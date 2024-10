VIDEO / Novi sustav naplate cestarina: Što vozače očekuje na hrvatskim autocestama?

Podijeli :

Na YouTube kanalu Na hrvatskim cestama objavljen je informativni video koji donosi važne informacije o novom sustavu naplate cestarina koji će biti implementiran u Hrvatskoj. Ovaj projekt rezultat je suradnje s firmama Skytoll iz Slovačke i Tollnet iz Češke, a ima za cilj modernizirati i poboljšati postojeći sustav.

U videu, koji traje nešto više od 12 minuta, razrađeni su ključni aspekti novog sustava, a sadržaj je podijeljen u nekoliko segmenata. U uvodu se objašnjavaju nedostaci trenutnog načina naplate cestarina, a potom je prikazan novi sustav koji će se uvesti. Pritom se detaljno opisuje način na koji će novi sustav funkcionirati, uključujući brze trake za registraciju, naplatne točke i mobilne jedinice za naplatu. U videu se, među ostalim, spominju izvođači koji će raditi na projektu, kao i očekivani rokovi za puštanje sustava u promet. Razmatraju se i mogućnosti za smanjenje gužvi na naplatnim mjestima.

Podsjetimo, ugovor za implementiranje samog novog sustava, vrijedan nešto manje od 80 milijuna eura, potpisan je s tvrtkama SkyToll iz Slovačke i TollNet iz Češke u rujnu u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, a sami radovi na terenu započet će za četiri do pet mjeseci. Podrazumijevat će oni infrastrukturu na koju će se postavljati kamere i laseri za detekciju registarskih oznaka i ENC uređaja, a što se samih naplatnih kućica tiče, demontaža je plan za njih, ali kad će se to dogoditi, još se ne zna, piše Večernji list.

“Uklanjanje kućica dio je projekta Hrvatskih autocesta i radit će se u više faza. Najvjerojatnije će se uklanjati prvo čeone, a onda bočne”, pojasnio je predsjednik Uprave HAC-a Boris Huzjan. A što s ljudima koji trenutačno rade u njima? “Dio odlazi prirodnim odljevom uz poticajne otpremnine” kazao je Huzjan, dok će se drugi dio prekvalificirati jer posla će biti. Ponajprije u timu mobilnih jedinica koje će biti u direktnoj komunikaciji sa središnjim sustavom te kontrolirati tko cestarinu nije platio.

A kako? Idemo prvo na sam način naplate. Cestarina će se moći “iskeširati” na dva načina; kupnjom ENC-a ili registracijom bankovne kartice s koje će se vozaču moći skinuti iznos za cestarinu. Prva opcija bit će obvezna za teretna vozila, a svi ENC uređaji bit će odsad povezani s registarskom oznakom jednog automobila te će u svakom trenutku morati biti istaknuti na prednjem vjetrobranskom staklu.

Druga opcija, ova s bankovnom karticom, funkcionirat će tako da će se podaci s kartice dati na predviđenoj web-stranici koja će se tek otvoriti, a za one koji nisu vični internetu, registrirat će se moći u prodajnim uredima HAC-a, Bine i AZM-a, kod nekog od prodajnih partnera (benzinske postaje, stanice za tehnički pregled…) ili na samim autocestama na kojima će se, neposredno prije ulaska na njih, nalaziti “namjenska staza za brzu registraciju”. Ili, drugim riječima, vozilo će ući u registracijsku stazu, kratko se zaustaviti kako bi sustav automatski prepoznao registracijsku oznaku vozila i kako bi korisnik sam unio podatke o bankovnoj kartici.

Sad dolazimo do samih mobilnih jedinica jer upravo će one biti zadužene za naplatu cestarine onima koji će to ipak na neki način pokušati izbjeći, primjerice, registracijom bankovne kartice na kojoj nema dovoljno sredstava. Takve će vozače sustav koji se postavlja, naravno, detektirati, a mobilne jedinice koje su, zapravo, automobili (njih ukupno 74), imaju pravo prekršitelje zaustaviti. Onih koji će uspjeti izigrati sustav, kaže ministar prometa Oleg Butković, bit će nula.

