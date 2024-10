Sedam loših navika kojih se trebamo riješiti pri korištenju pećnice

Podijeli :

Pećnice koristimo za pripremu svih vrsta ukusnih jela. No, uz svakodnevnu upotrebu mnogi od nas razviju loše navike u korištenju pećnice.

Iako se neke navike na prvi pogled mogu činiti bezopasnima, mogu dovesti do raznih problema, od pada kvalitete hrane do potencijalnih sigurnosnih opasnosti.

Ne koristite sve postavke

Budite iskreni prema sebi; znate li što svaka postavka radi na vašoj pećnici? Ako je odgovor ne, niste sami! Nedavno istraživanje pokazalo je kako 75 % ljudi ne zna kako koristi svaku postavku naše pećnice, navodi Good Housekeeping.

Svaka postavka vaše pećnice osmišljena je za pružanje optimalnih uvjeta kuhanja koji odgovaraju različitim receptima. Važno je razumjeti razlike kako biste mogli izvući najbolje rezultate iz svoje pećnice.

Na primjer, postavka ventilatora idealna je za raspodjelu vrućeg zraka po pećnici, što je dobro za pečenje, prženje i hrskanje na više razina, ali stvara suhe uvjete koji neće funkcionirati za svaki recept.

Konvencionalna postavka (jedna linija na vrhu i dnu kvadrata) grije odozgo i odozdo što ga čini boljim za zadržavanje vlage; idealno za pečenje kolača.

Preskakanje prethodnog zagrijavanja

Isto istraživanje pokazalo je da 18 % nas preskače prethodno zagrijavanje pećnice. To nije nužno loša stvar, ali nije nešto što biste trebali raditi za svaki obrok.

Prema Emmi Franklin, urednici kulinarstva na portalu Good Housekeeping prethodno zagrijavanje pećnice “bitno je za sve recepte koji zahtijevaju točno vrijeme pripreme. Započinjanje pripreme u hladnoj pećnici učinit će proces kuhanja duljim.”

Jednako tako, važno je da ne ostavljate pećnicu koja da se zagrijava dulje nego što je potrebno, inače samo gubite energiju.

Otvaranje vrata

Koliko god bilo primamljivo otvoriti pećnicu i provjeriti kako vam napreduje jelo koje spremate, trebali biste to izbjegavati što je češće moguće.

Potrebno je puno energije da se pećnica zagrije na radnu temperaturu, a kada otvorite vrata, sva ta toplina se oslobađa. Ako trebate nastaviti kuhati, vaša se pećnica tada vraća na početak, što povećava vaš račun za energiju i vrijeme pripreme vaših obroka.

Umjesto da otvorite vrata, pogledajte kroz stakleni prozor kako biste provjerili napredovanje vašeg obroka.

Neodržavanje pećnice

Čišćenje pećnice nije ničiji omiljeni posao, ali je važan. Osim dubinskog čišćenja sredstvom za čišćenje pećnica, otprilike svaka tri mjeseca, trebali biste ju očistiti između svakog korištenja.

To znači pričekati da se dovoljno ohladi, a zatim upotrijebiti krpu od mikrovlakana s malo sapunaste vode kako biste odmah pokupili prolivenu tekućinu i mrlje. Mrlje ćete htjeti ukloniti što je prije moguće, inače će se zagorjeti sljedeći put kada budete koristili pećnicu, što će ih učiniti težim za uklanjanje.

Ne popunjavanje prostora u pećnici

Iako nije uvijek zgodno, trebali biste u potpunosti iskoristiti prednosti svoje pećnice dok radi.

To znači napuniti ju do kraja na svim policama i razinama gdje je to moguće.

Iskorištavanjem ovog prostora na najbolji način, ostariti ćete manju potrošnju energije.

Najbolji način da to učinite je da unaprijed isplanirate svaku upotrebu pećnice, uzimajući u obzir vrijeme, temperaturu i program koji ćete morati postaviti. Zatim razmislite koja bi druga jela mogla biti prikladna za kuhanje.

Korištenje kuhinjske krpe

Korištenje kuhinjske krpe kako bi izvadili obrok iz pećnice jednostavno je jedna od onih stvari koju svi radimo a ne bi trebali.

Kuhinjska krpa možda neće pružiti odgovarajuću zaštitu od topline dok stavljate predmete u pećnicu i iz nje. Osim toga, ako prolijete vruću tekućinu po sebi, nema ničega što bi vas moglo zaštititi od opeklina, a tu je i nedostatak držanja o kojem treba razmišljati.

Sve u svemu, ne isplati se riskirati.

Držite se korištenja kvalitetnih rukavica za pećnicu za zajamčenu zaštitu. Provjerite možete li dobro uhvatiti i pripazite na oštećenja pri svakodnevnoj uporabi. Zamijenite ih prema potrebi.

Stavljanje predmeta na dno pećnice

Predmeti ne bi trebali stajati na podu vaše pećnice. Razlog je što to pogoršava raspodjelu topline oko šupljine. Uvijek koristite žičanu policu kako biste pripremali obrok.

“Izbjegavajte stavljati predmete na samo dno pećnice. To može spriječiti pravilnu cirkulaciju vrućeg zraka, a budući da se na dnu pećnice obično nalazi glavni grijaći element, hrana može zagorjeti”, navodi Franklin.

