Na ovih 5 načina alkohol može sabotirati vaš plan mršavljenja

Alkohol može povećati rizik od debljanja, i to ne samo zbog kalorija koje sadrži. Istraživanja o tome može li alkohol dovesti do debljanja su različita. To je zato što je tjelesna težina složena - i neki ljudi primjećuju pomak na vagi kada konzumiraju alkohol, dok drugi ne.

Evo pet glavnih razloga zašto vas alkohol može spriječiti u naporima da smršavite.

1. Vaše tijelo na alkohol gleda kao na otrov

Vaše tijelo metabolizira i eliminira alkohol iz tijela uz pomoć dva enzima: alkohol dehidrogenaze (ADH) i aldehid dehidrogenaze (ALDH). Kada pijete, ovo dvoje zajedno radi na razbijanju molekula alkohola, proizvodeći otrovnu tvar, acetaldehid, zatim acetat, tako da ga se vaše tijelo može riješiti — i to brzo.

Evo zašto je to važno kada pokušavate smršaviti. Budući da je vašem tijelu prioritet probava alkohola, probavu drugih hranjivih tvari (poput masti, ugljikohidrata i proteina) stavlja u drugi plan. Drugim riječima, vaše bi tijelo moglo odgoditi metaboliziranje masti i ugljikohidrata kada je zauzeto razgradnjom alkohola. Tijekom vremena i ponovljenih obrazaca, to bi moglo dovesti do povećanog skladištenja masti i debljanja, piše The Healthy.

2. Alkohol može izazvati upalu

Alkohol može oslabiti funkcije crijeva, jetre i drugih organa — ometajući imunološki sustav i uzrokujući sistemsku upalu. Konzumacija alkohola potiče kaskadu upalnih reakcija, od kojih je jedna oslobađanje kortizola, hormona stresa. I istraživanja su pokazala da su stalno visoke razine kortizola povezane s pretilošću. Zato je za osobe s pretilošću, koje već imaju povećan rizik od upale, najbolje ograničiti ili izbjegavati alkohol.

3. Alkohol utječe na san, a san utječe na težinu

Možda se čini da vam pomoćna kapljica pomaže da zaspite, no alkohol zapravo može poremetiti vaš san. Jedna studija, koja je promatrala otkucaje srca sudionika i sposobnost opuštanja tijekom sna, pokazala je da čak i male količine alkohola smanjuju te markere kvalitete sna za 9,3%.

I što više pijete, to lošije spavate – ista studija povezuje umjereno pijenje s 24% smanjenjem kvalitete sna, a obilno pijenje s 39,2% smanjenjem kvalitete sna.

Možda mislite da je nekoliko noći lošeg spavanja bezopasno, ali istraživanje je pokazalo da samo jedna do tri noći lošeg sna može dovesti do inzulinske rezistencije. S vremenom bi vas to moglo dovesti u opasnost od pretilosti.

4. Alkohol je često pun prikrivenih kalorija i šećera

Mnoga miješana pića, koliko god ukusna mogla biti, sadrže dodatne kalorije i šećer povrh prirodno prisutnih šećera i kalorija u alkoholu.

Čak i takozvana “niže kalorična” opcija, poput votke tonika, može imati onoliko kalorija i grama šećera koliko i porcija sladoleda. Uzmite nekoliko njih i gledate u više od 500 ili više kalorija koje vašem tijelu ne daju najbolju prehranu.

Usporedimo ovih 500 kalorija u nekoliko votke tonika s obrokom od 500 kalorija od lososa, smeđe riže i povrća kuhanog na pari. Napici sadrže prazne kalorije, dok obrok sadrži masnoće, vlakna i proteine ​​kako biste bili dulje siti i zadovoljni.

5. Piće utječe na izbor hrane

Jeste li ikada primijetili da nakon pijenja alkohola iznenada poželite brzu hranu ili dostavu pizze? To je zato što alkohol može ugroziti donošenje odluka i dovesti do impulzivnih odluka kada je u pitanju hrana – a istraživanje sugerira da bi čak mogao potaknuti apetit. Oni koji piju alkohol uz obrok također imaju tendenciju da jedu više – 30% više, prema jednoj studiji.

Iako alkohol neće utjecati na svačiju težinu na isti način, najbolje je voditi računa o tome koliko pijete kada pokušavate smršaviti. Razmislite o tome da ga potpuno preskočite ili težite umjerenosti. Samo znajte da čak i ako slijedite ograničenje za umjereno pijenje kako je preporučeno u Smjernicama o prehrani za Amerikance koje je izdalo Ministarstvo poljoprivrede SAD-a – jedno piće ili manje dnevno za žene, dva ili manje za muškarce – to se s vremenom još uvijek povećava. Nekoliko je studija pokazalo da je rizik od pretilosti otprilike dva puta veći kod odraslih koji konzumiraju alkohol nego kod onih koji to ne čine.

S obzirom na to da se bezalkoholni kokteli ovih dana pojavljuju na sve više i više jelovnika barova, budite uvjereni da će vaše druženje nakon posla i dalje biti ispunjeno veseljem. Samo se svakako odlučite za niže kalorične opcije, kao što je gazirani sok s malo svježe limete ili craft mocktail s upola manjom količinom jednostavnog sirupa.

