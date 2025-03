Ovo je najbolja plaža za 2025: Poznata po čistom moru i ružičastom pijesku

Podijeli :

IMAGO / imago stock&people / Profimedia

Platforma "TripAdvisor" nedavno je proglasila koje su najbolje plaže na svijetu za ovu godinu, a prva na listi je plaža Elafonisi.

Ovaj mali otok smješten u blizini jugozapadne obale Krete poseban je po kristalno čistom moru i jedinstvenom pijesku s primjesom ružičaste boje. Ovaj fenomen dolazi od sićušnih ostataka školjki koje pružaju nestvarne prizore plaže Elafonisi.

Do plaže se dolazi na neobičan način, pješice kroz plitko more. Naime, voda između Krete i Elafonisija toliko je plitka da većina posjetitelja smoči noge samo dok uživa u prelasku do otoka prekrivenog bijelim pijeskom, prenosi klix.ba.

View this post on Instagram A post shared by Elafonisi beach Crete (@elafonisi_beach)

Iako je pijesak prepoznatljiv po svojim ružičastim nijansama, one variraju ovisno o vremenskim uvjetima i količini školjki. Turistima se stoga savjetuje da ne očekuju preintenzivne boje, već da uživaju u promjenjivoj prirodnoj ljepoti.

“Europski Maldivi” su jedna od najjeftinijih zemalja za posjetiti: Smještaj uz plažu i za 24 eura po noćenju

Također, preporuča se otići na plažu rano ujutro kako biste izbjegli gužve i osigurali svoje mjesto ili navečer kada je zalazak sunca posebno spektakularan.

Na listi najljepših plaža našla se i plaža Mirtos na Kefaloniji, koja je zauzela deseto mjesto. Ova plaža je poznata po jedinstvenom krajoliku, okruženom planinama i prostranstvu koje nudi mir i tišinu čak iu jeku sezone.

Nakon plaže Elafonisi, najljepšim plažama se smatraju su Banana Beach na Tajlandu, Eagle Beach na Arubi, Siesta Beach na Floridi, zatim Praia de Falesia u Portugalu, Varadero na Kubi, Bavaro u Dominikanskoj Republici, Playa de Muro u Španjolskoj, Kelingking Beach u Indoneziji i Mirtos Beach u Grčkoj.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.