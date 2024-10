Kako motivirati dijete na učenje?

Podijeli :

Unsplash / Ilustracija

Testovi su već u punom mahu, a vaše dijete je još uvijek na ljetnim postavkama? Ne brinite, većinu djece više od škole i zadaće zanima kada i kako će moći provoditi slobodno vrijeme s prijateljima.

Djeca su naše najveće bogatstvo i zato je potrebno biti uz njih u ovim izazovima, pomagati im i motivirati ih. Učenje je ulaganje u njihovu budućnost, a odgovornost i dosljedno izvršavanje dodijeljenih zadataka pomoći će im da lakše prijeđu u odraslu dob.

Otkrite zašto dijete ima averziju

Djeca su prirodno sklona znatiželji i učenju, obično o stvarima za koje su već intrinzično zainteresirana. Ako dijete ima averziju prema učenju u školi, za to vjerojatno postoji opravdan razlog, a to nije nužno lijenost.

Važno je da odvojite vrijeme za razgovor s njim. Možda nisu stvarno zainteresirani za određeni predmet ili mogu imati problema s razumijevanjem onoga što uče u školi. To može dovesti do toga da dijete ne pamti ono što je naučilo ili do nedostatka samopouzdanja.

Ponekad uzrok mogu biti emocionalni problemi ili vanjski ometajući čimbenici koji ometaju njegov fokus. Zato je važno da roditelji s djetetom na miran i opušten način razgovaraju o njegovim mislima i osjećajima.

Neka vaše dijete priča o tome zašto ne voli učiti i budite strpljivi. Pomozite mu obraditi negativne osjećaje i upoznajte ga s drugačijim, pozitivnijim pristupom učenju.

Izbor škole

Odabir škole za dijete najčešće određuju različiti čimbenici, a među njima je, osim želje, i realna dostupnost djetetu temeljena na njegovom uspjehu. Na odluku koju školu upisati mogu utjecati financijski troškovi i lokacija, stoga je razumljivo da promjena škole koju dijete pohađa nije lak proces.

Kako motivirati dijete na čitanje? Koraci s kojima će postati pravi knjigoljubac

Međutim, škola može biti jedan od razloga zašto vaše dijete ima averziju prema učenju. Možda se ne slaže s vršnjacima, možda ne dobiva potrebnu pažnju ili mu metode učenja ne odgovaraju.

Redovito razgovarajte s djetetom o tome kako se osjeća u školi te o kvaliteti njegovih odnosa s vršnjacima i učiteljima.

Neka vaše dijete organizira svoje vrijeme za učenje

Naravno, dijete pri učenju treba usmjeravati, kontrolirati i poticati.

Međutim, prevelika kontrola može imati suprotan učinak. S previše krutim rasporedom dijete se može početi osjećati zarobljeno i ograničeno, a motivacija za učenje opada.

Pokušajte dopustiti djetetu vlastiti raspored učenja. Ljudi su motiviraniji kada mogu naučiti kada i što im najbolje odgovara.

Možete ga motivirati primjerenom i poticajnom nagradom, ako samostalno obavi svoje školske obveze u dogovorenom roku. Na taj će način steći vještine organizacije i odgovornosti.

Nagradite njihov trud

Svi lakše radimo svoj posao ako znamo da ga drugi cijene i primjećuju. Prečesto nagrađivanje naravno nije preporučljivo jer umanjuje njegov smisao i učinak, ali potvrda dobro obavljenog posla za dijete može biti velika motivacija za budućnost.

Ako je dijete učenju pristupilo odgovorno i pokazalo trud i inicijativu, bez obzira na krajnji rezultat, pokušajte ga nagraditi nečim što mu puno znači.

Treba li se vaše dijete kupati svaki dan?

To će mu dati do znanja da cijenite i primjećujete njegov trud te da ga ne uzimate zdravo za gotovo. To će ubrzati njegov napredak i dati mu poticaj za daljnje učenje jer će se osjećati cijenjenim i imati više samopouzdanja.

U svakom slučaju, treba biti svjestan da disciplina i odgovornost teško padaju i odraslima, a kamoli djeci. Najviše ih možemo naučiti tako što ćemo im svojim djelovanjem biti najbolji primjer i pratiti ono što rade tražimo.

Motiviranje djeteta kontinuiran je proces koji zahtijeva puno razgovora, prisutnosti i pažnje roditelja. Proces koji se poboljšava putem pokušaja i pogrešaka koje svi činimo iznova i iznova. Za to je potrebno puno komunikacije s djetetom i osluškivanja njegovih osjećaja, razmišljanja i problema.

Ako budete uz njega tijekom ovih razvojnih godina, podučavate ga odgovornosti i samostalnosti, najbolje ćete ga pripremiti za izazove odraslog života.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Nova komplikacija u slučaju dječaka zbog kojeg roditelji ne šalju djecu u školu Stručnjak za uređenje interijera tvrdi da su ovi predmeti u kući odraz neukusa