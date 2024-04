Ništa ne praštaju: Ovo su najosvetljubiviji horoskopski znakovi

Podijeli :

PIxabay / Ilustracija

Nemoj tugovati, osveti se, pjeva megapopularna pjevačica Taylor Swift. Neki ipak okreću drugi obraz, a neki, kada im je učinjena nepravda, reagiraju baš kao da su im ovi stihovi nit vodilja u životu. Prije nego što uopće uspijete ispričati se ili smisiti izliku za svoje ponašanje, oni će početi smišljati kako da vam se osvete.

Best Life piše da bi sve ovo moglo imati veze s horoskopom.

Ovo su najosvetoljubiviji horoskopski znakovi.

Rak (22. lipnja – 22. srpnja)

Možda ne očekujete da ćete osjetljivog i brižnog Raka naći na ovom popisu, ali oni imaju iznenađujuću žeđ za osvetom kada su u pitanju ljudi koji su im najbliži. Kad ih povrijedi netko koga vole, Rakovi su često zlobni, kaže Emily Newman, vidovnjakinja i astrologinja u The Best of Psychic Reader.

Međutim, Raquel Rodriguez, astrologinja i osnivačica Your Zodiaca, kaže da će oni vjerojatno biti pasivno-agresivni u svojoj osvetoljubivosti: “Oni nisu izravni kao drugi znakovi, ali mogu zadržati povrijeđene osjećaje i, s vremenom, to se može očitovati u suptilnim udubljenjima ili hladnim ramenima.”

Jarac (22. prosinca – 19. siječnja)

Ne dopustite da vas zavara njihova tiha priroda. Ovi zemljani znakovi svjesni su svega što se događa oko njih pa ako mislite da ste im nešto provukli iza leđa, vjerojatno se varate.

Rodriguez objašnjava da su dobri stratezi u svojoj osvetoljubivosti. “Pažljivo planiraju svoje odgovore i čekaju pravi trenutak da uzvrate udarac. To osigurava da su njihove akcije učinkovite i smislene”, kaže ona.

Djevica (23. kolovoza – 22. rujna)

Analitične Djevice brzo povlače proračunate poteze, a koriste svoju pamet i prirodu orijentiranu na detalje kako bi “osmislile gadne strategije”, kaže Newman. “Imaju dvije osobnosti. Mislit ćete da su ljubazni i fini, ali planiraju vas srušiti.”

Stina Garbis, astrologinja i vlasnica Psychic Stina, dodaje da zbog osvetoljubivosti i zlopamćenja teško puštaju stvari da sjednu na svoje mjesto.

Lav (23. srpnja – 22. kolovoza)

Lavovi su prirodno privučeni svjetlima reflektora. A prema Newman, oni će ići na sve da ostanu u središtu pozornosti, čak i ako to znači da će zaprljati ruke.

“Imaju snažan osjećaj ponosa i dostojanstva što bi moglo objasniti zašto se lako uvrijede”, kaže Rodriguez. “Kada su povrijeđeni, ne samo da se naljute – oni se osvete.”

Ako osjete potrebu za osvetom, napravit će od toga spektakl. “Oni žele da prijestupnik jasno shvati posljedice svojih postupaka”, dodaje Rodriguez.

Ovan (21. ožujka – 19. travnja)

Garbis ističe da Ovnovima vlada Mars, planet akcije i agresije. Stoga, ona kaže da se oni “ljute i govore grozne stvari”, i oni će biti ti koji će vas šutnuti kad budete na tlu.

Rodriguez savjetuje oprez, budući da će ovi vatreni znakovi odmah reagirati kada se osjete izdanima: “Njihova djela više su vođena impulsom nego dugoročnim planom i to ponekad rezultira brzim i izravnim sukobima.”

Škorpion (23. listopada – 21. studenog)

Škorpioni su definirani svojom snagom, kao i predanošću kojom stoje iza svojih uvjerenja. Međutim, ono što može doći zajedno s ovim pozitivnim atributima je potreba da se uzvrati onima za koje misle da im čine krivo.

“Škorpioni su najosvetoljubiviji i najbrutalniji od svih znakova zodijaka”, kaže Newman. Oni također briljiraju u manipulaciji, samo vam pokazuju svoju “slatku stranu”.

Iako možda ne znate što smjeraju zahvaljujući njihovoj tajanstvenosti Garbis ističe da oni uvijek kuju zavjeru i planiraju napad.

