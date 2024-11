Nutricionist otkriva osam najzdravijih sireva

Podijeli :

Iako se sir često smatra zdravom mliječnom namirnicom, neki ga ne preporučuju zbog sadržaja zasićenih masti i natrija.

Sir je nutritivno bogata mliječna namirnica koja može biti vrijedan dio uravnotežene prehrane. Pruža visokokvalitetne proteine, kalcij, kalij, magnezij i vitamine B skupine, piše Eat This, Not That.

Neke vrste, posebno one koje su zrele, ali nisu ponovno pasterizirane, sadrže korisne probiotike koji podupiru probavno i opće zdravlje.

Međutim, umjerenost je ključna. Iako sir ima brojne zdravstvene prednosti, punomasne vrste mogu sadržavati visoke razine zasićenih masti.

Američko udruženje za srce preporučuje da unos zasićenih masti ne prelazi 6% dnevnih kalorija – otprilike 13,5 grama za prehranu od 2.000 kalorija.

Na primjer, jedna unca cheddar sira sadrži oko 6 grama zasićenih masti, pa bi ograničenje na jednu uncu dnevno, odnosno, 28 grama, moglo biti najbolje.

Najzdravije vrste sira koje možete uključiti u prehranu:

Mozzarella (s manjim udjelom masti)

Svježi sir (2% masti)

Feta

Švicarski sir

Parmezan

Kozji sir

Ricotta (s manjim udjelom masti)

Zreli cheddar

