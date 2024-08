Mjere sigurnosti uoči koncerta Eda Sheerana? “Velika je odgovornost na službama”

Podijeli :

Neva Zganec/PIXSELL

Zbog razotkrivenog terorističkog napada otkazana su tri koncerta Taylor Swift u Beču. Kakve su mjere sigurnosti uoči subotnjeg koncerta Eda Sheerana na zagrebačkom Hipodromu? Stručnjak za sigurnost Ante Letica kazao je kako je uvjeren da su naše službe kroz međunarodnu suradnju poduzele sve mjere da se bilo kakav incident spriječi.

Istaknuo je kako je prijetnja terorizmom u Austriji ozbiljna stvar te da su austrijska služba, policija i organizatori postupili dobro, i to na jedini mogući način – otkazali su koncerte, s obzirom na to da je prijetnja bila vrlo ozbiljna i izravna.

“Oni su jedan dio tih potencijalnih izvođača terorističke akcije uhitili, međutim, ne znaju koliko je to široko išlo i koliko još ima ljudi koji su involvirani u takve akcije. Ima li još neka grupa koja se sprema, tako da je ovo, nažalost, jedino moguće rješenje i dobro rješenje u ovoj cijeloj situaciji”, kazao je Ante Letica za HRT.

Što se tiče uhićenih, kazao je kako su oni mlađe osobe koje su se samoradikalizirale. Kazao je kako su to osobe koje su rođene u Europi i da nemaju veze s Bliskim istokom.

“Mladi ljudi su se samoradikalizirali”

“Nikad nisu vidjeli nikoga iz ISIL-a, nikad nisu razgovarali izravno ni s kim u ISIL-u ili nekoj drugoj organizaciji, nisu sudjelovali u vojnim operacijama, ali su izrazito agresivni, spremni na samožrtvovanje i spremni napraviti takvu akciju koja bi izazvala ogromne žrtve”, rekao je Letica.

Mladi ljudi su se samoradikalizirali putem interneta. Dodaje da će istraga utvrditi jesu li djelovali sami ‘ili je to jedna šira teroristička skupina koja je na području Austrije ili možda i zemalja u okruženju koja je vrlo opasna’.

Uhićen još jedan tinejdžer zbog planiranja napada na koncertu Taylor Swift Glavni osumnjičenik otkrio detalje plana napada na koncertu Taylor Swift

Naglasio je moć interneta i potrebu za nadzorom.

“Službe apsolutno nadziru stranice takve komunikacije i mislim da je to jedan od budućih glavnih prostora gdje će se službe susretati s takvim pojavama, ljudima i organizacijama”, kazao je.

Dodaje kako je cyber područje vrlo opasno jer se preko njega ‘šire ideje, pripremaju akcije, regrutiraju i obučavaju ljudi’.

“Službe moraju tu biti prisutne i moraju u datom trenutku vrlo učinkovito i efikasno reagirati”, poručuje.

Istaknuo je kako moramo konačno priznati koji su pravi problemi.

“Mi moramo te prave probleme identificirati prema opasnosti kojoj ti problemi dolaze, moramo planirati mjere i sredstva, način borbe, jer inače nećemo nikad doći u situaciju da se borimo s pravim problemima, nego će službe posebno samo reagirati na posljedice”, smatra Letica.

Sigurnosni izazov

Naglašava kako je u svemu ovome dobro to što je najučinkovitije sredstvo u borbi protiv međunarodnog terorizma upravo međunarodna suradnja svih službi i koje su u izmjeni informacija pravodobne i kvalitetne.

Kazao je kako bi predstojeći koncert i u normalnoj situaciji bio ogromni sigurnosni izazov, a sada je još i veći.

“Uvjeren sam da su naše službe kroz međunarodnu policijsku i bilateralnu suradnju poduzele sve mjere i aktivnosti da se bilo kakav incident posebno ove vrste spriječi. Mislim da je velika odgovornost na tim službama večeras”, poručio je.

Ako idete na koncert Eda Sheerana, ovo svakako morate znati

Za kraj je poručio kako probleme ‘moramo sagledati što točnije, bliže i moramo i sagledati na način da odredimo što realniju opasnost, jer sukladno tome planiramo svoje mjere i radnje da bi tu opasnost otklonili’.

“Precijeniti problem, napraviti paniku, nervozu i strah bez ikakvog razloga je isto tako kao i podcijeniti problem pa pustiti da se nešto dogodi”, kaže Letica.

“Vrlo je bitno da se u ovome trenutku se svi sačuvamo od toga da ne širimo paniku i strah bez ikakvih razloga, jer to upravo teroristi žele. Oni žele da se mi strašimo, da se bojimo, žele da mi svoje živote mijenjamo u skladu s njihovim naputcima, odnosno da oni upravljaju našim životima. I to ne smijemo dozvoliti i to pokazuje kolika je snaga našeg društva ako to ne dozvolimo”, zaključio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Iz madeža vam raste dlaka? Evo što to znači Evo koliko morate raditi u Njemačkoj za mirovinu i do 1500 eura