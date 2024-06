Obala Amalfi: Vodič za obične smrtnike

Podijeli :

Što vam pada na pamet kad čujete da netko spominje Amalfi? Skrivene uvale, šarene kućice s pogledom na more, svježa riba, nezaboravni pejzaži, miris limuna, ali i skupi restorani, kafići i parkinzi. Talijanski Amalfi nije baš najjeftinija destinacija. Ipak, moguće je priuštiti si barem djelomično povoljan odmor tijekom ljeta i u ovom predivnom kutku svijeta.

Što sve pruža obala Amalfi?

Da biste ljeti obišli ovu predivnu obalu, ne morate potrošiti gomilu novca, piše nova.rs.

Javni prijevoz

Kada odabere smještaj u nekom od mjesta na ovoj obali, prva preporuka je – vozite se autobusom. Put koji povezuje primorska sela naziva se Amalfitana i jedna je od najuzbudljivijih panoramskih dionica na svijetu. Međutim, osim što je pun krivina i nevjerojatno je prometan pa vožnja automobilom podrazumijeva zaustavljanje između različitih sela na obali i plaćanje parkinga.

Gradovi na obali su međusobno povezani prilično efikasnim autobusima koji rijetko kasne, tek u slučaju nepredviđenih okolnosti u prometu. Zašto to onda ne iskoristiti?

Besplatne plaže

Dobar način da uštedite novac je i taj da birate besplatne plaže, a ne one koje se plaćaju. Plaža Vietri sul Mare, na primjer, najveća je besplatna plaža na cijeloj obali. Pješčana je i savršena za one koji putuju s obitelji ili jednostavno za ljude koji vole udobnost. Tu je i plaža Duoglio, koja je udaljena samo jedan kilometar od Amalfija i do nje se može doći niz 400 stepenica. Napor će vam se itekako isplatiti. U blizini Ravela nalazi se Castiglione i njegova divna pješčana plaža okružena liticama. Postoje dva dijela koja se plaćaju, ali između ćete naći slobodan prostor.

Ako odete do Sorenta, posjetite plažu kraljice Elizabete. Do Bagni della Regina se može doći malim putem koji kreće iz Sorenta.

Još jedna poznata i vrlo fotografirana plaža je – Furore. Svake godine se baš tu održava uzbudljivo natjecanje u ronjenju. Ako putovanje planirate u srpnju, ne propustite ovaj događaj, besplatan je.

Gastronomski užitak

Među brojnim ribljim restoranima, pizzerijama, tratorijama u kojima se služe tipična jela – postoje i mala mjesta gdje se možete lijepo provesti i uživati u izvrsnoj hrani. Putovanje obvezno začinite nekim gastro specijalitetom.

Kako stići do obale Amalfi za malo novca?

Potražite povoljne karte low cost kompanija. Do glavnog grada Italije mogu se naći zaista povoljne karte.

Iz Rima možete stići autobusom do Napulja za oko 4 eura.

Dalje nastavljate vlakom koji od Napulja do Salerna košta oko 5 eura, a odatle hvatate brodić do obale Amalfi za 10 eera.

Cijene smještaja

Smeštaj u srpnju, u apartmanu za dvoje možete naći od 70 eura po sobi, a hoteli su, naravno skuplja opcija. Idete li organizirano, preko agencije, prijevoz avionom i smještaj u hotelu s tri zvjezdice platit ćete ipak više, ali… Nije loše s vremena na vrijeme priuštiti si nešto u čemu ćete uživati, a na ovoj talijanskoj obali uživat ćete sigurno.

