Ova fantastična namirnica je najbolja zamjena za šećer

Popularno južnoameričko voće lukuma trenutno se promovira kao zdravija alternativa šećeru. Osim što se koristi kao zamjena za zaslađivanje, ovo voće (koje se često suši, melje i prodaje u obliku praha) prepuno je hranjivih tvari, više nego drugi zaslađivači, a sadrži i proteine i vlakna.

Vjerojatno ste već čuli pojam „superhrana“. Obično se taj izraz odnosi na namirnice izuzetno visokih nutritivnih vrijednosti, bilo da su bogate antioksidansima, sadrže obilje vitamina i minerala ili donose značajne zdravstvene prednosti. Iako su nam namirnice poput bobičastog voća, avokada i jogurta poznate po tome što svojim hranjivim sastavom nadmašuju očekivanja, ta kategorija se neprestano širi kako nove namirnice postaju popularne. Neki stručnjaci sada smatraju da lukuma možda može postati sljedeća superhrana o kojoj ćemo sve više čuti, upravo zbog svojih zdravstvenih koristi i potencijala koje ima kao alternativa šećeru, piše Best Life.

Što je lukuma?

Iako bi to za neke moglo biti novost, nova superhrana nije baš nepoznata u mnogim dijelovima svijeta. Lukuma je žućkasto-smeđe voće koje raste na stablu Pouteria lucuma, a rađa u dolinama ispod Anda diljem Perua, Bolivije, Ekvadora i Čilea. U Južnoj Americi nije neuobičajeno vidjeti da se ovo voće prodaju, a ljudi uglavnom jedu meso, dok kožu i sjemenke bacaju.

Poznata i kao “zlato Inka”, lukuma posjeduje bogat spektar okusa koji podsjeća na slatki krumpir, karamelu, javorov sirup i butterscotch. Zbog svoje škrobaste i donekle krupne teksture, meso voća se često melje u kašu ili suši i pretvara u prah prije konzumacije. Tradicionalno, taj postupak je pomogao da lukuma postane popularan zaslađivač (pa čak i aromatizator za sladoled). U Sjedinjenim Državama nije neuobičajeno vidjeti je u specijaliziranim trgovinama kao alternativu šećeru.

Je li hranjivija od prosječnog zaslađivača?

Većina alternativnih zaslađivača smatra se “manje lošom” opcijom u usporedbi s tradicionalnim šećerom. Ali u slučaju lukume, zapravo dobivate dodatne hranjive koristi.

Prema Healthlineu, jedna žlica praha od lukume sadrži jedan gram proteina i dva grama vlakana. Istovremeno, sadrži samo tri grama šećera, šest grama ugljikohidrata i ne sadrži masti.

Nadalje, lukuma nije samo učinkovit način da ispunite dnevne prehrambene potrebe: Ovo voće je također izuzetno bogato antioksidansima. Studije su utvrdile da je lukuma dobar izvor polifenola i karotenoida, kao i ksantofila i visokih razina vitamina C, prema Healthlineu.

Korisna za zdravlje

Što sve ove hranjive tvari mogu učiniti za vaše tijelo? Ne iznenađuje što se, kao alternativa šećeru, jedna od najvažnijih zdravstvenih koristi odnosi na regulaciju razine šećera u krvi.

Lukuma sadrži složene ugljikohidrate u obliku škroba i vlakana, umjesto jednostavnih ugljikohidrata koji se nalaze u stolnom šećeru. To može pomoći poboljšanju inzulinske osjetljivosti, prema Healthlineu. Također, neka ograničena istraživanja pokazuju da lukuma može djelovati protiv enzima alfa-glukozidaze, koji je povezan s naglim skokovima razine šećera u krvi – što je slično djelovanju nekih lijekova za dijabetes (iako stručnjaci upozoravaju da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se potpuno razumjele ove implikacije).

Brinete li o upalnim procesima? Ne samo da su polifenoli i karotenoidi poznati po tome što pomažu u smanjenju kroničnih upala, već i topiva i netopiva vlakna pridonose zdravlju crijeva čime se dodatno smanjuje upala. U konačnici, to može pomoći u prevenciji raka i srčanih bolesti, prema Healthlineu.

Zdravlje srca također može imati koristi. Istraživanja su pokazala da polifenoli mogu pomoći u regulaciji krvnog tlaka, a jedno in vitro istraživanje iz 2009. otkrilo je da lukuma može djelovati kao inhibitor enzima angiotenzin I-konvertaze (ACE). Iako to sugerira da bi voće moglo pomoći u regulaciji krvnog tlaka, istraživači upozoravaju da je potrebno više informacija.

Pored ovih glavnih benefita, koristi od lukume se nastavljaju: Visoke razine vitamina C i antioksidansa podržavaju zdravlje imunološkog sustava i pomažu u održavanju mlađeg izgleda kože, dok antofili prisutni u voću mogu pomoći u zaštiti od starenja vida, izvještava First for Women.

Kako uključiti lukumu u svoju prehranu?

Prema stručnjacima, potrebno je napraviti samo nekoliko manjih promjena da biste uključili lukumu u svoju prehranu.

„Iako se može koristiti za zaslađivanje hrane, prašak od lukume nije tako sladak kao šećer te ga treba udvostručiti u receptima ako zamjenjujete šećer“, kaže nutricionistica Vanessa King za First For Women. “Ili možete koristiti lukumu u kombinaciji sa šećerom kako biste dobili više okusa u hrani uz manju količinu šećera.”

Međutim, kao i kod svake promjene prehrane, postoje određena ograničenja koja treba imati na umu. “Sjetite se da i dalje sadrži kalorije i ugljikohidrate, što je posebno važno ako pazite na unos ugljikohidrata – primjerice, ako imate dijabetes ili pred-dijabetes”, ističe Samantha Cassetty stručnjakinja za prehranu i wellness u razgovoru za Food & Wine.

