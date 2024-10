Trebate li se zabrinuti ako hodate u snu?

Podijeli :

Unsplash / Ilustracija

Mjesečarenje, tehnički poznato kao somnambulizam, jednako je fascinantno koliko i čudno. To je vrsta parasomnije, krovni izraz za neobična ponašanja koja se javljaju tijekom spavanja. Stručnjaci kažu da je mjesečarenje više neobična pojava nego razlog za zabrinutost.

Prema istraživanju iz 2016. godine, procjenjuje se da je samo 1,5 posto odraslih mjesečarilo tijekom prethodne godine. No, prema podacima iz iste studije, gotovo sedam posto odraslih je mjesečarilo u nekom trenutku života, prenosi rts.rs.

Postupci mjesečara su raznoliki i čudni. Studija iz 2024. objavljena u Journal of Sleep Research pokazala je niz iskustava mjesečarenja, uključujući puzanje po sobi, mazanje gotovo cijele skupe kreme za lice, buđenje na balkonu u 5 ujutro bez odjeće ili punjenje zdjele s vodom za nepostojećeg psa.

Što tjera ljude da ustanu iz kreveta i rade svakakve bizarne stvari? Dr. Francesca Siclari, autorica spomenute studije i istraživačica na Nizozemskom institutu za neuroznanost, kaže da se mjesečarenje javlja kada se netko djelomično probudi iz dubokog sna, ostajući u “hibridnom stanju” u kojemu “i spava i budan je”, ali je sposoban učiniti neke jako čudne stvari kojih se ujutro vjerojatno neće sjećati.

Istraživači ne razumiju u potpunosti zašto neki ljudi skliznu u ovo stanje limba, kada većina ljudi ne sklizne. No, mjesečarenje se često javlja u obiteljima, što sugerira da postoji neka genetska komponenta. Određeni lijekovi, poremećaji spavanja i druga medicinska stanja također mogu nekoga učiniti sklonim mjesečarenju, prema nalazima klinike Mayo.

Djeca mjesečare češće od odraslih, možda zato što im se mozak još razvija, kaže Jennifer Martin, specijalistica bihevioralne medicine spavanja i glasnogovornica Američke akademije medicine spavanja. Djeca također provode više vremena svake noći u fazi spavanja kada se obično javlja mjesečarenje, a to je tijekom dubokog, oporavljajućeg odmora prije REM faze, objašnjava dr. Sanford Oerbach, izvanredni profesor neurologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Bostonu. Većina ljudi preraste mjesečarenje u ranoj odrasloj dobi, ali neki mu se vrate tijekom razdoblja stresa ili dugotrajnog umora, kaže profesor Martin.

Studije potvrđuju vezu između mjesečarenja i deprivacije sna. Doktor Siclari kaže da se to događa kada preumorna osoba konačno duboko zaspi, ali je uznemiri buka, zvuk ili pokret. Teško je nekoga probuditi iz dubokog sna, pogotovo kada nije odmoran. No čini se da je prekid dovoljan da promijeni moždanu aktivnost, ponekad dovodeći do aktivnosti slične onoj tijekom živih snova.

Sigurnost mjesečara jedini je razlog za zabrinutost

Mjesečarenje nije samo po sebi problematično, naglašava Oerbach. “To nije ni loše ni dobro za vaše zdravlje. To je više zanimljiv fenomen nego pravi razlog za zabrinutost.”

Neke studije ipak upućuju na to da mjesečari imaju veću vjerojatnost da će se osjećati umorno, pospano i patiti od nesanice nego obični spavači, što sugerira da ta navika ponekad može poremetiti kvalitetu sna.

Veću zabrinutost izazivaju sigurnosni problemi koji se mogu pojaviti kada netko mjesečari. Mjesečar se može spotaknuti ili pasti u polubudnom stanju ili se ozbiljno ozlijediti. Pacijent dr. Martina jednom je vozio auto u snu, a Oerbach je pao s balkona na drugom katu. “Stvari koje ljudi rade dok mjesečare obično su mnogo jednostavnije, ali ponekad ljudi upadnu u nevolju”, primjećuje dr. Martin.

Kad je potrebno, kliničari ponekad propisuju niske doze sedativa benzodiazepina kako bi ‘obeshrabrili’ mjesečarenje, kaže Oerbach. Smanjenje stresa također je korisno jer se mjesečarenje obično javlja tijekom razdoblja tjeskobe, dodaje liječnik.

Redoviti mjesečari također bi trebali razmisliti o poduzimanju mjera opreza, poput postavljanja ograde na vrhu stepenica ili instaliranja alarmnog sustava za bebe koji će se oglasiti ako otvore ulazna vrata, savjetuje dr. Martin. Također preporučuje posjet stručnjaku kako bi se isključila druga stanja, poput poremećaja REM faze spavanja, koji uzrokuje da ljudi glume svoje snove, što može dovesti do nenamjernog samoozljeđivanja.

Konačno, ako živite s mjesečarom, vjerojatno ste čuli mit da ga ne biste trebali buditi dok je u pokretu. Dr. Martin kaže da naglo buđenje mjesečara neće učiniti nikakvu štetu, osim trenutne zbunjenosti, ali da je najbolje što možete učiniti za voljenu osobu koja luta u snu jest nježno je vratiti u krevet.

