Liječnik otkrio koja noćna navika može povećati rizik od moždanog udara

Podijeli :

Pexels

Liječnik također kaže da vasta navika može izložiti riziku od hipertenzije, visokog krvnog tlaka.

Liječnik je upozorio na važnost pranja zubi prije spavanja, koliko god bili umorni.

Pripazite: Ovaj popularni dodatak prehrani ne biste trebali uzimati s određenim namirnicama Što se dogodi u vašem tijelu ako svaki dan popijete šalicu čaja?

Liječnica Neena Chandrasekaran, specijalistica za plućnu i intenzivnu njegu, upozorila je da preskakanje ove navike može povećati rizik od moždanog udara i izložiti vas riziku od hipertenzije.

“Istraživanje sada pokazuje da ako ne perete zube prije spavanja, imate veći rizik od kardiovaskularnih bolesti”, poručila je.

To je zato što se noću reprodukcija sline usporava. To ga čini manje sposobnim da ispere bakterije u našim ustima, na našim jezicima, a onda to uzrokuje nakupljanje bakterija, nakupljanje naslaga na zubima i desnima.”

Zbog toga ste izloženi većem riziku od bolesti desni i karijesa. Liječnica dalje objašnjava da se bakterije na našim zubima i desnima “vrlo lako premještaju u naše arterije i krvotok”. To može dovesti do bakterija u našim žilama i arterijama, pridonoseći aterosklerozi, infekcijama, toksinima i upalama.

Ti čimbenici mogu povećati rizik od moždanih udara i visokog krvnog tlaka, naglašavajući da je “sve to povezano”. Iako se četkanje dva puta dnevno naveliko preporučuje, mnogi ljudi ne shvaćaju koliko je to ključno za cjelokupno zdravlje.

Što je ateroskleroza?

Ateroskleroza se javlja kada se arterije suže, što otežava protok krvi kroz njih. To povećava rizik od srčanog i moždanog udara, napominje pulmolog, prenosi Express.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Ova kovanica se prodaje za 45.000 eura! Provjerite novčanike Fižulić oštro o ministru: Glavina radi sve protiv interesa turizma