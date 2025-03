Ovo je čovjek koji je rasplakao Gordona Ramsaya. I od njega napravio najboljeg kuhara

Podijeli :

Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Gordon Ramsay je danas jedno od najpoznatijih imena u svijetu kulinarstva, ali i sinonim za strogoću, psovke i brutalno iskrene kritike u kuhinji. Njegov temperament i britki komentari zaštitni su znak emisija poput Kitchen Nightmares i Hell’s Kitchen, a mnogi natjecatelji i kuhinjsko osoblje osjetili su na svojoj koži koliko Ramsay može biti nemilosrdan.

Ipak, malo tko zna da je na početku svoje karijere i sam Ramsay doživio trenutke slabosti – i to zahvaljujući svom prvom šefu, legendarnom britanskom chefu Marcu Pierre Whiteu.

Teško djetinjstvo i potraga za utočištem u kuhinji

Da bismo razumjeli Ramsayev karakter, moramo se vratiti u njegovo djetinjstvo. U tekstu za CNN iz 2007. godine, Ramsay je otvoreno govorio o traumama koje je proživljavao kao dijete.

“Dom bi trebao biti mjesto gdje se osjećaš sigurno i voljeno, ali kad sam bio dijete, naš dom bio je sve osim toga,” napisao je. Ramsay je odrastao uz oca alkoholičara i u atmosferi nasilja i nesigurnosti, ali je svoje utočište pronašao u kuhinji. Tamo je mogao pronaći kontrolu, fokus i smisao.

Ulazak u svijet visoke kuhinje

Na svom profesionalnom putu, mladi Ramsay je dobio priliku raditi s Marcom Pierre Whiteom, tada već renomiranim chefom i vlasnikom tri Michelinove zvjezdice.

White je bio poznat po svom beskompromisnom pristupu, oštrom jeziku i nemilosrdnom tretmanu osoblja. Kroz godine, White je izgradio reputaciju “enfant terriblea” britanske gastronomske scene – i bio je upravo onaj tip šefa kakav će kasnije i Ramsay postati.

Incident koji je sve promijenio

Dok je Ramsay radio u restoranu Harvey’s, dogodio se incident koji je ostavio dubok trag. Ramsay je u svojoj autobiografiji Humble Pie opisao kako ga je White jedne večeri doveo do ruba. Prema Ramsayevoj verziji, White mu je bacio sos po kuhinji, a pritisak i uvrede koje su uslijedile bili su previše – Ramsay se povukao u kut kuhinje, sakrio lice u ruke i počeo jecati.

Marco Pierre White, s druge strane, ima potpuno drugačiju priču. “On je sam sebe rasplakao – to je bio njegov izbor,” izjavio je White u intervjuu za The Independent.

“Nitko nema moć nekoga natjerati da plače. Kuhinja je surovo mjesto. Ja samo radim svoj posao.” White se prisjetio kako je Ramsay “pukao” nakon što se izgalamio na njega zbog greške i opisao kako je Ramsay u očaju govorio: “Nije me briga šta ćeš mi uraditi. Udari me. Otpusti me. Nije me briga.”

Škola koja je oblikovala Ramsayev stil

Iako su njihova sjećanja na taj događaj različita, jedno je sigurno – Marco Pierre White imao je ogroman utjecaj na Gordona Ramsaya.

Taj nemilosrdni stil vođenja kuhinje, kombinacija visokih standarda i brutalne iskrenosti, postao je sastavni dio Ramsayeve ličnosti i njegovog televizijskog imidža. Ironično, ono što je Ramsaya jednom rasplakalo, kasnije je postalo njegov zaštitni znak.

Nitko nije pošteđen

Da Marco Pierre White nije imao milosti ni prema kome, pokazuje i podatak da je jednom prilikom bacio vruću tavu s rižotom na čuvenog chefa Maria Batalija. Očigledno je da su svi u Whiteovoj kuhinji morali biti spremni na sve.

Danas, iako se Ramsay prometnuo u globalnu zvijezdu i sam postao sinonim za strogoću u kuhinji, jedna stvar ostaje zapamćena – prije nego što je on rasplakao stotine kuhara, njega je rasplakao Marco Pierre White.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok