke trepću, ali ne kao ljudi

Mačke trepću gornjim i donjim kapcima pa njihovo treptanje više sliči škiljenju nego onome što ljudi smatraju treptanjem. Mace također nemaju potrebu treptati toliko često kao ljudi, što smanjuje mogućnost da ćete svoju mezimicu vidjeti kako trepće. Njihovo sporije treptanje znači da se mogu duže usredotočiti na određenu stvar, što je osobito korisno kada love plijen.

Ako već niste, probajte sporo treptati prema svojoj maci, velika je vjerojatnost da će i ona vama zatreptati! Istraživanja su pokazala da je to znak pozitivne komunikacije između mačaka i ljudi.

Vežu li se mačke za samo jednu osobu kao psi? Zašto mačke predu? Sedam je razloga za to

3. Mačke vide boje najvjerojatnije kao što ih vide daltonisti

Mačje oči imaju tri vrste stožastih fotoreceptora koji im omogućuju da vide nijanse plave, ljubičaste, žute i zelene boje. Ali to ne znači da vaša maca vidi boje na isti način kao vi. Iako mačke vide boje, ne vide ih toliko bogato kao ljudi. Crvenu i zelenu mačke vide kao nijanse sive boje, a puno bolje raspoznaju plave i žute tonove, no u promatranju svijeta više se oslanjaju na svjetlinu nego na boju.

4. Mačke, poput pasa, imaju treći kapak

Vjerojatno ste već primijetili da vaša maca ima treći kapak (koji može izgledati čudno kada se mački počne spavati i kapak se polako počne zatvarati). No koja je zapravo uloga trećeg kapka, zvanog i treptajuća membrana? On štiti i vlaži mačje oči, s obzirom na to da mačke trepću puno manje od ljudi. To tkivo proizvodi suze te tako održava oko vlažnim i zaštićenim. U starijih mačaka na trećem kapku mogu se razviti različite vrste raka.

5. Mačke u mraku vide puno bolje od ljudi

Mačke imaju puno bolji noćni vid od ljudi. Iako ne mogu vidjeti u potpunom mraku, mogu vidjeti nevjerojatno dobro u uvjetima slabog osvjetljenja. Ali zašto mačke imaju toliko bolji noćni vid? Mačje oko ima više štapića od ljudskog, što im omogućuje da bolje vide u tami. Mace imaju toliko štapića u očima da se vjeruje da mogu jasno vidjeti u otprilike 1/6 svjetla koje ljudi trebaju da vide dobro. Osim toga, mačke najbolje vide na udaljenosti od otprilike pola do jednog metra, što znači da i ono što im je bliže od toga vide slabije.

6. Zbog tapetum luciduma mačje oči sjaje u mraku

Dio oka mačke čini i svjetleći očni sloj, poznatiji kao tapetum lucidum, tanki sloj smješten iza mrežnice koji pomaže životinji da vidi u mraku. Djeluje kao ogledalo, reflektira svjetlost natrag na štapiće i čunjiće, kako bi oni dobili većinu svjetlosti koja ulazi u oko. Ta refleksija omogućuje mački da detektira i najmanju količinu svjetlosti. Tapetum lucidum također je razlog zbog kojeg mačje oči sjaje u mraku.

7. Mačje oči osjetljive su na kretanje

Jeste li se ikada zapitali kako vaša ljubimica može očima pratiti kukca u letu? Mačke to mogu jer su štapići u njihovu oku, koji im pomažu da bolje vide noću, također vrlo osjetljivi na kretanje. Štapići u oku čine mačji vid posebno osjetljivim na bočno kretanje; oni također daju maci višu “stopu fuzije treperenja”. To je broj identičnih slika prikazanih u sekundi, koje se percipiraju kao zasebne nepokretne slike, umjesto kao kontinuirane. Brzina fuzije treperenja kod ljudi otprilike je 50 slika u sekundi, dok je kod mačaka 70 slika u sekundi.

Zašto mačke ruše stvari? Zašto mačke predu? Sedam je razloga za to

8. Zbog uspravnih zjenica mačke bolje percepciju dubinu

Mačja je zjenica okomita i ima oblik proreza, a za to postoji dobar razlog. Zjenice mijenjaju veličinu kako bi propustile više ili manje svjetla, a zjenica u obliku proreza mačkama daje veću kontrolu nad količinom svjetlosti koja ulazi u oko. Okomita zjenica također može mijenjati veličinu brže od okrugle zjenice poput ljudske, te mački omogućuje bolje lovne sposobnosti jer joj daje oštru sliku na koju se može fokusirati.

9. Vidna oštrina mačke spada u kategoriju srednjeg vida

Možda ste već čuli za vid 20/20, možda ga i sami imate, ali na što se taj izraz odnosi? On opisuje vidnu oštrinu, odnosno koliko jasno netko može vidjeti. Normalna vidna oštrina kod ljudi je 20/20. Kod mačaka, oštrina vida je između 20/100 i 20/200, što znači da ako vi možete vidjeti objekt s udaljenosti od 30 do 60 metara, maca bi ga jasno mogla vidjeti samo s udaljenosti od otprilike šest metara.

Mačka puno mutnije od čovjeka vidi i stvari koje su joj blizu lica. Jedan od razloga zbog kojih mačke teže vide stvari koje su im blizu jest taj što nemaju mišiće koji se koriste za podebljavanje oblika i promjenu očne leće kako bi objekti u blizini došli u fokus. Zbog toga se maca oslanja na svoje brkove kako bi shvatila što se nalazi oko nje.

10. Siva mrena ili katarakta kod mačaka je obično uzrokovana upalom

Katarakta nastaje kada očna leća ima povećanu neprozirnost. Iako to stanje može imati razne uzročnike, uključujući infekciju, traumu oka, genetiku i dijabetes, kod mačaka se najčešće javlja zbog upale. Ta upala poznata je kao uveitis i može nastati zbog različitih uzroka. Uveitis imunološkom sustavu daje informaciju da očnu leću treba prepoznati kao strani materijal, što može dovesti do katarakte. Za razliku od pasa, dijabetes rijetko uzrokuje kataraktu kod mačaka.

Kao posljedica upale oka kod mačaka se može promijeniti boja šarenice, dok nekontrolirani visoki krvni tlak može uzrokovati odvajanje mrežnice, odnosno sljepoću. Visoki krvni tlak čest je kod mačaka s bolestima bubrega.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.