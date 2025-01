Ne jedete kikiriki? Evo zašto biste trebali, pogotovo zimi

Podijeli :

Pexels/ilustracija

Tijekom hladnih mjeseci neki ljudi biraju namirnice koje zapravo nisu dobre za tijelo jer utječu na smanjenje razine energije.

Jedna namirnica koju mnogi vole jesti kao međuobrok, zapravo je dobar izbor kada je u pitanju zimska prehrana. Nutricionisti su za “Health Shots” izdvojili kikiriki kao takvu namirnicu i podijelili šest razloga zašto bi ga povremeno trebali uvrstiti u svoju prehranu kao zdravu alternativu čokoladama, čipsu i sličnim opcijama.

Bogat zdravim mastima

Kikiriki je izvrstan izvor zdravih masnoća, posebno mononezasićenih masnoća, koje vam mogu pomoći da ostanete energični tijekom hladnijih mjeseci. Ove masti također podržavaju zdravlje srca smanjujući razinu lošeg kolesterola.

Pozitivno djeluje na energiju

Tijekom hladnih mjeseci često se možete osjećati tromo, no kikiriki je odličan međuobrok za podizanje razine energije. Kombinacija zdravih masti, proteina i vlakana u kikirikiju podiže razinu energije, održavajući vas aktivnima i budnima čak i u hladnim danima.

Poboljšava zdravlje kože

Hladan zrak može isušiti kožu, ali kikiriki sadrži niacin (vitamin B3), koji pomaže da koža ostane hidratizirana, sjajna i zdrava. Ova namirnica potiče cirkulaciju krvi, što može biti posebno korisno kada je vani hladno, pišu Vijesti.me.

Jača imunitet

Prepun vitamina poput vitamina E, kikiriki pomaže u jačanju imunološkog sustava, što je posebno važno zimi kada su prehlade i gripe češće. Vitamin E je snažan antioksidans koji se bori protiv infekcija.

Regulira razinu šećera u krvi

Proteini i vlakna u kikirikiju pomažu u regulaciji razine šećera u krvi.

To ih čini izvrsnim međuobrokom za one s dijabetesom ili za one koji žele održati stabilnu razinu energije tijekom dana.

Potpora probavi

Kikiriki je dobar izvor vlakana koja pomažu probavi.

Vlakna pomažu da vaš probavni sustav radi glatko, što je bitno kada zimi jedete težu hranu koja može utjecati na normalnu probavu.