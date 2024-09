10 simptoma koji ukazuju na manjak vitamina

Podijeli :

Pixabay

Liječnici i nutricionisti otkrivaju simptome na koje biste trebali obratiti pažnju, a koje mogu signalizirati nedostatak određenih vitamina.

1. Suhe oči

Nedostaci vitamina A često se očituju u očima, što ima smisla budući da se beta karoten, predak vitamina A, često preporučuje za optimalno zdravlje očiju.

“Vitamin A ključan je za zdravlje očiju”, primjećuje liječnik funkcionalne medicine Yeral Patel, koji napominje da se “nedostatak vitamina A često nalazi kod onih koji pate od suhog oka.”

2. Noćno sljepilo

“Poteškoće s vidom pri slabom svjetlu ili noćno sljepilo također mogu ukazivati ​​na nedostatak vitamina A”, kaže Vadim Fedotov.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), nedostatak vitamina A vodeći je uzrok sljepoće koja se može spriječiti među adolescentima, osobito u zemljama u razvoju. Procjenjuju da do 500.000 djece s nedostatkom vitamina A godišnje izgubi vid.

3. Afte

Prema nutricionistici Lisi Richards, autorici knjige The Candida Diet, zanimljiv znak nedostatka B12 su čirevi u ustima ili afte.

Koliko nam je potreban vitamin D? Evo što kažu stručnjaci Nutricionistkinja otkrila koji vitamini ili minerali pomažu u organizmu: Kada i kako ih uzimati?

Povezanost vitamina B i čira u ustima dokazana je 2009. godine kada su liječnici sa Sveučilišta Ben-Gurion u Negevu ispitanicima dali noćnu dozu vitamina B12 i otkrili da sprječava nastanak afti.

Slično tome, mogli biste primijetiti bolan ili crven/sjajan jezik ako nemate dovoljno B12, kaže Yelena Wheeler, MPH, registrirana nutricionistkinja koja primjećuje da oni koji su na veganskoj prehrani mogu biti osjetljiviji na nedostatak vitamina B12, jer se ovaj nutrijent obično nalazi u “životinjskim izvorima kao što su jetra, govedina, tuna i školjke”.

4. Vrtoglavica

Mnogi pacijenti s nedostatkom B12 također imaju vrtoglavicu.

To je zato što, kao i kod vitamina A, nedostatak vitamina B može dovesti do anemije, koja smanjuje broj zdravih crvenih krvnih stanica u tijelu i remeti dotok kisika u mozak.

5. Kožni problemi i upale

Nije samo vitamin B12: nedostatak B6, također poznatog kao riboflavin, također se može manifestirati na iznenađujuće načine.

“Dermatitis (upala kože) kao i crveni osipi i osjećaj bockanja na ekstremitetima mogu biti znakovi nedostatka vitamina B6”, objašnjava Wheeler. “Vitamin B6 nalazi se u grahu, lososu, sjemenkama suncokreta i paprici.”

Ako ste na ekstremnoj dijeti ili imate problem s probavom poput celijakije, tada obratite posebnu pozornost na ovaj suptilni simptom.

6. Bore

Premalo vitamina C pojačat će znakove starenja poput bora”, objašnjava certificirana nutricionistica Ann Ramark. To je zato što vitamin C regulira proizvodnju kolagena, proteina odgovornog za elastičnost i mladolikost vaše kože, objašnjava ona.

Dakle, što možete učiniti ako su vam razine vitamina C niske? Ramark kaže da “samo povećanjem unosa voća i povrća možete vidjeti dramatičan učinak na svoju kožu.”

7. Grčevi u mišićima

Osim što jača naše kosti, vitamin D utječe i na mišiće. Nedostatak ove hranjive tvari može rezultirati smanjenjem mišićne mase, što zauzvrat dovodi do grčeva.

Neobični simptomi koji ukazuju na manjak željeza u organizmu Zašto stariji ljudi imaju problema s hodanjem? Jedan vitamin je ključan

“To je zato što vitamin D regulira homeostazu kalcija, što je neophodno za pravilnu kontrakciju i opuštanje mišića”, Denise Pate.

8. Gubitak kose

“Jedan iznenađujući znak nedostatka vitamina D je gubitak kose”, kaže Richards, a prenosi Best Life Online.

To je zato što, kako objašnjava studija iz 2019., ovaj nutrijent sudjeluje u sintezi keratina, proteina koji čini kosu.

9. Problemi s ravnotežom

Iako su nedostaci vitamina E neuobičajeni, ponekad se viđaju kod ljudi s cističnom fibrozom ili celijakijom, kaže dr. Kristine Arthur, internistica u MemorialCare Medical Group u Kaliforniji. A ako ste zabrinuti da biste ga mogli imati, ona kaže da je uobičajeni simptom na koji treba pripaziti “problemi s ravnotežom”.

Ukratko: ako padate češće i znate da ste u opasnosti od nedostatka vitamina E, možda je vrijeme da provjerite razine tog vitamina krvnom pretragom.

10. Česte modrice

Arthur kaže da je “lako stvaranje modrica” ​​jedan od iznenađujućih znakova nedostatka vitamina K, jer se krv ne zgrušava tako brzo kada osoba ima manjak tog vitamina.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Peternel najavio osnivanje nove stranke i poručio: “Penava više nema kapacitet organizirati ni gulašijadu!” Znate li koji je grad u Europi najnapučeniji turistima? Nalazi se u Hrvatskoj