Zašto pas stavlja šapu na vas? Nekoliko je razloga

Dobro poznat scenarij svim vlasnicima pasa: Gledate televiziju ili pokušavate raditi kada vas prekine pas koji vas šapom udara po nozi. Ta mala radnja može svakog vlasnika kućnog ljubimca pretvoriti u detektiva koji želi odgovoriti na jedno pitanje: Zašto psi stavljaju šapu na vas? Žele li pozornost? Jeste li zaboravili poslužiti večeru? Ili samo govore "zdravo"?

Suočimo se s tim: Psi ponekad mogu biti potpuni misterij. Kad bismo ih samo mogli pitati što misle, puno bismo bolje razumjeli njihovo ponašanje. I što više razumijemo što naši psi pokušavaju postići, to bolje možemo odgovoriti na njihove potrebe.

Zašto psi stavljaju šape na vas?

Velike su šanse da je vaš pas naučio da je udaranje šapom odličan način da dobijete odgovor što on uistinu želi. Kao što ističe veterinarska bihevioristica Isabelle Bazin iz Veterinarskog centra Daubigny u Quebecu, teško je ignorirati njihovu šapu. “To se može dogoditi kroz učenje metodom pokušaja i pogreške, ali budući da postoji fizički kontakt, postoji dobra šansa da ćete reagirati”, kaže ona. Ali na što reagirate? Ali dodiruje li vas pas šapom kako bi nešto tražio ili samo želi malo nježnosti? Pogledajmo glavne razloge zašto psi koriste svoje šape.

1. Oni komuniciraju s vama

Psi komuniciraju pomoću vokalizacije, mirisnih signala, izraza lica i govora tijela, kaže certificirana savjetnica za ponašanje i trenerica pasa Rachel Lane, vlasnica tvrtke za obuku pasa Leash & Learn. Njihov repertoar govora tijela je širok, a uključuje i korištenje šapa.

Certificirana savjetnica za ponašanje i trenerica pasa Valerie Balwanz, ističe da psi koriste svoje šape i za komunikaciju s drugim psima. “Psi će često šapama udarati drugog psa u pokušaju da ga navedu na igru”, kaže ona. “Budući da nas psi uključuju u svoje društvene krugove, oni također koriste ove komunikacijske signale s nama.”

Koliko će pas komunicirati svojom šapom ovisi o osobnosti psa. Kada psu nedostaje tolerancije na frustraciju (sposobnost da se nosi s frustracijama), ponašanje je još uočljivije. Treba li vam predugo da pripremite večeru za vašeg psa ili slažete rublje kada je vrijeme za šetnju? Budite spremni osjetiti tu šapu.

No, to ponašanje možete iskoristiti u svoju korist, pogotovo ako uživate u učenju trikova sa svojim psom. Ako vaš pas puno koristi svoje noge, zabavno je iskoristiti ovo i naučiti ga nekim trikovima u kojima bi koristio svoje šape”.

Neki psi vole nasloniti svoje šape na ljude što može podsjećati na pseću verziju držanja za ruke. Zašto psi stavljaju šapu na vas na ovaj način? Vole li vas psi ako stave šapu na vas?

Balwanz kaže da psi uživaju u fizičkom kontaktu s ljudima koje poznaju i kojima vjeruju. “Ako vas vaš pas šapama traži da vas mazite ili naslanja šapu na vas dok se mazite, to svakako ukazuje na posebnu razinu ugode i ljubavi koju ne bi iskazivao sa strancem”, kaže ona.

Dr. Bazin se slaže da neki psi traže načine da budu u kontaktu s članovima svoje obitelji. Vjerojatno prepoznajete da je vaš pas koji leži bok uz vas znak povjerenja i ljubavi. Osloniti šapu na vas još je jedan način da vaš pas pokaže kako se osjeća. I iako se čini kao ogoljena verzija zajedničkog maženja, to ne znači da vas vaše štene manje voli, piše Reader’s Digest.

