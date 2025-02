Progovorio bivši pomoćnik princa Harryja i Meghan Markle, ona negira optužbe

Podijeli :

JEFF VINNICK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Bivši kraljevski pomoćnik Jason Knauf progovorio je prvi put za medije nakon što je tvrdio da je Meghan Markle zlostavljala mlađe članove osoblja u palači.

Bivši pomoćnik princa Harryja i Meghan Markle prekinuo je šutnju nakon što je tvrdio da je vojvotkinja zlostavljala osoblje, rekavši da ne žali zbog iznošenja takvih tvrdnji.

Jason Knauf je radio za princa Williama i Kate Middleton od 2015. do 2021. godine, a također je služio kao tajnik za tisak princa Harryja i Meghan, prenosi tportal.

Nekoliko mjeseci nakon što se pridružio Sussexovima na njihovom prvom putovanju nakon vjenčanja u Irsku 2018., Knauf je poslao interni e-mail izražavajući zabrinutost zbog Meghaninog tretmana dvoje zaposlenika u Kensingtonskoj palači.

Vojvotkinja od Sussexa uvijek je odlučno negirala optužbe za zlostavljanje, tvrdeći da su one dio kampanje blaćenja protiv nje.

“Vrlo sam zabrinut da je vojvotkinja uspjela zlostavljanjem istjerati dva osobna asistenta iz kućanstva u protekloj godini”, navodno je napisao u e-mailu koji je procurio u The Times u ožujku 2021. “…Imali smo izvješće za izvješćem od ljudi koji su svjedočili neprihvatljivom ponašanju”, rekao je Knauf.

No, on nije samo optužio Meghan za zlostavljanje, već je također dostavio njezine privatne tekstualne poruke i e-mailove Žalbenom sudu u Londonu kao dio tužbe koju je ona podnijela protiv The Mail on Sunday zbog privatnog pisma koje je poslala svom ocu. Gomila dokumenata pokazala je da mu je dala upute da informira autore bombastične biografije, “Finding Freedom”, za koju je preko svojih odvjetnika negirala da je surađivala. Meghan se na kraju ispričala sudu i rekla da je zaboravila da je dala upute Knaufu.

Knauf i dalje surađuje s princom Williamom

Činjenica da je Knauf uopće komentirao skandal izuzetna je rijetkost za nekoga tko nastavlja raditi za Williama putem Earthshot Prizea, iako je napustio palaču otprilike u isto vrijeme kada su iznesene njegove optužbe za zlostavljanje.

U intervjuu za australski 60 Minutes u nedjelju navečer, Knauf je odgovorio na pitanje je li mu bilo izazovno biti u središtu javnosti nakon što je procurio e-mail.

“Ne možete odabrati samo zabavne stvari u bilo kojem poslu, i to se odnosi na princa i princezu kao i na sve ostale koji rade za njih. Dakle, ne bih ništa mijenjao”, rekao je.

Iako je Knauf odgovorio na niz pitanja o toj gorućoj temi, također je očito pažljivo birao riječi i pobrinuo se da uključi neke pozitivne komentare o Sussexovima: “Radio sam vrlo blisko s oboje i imali smo puno sjajnih trenutaka. Rad na njihovom vjenčanju bio je nevjerojatno, čarobno iskustvo i želim im apsolutno sve najbolje s njihovom divnom obitelji.”

Također je upitan o raspadu Harryjevog odnosa s princem Williamom: “Imamo uspone i padove u obitelji. Čak i kada nekoga stvarno volite, možete imati trenutke kada ne želite provoditi toliko vremena s njima.”

“Vrlo je teško kada se ove stvari odvijaju u javnosti. Ali William je odlučio zadržati svoje misli o tome privatnima i mislim da svi mi koji ga poznajemo trebamo učiniti isto. Ali reći ću da je naravno bilo teško i tužno, posebno za sve nas koji poznajemo obojicu.”

Meghanino zlostavljanje zaposlenika

Podsjetimo, Knaufove tvrdnje o Meghaninom zlostavljanju zaposlenika objavljene su samo nekoliko dana prije kontroverznog intervjua Sussexovih s Oprah Winfrey.

Bivša glumica rekla je tada slavnoj voditeljici da ju je Palača zlostavljala i da ju je njezina šogorica Catherine rasplakala.

“Ne znam kako bi oni (Palača) mogli očekivati da ćemo nakon svega ovog vremena i dalje samo šutjeti ako postoji aktivna uloga koju tvrtka igra u perpetuiranju laži o nama”, rekla je.

Harry je javno nazvao optužbe za zlostavljanje blaćenjem i rekao da su tvrdnje dio veće medijske zavjere da se napadne par. Kasnije je opisao utjecaj priče na Meghan u svojoj Apple TV dokumentarnoj seriji o mentalnom zdravlju The Me You Can’t See.

U 2023. godini, kraljevski dopisnik The Timesa Valentine Low tvrdio je da je Buckinghamska palača vjerojatno zakopala ishod svoje istrage iz 2022. godine o tvrdnjama protiv Meghan kako bi ‘održala mir’ s vojvodom i vojvotkinjom od Sussexa.

“Palača je rekla da neće objaviti ishod istrage, ili čak otkriti koje su lekcije naučene, zbog povjerljivosti. Ali većina ljudi sumnjala je da je pravi razlog zakopavanja izvješća pokušaj održavanja mira s Harryjem i Meghan”, rekao je Low za The Times.

