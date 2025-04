Mehaničar upozorava: Ova pogreška može vas skupo koštati

Podijeli :

Pexels/Ilustracija

Vrhunski mehaničar upozorava da vlasnici dizelskih vozila riskiraju oštećenje ključne komponente i skupe popravke zbog jednostavne pogreške ovog proljeća.

Craig, vodeći mehaničar iz Walsall Wood Tyre and Service servisa, ističe kako pokušaji uštede kada je riječ o AdBlue sustavu mogu imati ozbiljne posljedice.

Upozorio je da ulijevanje vode umjesto AdBlue otopine može izazvati potpuni kaos u radu vozila. Dodao je da će tada automehaničarske radionice vlasnicima vozila naplatiti znatne iznose za dijagnostiku i popravak, što je veliki udarac za njihove džepove, prenosi Express.

Mehaničari otkrivaju 10 stvari na koje trebate obratiti pozornost kako ne biste pali na tehničkom pregledu

Craig i Walsall Wood podijelili su ovo upozorenje na TikToku, gdje redovito objavljuju savjete i odgovore na pitanja zbunjenih vozača. Jedan korisnik upitao je:

“Gledao sam jedan stari video o AdBlueu. Moje pitanje je – bi li se primijetilo ako bih dodao samo vodu? I bi li to štetilo?“

Craig je odgovorio:

“Da, auto će znati razliku jer kad počne ubrizgavati AdBlue i pratiti razine NOx-a u ispuhu, očekuje se smanjenje razine NOx-a. Ako prskate samo vodu, do tog smanjenja neće doći. To će pokrenuti uobičajeni kod greške P2OEE, koji označava opći problem s denoks sustavom, i tada će biti jako skupo za radionicu da uopće otkrije što ste napravili prije nego što uopće krene s popravkom vozila.“

Ne stavljajte vodu umjesto AdBluea

Craig je zaključio:

“Dakle, ne, molim vas, molim vas, NEMOJTE stavljati vodu u svoj AdBlue sustav. To neće raditi, i naplatit ću vam puno da to popravim ako to učinite.“

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.