2. Pokušavaju privući vašu pozornost

Još jedan razlog zbog kojeg vas psi dodiruju šapama jest taj što su naučili da je to sjajan način da vam privuku pozornost. “Psi ponavljaju ponašanja koja im pomažu da dobiju nešto što žele”, objašnjava Balwanz. “U slučaju da vas udari šapom, postoji dobra šansa da je vaš pas to jednom pokušao ili se to dogodilo slučajno i rezultiralo je nečim što je želio, vjerojatno vašom pažnjom. Budući da djeluje, vaš pas to nastavlja raditi.”

Prema mišljenju dr. Balwanz, šapa je obično povezana s traženjem pažnje. “Mislim da je većina ovih pasa naučena da odmahuju šapom i naučili su da su ljudi jako sretni kad to rade. Psi dobivaju poslastice i pozornost. Zatim pokušavaju to reproducirati kako bi dobili poslastice ili pozornost u drugim kontekstima.”

3. Trebaju nešto

Zašto psi stavljaju šapu na vas kada nešto žele umjesto da, recimo, laju ili se trljaju o vas? Velike su šanse da je vaš pas u prošlosti koristio šapu da nešto dobije. Sada akciju vidi kao način izražavanja svojih potreba.

Ako je to funkcioniralo jedan put, pas će nastaviti s takvim ponašanjem i neće pokušati na neki drugi način dobiti ono što želi od vas. Stoga, ako svom psu napunite posudu s vodom dok vas dodiruje šapama, sada ste uspostavili šapu kao način traženja vode. Vaš žedan pas neće tražiti vodu drugačijim ponašanjem sve dok ne prestanete reagirati na šapu tako što ćete napuniti posudu s vodom.

4. Dosadno im je

Naši štenci znaju da smo mi često nositelji zabave, tako da nas mogu tapkati kada im je dosadno. “Oni znaju da je ta osoba često izvor potpore i traže nešto čime bi se mogli baviti ili neku vrstu obogaćenja”, kaže Lane. Najbolji način da to riješite je da zadovoljite potrebe svog psa.

Dr. Bazin prije svega savjetuje prevenciju. Na primjer, ako vas pas redovito tapše šapom u određeno doba dana kako bi vam rekao da mora ići van obaviti nuždu, zakažite svoje šetnje za to vrijeme kako vaš pas ne bi trebao ni tražiti to.

Oni su zabrinuti

Kako prestati s tom navikom

Ako ste svom psu osigurali dnevne potrebe, uključujući dovoljno vježbe i mentalne stimulacije, a on vas još uvijek tapše šapama, to je vjerojatno zato što je naučio da šapom dobiva ono što želi. U tom slučaju, da biste eliminirali to ponašanje, morate ga potpuno ignorirati.

Dr. Bazin upozorava da, kada odučavate svog psa od ovakvog ponašanja, ne biste se trebali kretati prema ili gledati u psa dok stavlja šapu na vas – čak je i pogled pozornost. Možda mislite da kažnjavate svog psa vičući: “Zločesti pas!” Ali to bi zapravo moglo biti pojačanje jer je to pažnja, a to je ono što pas traži.

Imajte na umu da kada ponašanje više nije ojačano, kao što je kada ignorirate svoje štene, intenzitet tog ponašanja će se vjerojatno povećati prije nego što postane bolje. Reagirate li u tom trenutku, samo ćete stvoriti još veći problem, stoga apsolutno morate nastaviti ignorirati njegovo ponašanje dok konačno ne nestane. To može biti dug proces i zahtijeva dosljednost i sudjelovanje cijele obitelji.

Posljednji dio odvikavanja vašeg psa od te navike je ojačati ponašanje koje biste željeli vidjeti umjesto dosadašnjeg. Bitno je da dobro ponašanje nikada ne uzimate zdravo za gotovo. “Ako želite da vaš pas donese loptu umjesto da vas gnjavi šapama, onda on donese loptu vama, obratite mu pažnju i dajte mu poslasticu”, kaže dr. Bazin. “Pojačat ćete ponašanje koje stvarno želite kod svog psa.”

