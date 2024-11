NEM Zagreb predstavio program za 2024.: Glazbena legenda John Altman održat će glavno predavanje

Podijeli :

NEM Zagreb

Organizatori NEM Zagreb 2024, događanja za TV industriju usmjerenog na stvaranje TV serija i filmova, otkrili su prvi uvid u trodnevni program koji će se po četvrti put održati u hotelu Esplanade Zagreb od 10. do 12. prosinca.

Bilo da se radi o panelu, intervjuima 1-na-1, glavnom predavanju, predstavljanju novih sadržaja ili događanju za umrežavanje, svaki segment NEM Zagreba nastoji povezati talente s vrijednim prilikama, poticati nove suradnje i jačati TV industriju u srednjoj i istočnoj Europi.

Središnji dio događanja čine NEM Awards, koje nagrađuju najbolji sadržaj iz CEE regije. U posljednjih nekoliko mjeseci organizatori su primili više od 260 prijava u različitim kategorijama nagrada:

Best Pre-development Project Award powered by HAVC: prijavljeno 159 projekata

The Council of Europe Series Co-production Development Award: prijavljeno 68 projekata

Best Finished TV Series in the CEE Award: prijavljeno 37 projekata

NEM Awards, inspirativne masterclass radionice i panel rasprave, ugledni govornici i renomirane kompanije

Nagrađivani skladatelj John Altman održat će glavno predavanje, podijelivši svoje iznimno, desetljećima dugo iskustvo u TV industriji. Skladao je, aranžirao i orkestrirao glazbu za više od 50 filmova, uključujući Titanic, Monty Python’s Life of Brian, Léon: The Professional, te James Bond filmovi GoldenEye i No Time to Die za koje je na poziv Hansa Zimmera aranžirao i dirigirao glazbu. Među njegovim nagradama nalaze se Emmy, Zlatni globus i BAFTA.

Neki od istaknutih govornika koji će podijeliti svoje perspektive tijekom događanja 2024. godine su:

Bartosz Witak, General Manager, CEE Region, BBC Studios

General Manager, CEE Region, BBC Studios Dariusz Jablonski , Founder, CEO, Producer, Director, Apple Film Production

, Founder, CEO, Producer, Director, Apple Film Production Natalija Gorščak , Acting President of the Management Board, RTV Slovenia

, Acting President of the Management Board, RTV Slovenia Steve Matthews , Content Executive, Banijay

, Content Executive, Banijay Emmanuel Eckert , Deputy Acquisitions Director, Mediawan

, Deputy Acquisitions Director, Mediawan Rahela Štefanović , Editor in Chief, Croatian Radiotelevision (HRT)

, Editor in Chief, Croatian Radiotelevision (HRT) Alex Traila , Programme Manager, Pilot Programme for Series Co-Productions, Council of Europe

, Founder, CEO, Producer, Director, Apple Film Production Tibor Forizs, Programming, Content Acquisitions & Distribution and Co-production Professional in Central and Eastern Europe, National Film Institute Hungary

Tijekom raznih panel rasprava, vrhunski lideri iz industrije pružit će detaljan uvid u nove trendove i kreativne koncepte:

Alliances: Join Forces for a Stronger Future: Panelisti će raspravljati o zapadnim trendovima koji utječu na Istok i planovima strateških partnerstava ključnim za europsku televizijsku industriju.

From Concept to Capital: Kako umrežavanje može pomoći scenaristima i producentima da privuku i osiguraju investicije? Ovaj panel obuhvatit će sve aspekte izgradnje i korištenja industrijskih odnosa.

State of Play in the CEE vs. High-Production Countries: Ovaj panel istražit će kako zemlje s niskom razinom produkcije u CEE regiji mogu učinkovito iskoristiti svoju kulturnu baštinu za postizanje uspjeha.

The Secrets of Music in Films and TV Series: Why We Cry, Cheer, and Remember: Kako legendarni soundtrackovi i glazbene teme postaju sastavni dio identiteta filma ili TV serije, ostavljajući publiku da ih pjevuši dugo nakon završetka odjavne špice?

NEM Zagreb 2024 podržavaju različite utjecajne europske i lokalne tvrtke, poput Hrvatskog audiovizualnog centra (HAVC), Hrvatskog društva nezavisnih producenata (HNDP) i Films Studio.

NEM Zagreb 2024 sufinancira Europska unija kroz podprogram Kreativna Europa MEDIA. Više informacija dostupno je na službenoj web stranici NEM Zagreb 2024.

