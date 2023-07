“Na rubu sam”: Kninska udruga poslala apel, pomozite jer puca po šavovima

Podijeli :

Kad je prije sedam godina na području grada Knina počela spašavati ozlijeđene i napuštene životinje, uglavnom pse, nije ni sanjala da će i nakon toliko godina stajati gotovo sama na prvoj liniji borbe za živote onih koje drugi ne vide, na rubu snaga i financija. Nažalost, ovo je samo kap u moru stvarnosti brojnih hrvatskih volontera, no Udruga Berta iz Knina kroz koju su prošle tisuće njuškica i koja je spasila tisuće života, hitno treba pomoć.

Posljednje tri godine Željana sama održava i vodi Udrugu Berta koja zbrinjava i spašava ozlijeđene, zlostavljane i napuštene pse na području Knina i županije. Jednom tjedno pomažu joj dvije volonterke, no o psima i boksovima treba brinuti od jutra do mraka.

“Počela sam jer takvo što u Kninu nije postojalo i htjela sam nešto promijeniti. Nas par je ušlo u sve ovo, ali s vremenom samo su odlazil. Ne zamjeram nikome, odlazili su za svojim životom i budućnosti. Ja sam ostajala u nadi da ću uspjeti nešto promijeniti, da ću uspjeti izgraditi azil, zaposliti se. Ali godine su prošle. Ostala sam samo s pokušajima, bez posla, plaće i mogućnosti napustiti sve. Nisam mogla potražiti i graditi bolji život jer nisam imala kome ostaviti pse. Ljude jednostavno nije briga”, ispričala nam je Željana.

Naime, nakon sedam godina davanja svega od sebe, Željana je uputila novi apel. Briga i svakodnevna borba, posebno s financijama, ostavila je ne samo psihičkog, već i fizičkog traga. A i drugi trebaju njezinu brigu – živi s roditeljima i četverogodišnjim sinom. Hitno treba pomoć s udomljenjem svih pasa. Trenutno ih je 34, vrata bokseva popuštaju, nema više ni financija ni snage.

“Već više od godinu dana se pokušavam izvući iz ovoga i početi novi život bez problema, negdje u gradu sa svojim djetetom gdje mi je sve na dohvat ruke jer nisam vozač i imam veliku dioptriju. Godinama nosim vodu za pse i to je ostavilo fizičke posljedice. Godinama slušam svakakve komentare i to je ostavilo emocionalne posljedice. Posebno je teško ljeti kad se u rodne kuće vrate ljudi koji su otišli živjeti u grad i očekuju mir i tišinu pa im smeta i lavež. Ta tri mjeseca živim u strahu da će napraviti nešto psima i trpim uvrede na svoj račun. Roditelji me podržavaju, ali ni oni više ne mogu trpjeti pritisak sa svih strana”, priča nam 30-godišnja Željana.

A što je s pomoći lokalnih vlasti, grada, županije, pitamo. Budući da ima registriranu udrugu, ne bi li trebala od lokalne zajednice dobivati neku naknadu, olakšice, budući da pomaže zajednici, a dobro znamo da novi Zakon o zaštiti životinja obvezuje lokalne vlasti na brigu o uličnim životinjama.

“Grad je u početku pomagao s hranom za pse, ali to je davno stalo, i jednom smo prošli na natječaju i dobili 10.000 kuna. Samo hrana za pse za 20 dana stoji 500 eura, što znači da je taj iznos pokrio manje od dva mjeseca hrane za sve pse. Kasnije se nikad nisu sami odazvali ni ponudili.

Županiji se nikad nisam obratila. Jedina općina ovdje koja pomaže je općina Biskupija. Oni mi besplatno dovoze vodu pa bar to ne moram plaćati.

Jedini koji još pomažu, jer ja ne bih nikako mogla sve pse koji su u lošem stanju skloniti sama, volonterke su iz udruge LePas i Gloria Malin. Uzeli su s ovog područja nebrojeno pasa u užasnom stanju, bolesnih, mršavih, bez nogu, skotnih ženki, neuhranjenih lovačkih pasa”, opisuje nam situaciju.

Željani sad treba najveća moguća pomoć – udomiti sve pse ili ih rasporediti u drugim udrugama ili azilima.

Nedavno je imala incident sa snažnom ženkom Ilkom od 55 kilograma u pasmini kangal, odnosno turskog pastirskog psa. Ona je, naime, pronađena u tako stravičnom stanju da je cijelu Hrvatsku digla na noge. Željana je nije ostavila da ugine na cesti, već joj je pomogla, a danas više nitko ne pita za nju. Ilka je neki dan probila žicu od boksa i izašla u dvorište među 30 pasa te napala drugu ženku u čoporu. Nasreću, nije bilo većih ozljeda, ali posve je jasno da jedna mlada žena o svima njima ne može brinuti.

Ako možete, najveća pomoć će biti udomljenje pasa, barem privremeno. Pomoći možete i uplatom kako bi se pokrili veterinarski troškovi, hrana i cijeli pogon na broj računa HR9424020061100842703, Erste banka.

