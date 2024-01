Objavljeni novi detalji o smrti Kraljice Elizabete II., evo kako je Charles III. saznao da je postao kralj

Podijeli :

Kraljica Elizabeta II otišla je u snu i preminula je vrlo mirno, kazao je njezin privatni pomoćnik, a detalji o trenucima pred smrt britanske monarhinje opisani su u knjizi 'Charles III: New King, New Court. The Inside Story'.

Sir Edward Young napisao je bilješku o posljednjim trenucima pokojne kraljice u dvorcu Balmoral, gdje je umrla 8. rujna 2022., u dobi od 96 godina.

U dopisu koji je prenio Daily Mail, Sir Edward je napisao: “Vrlo mirno. U snu. Otišla. Starost. Nije bila svjesna ničega. Bez boli”.

Dokument – koji se sada nalazi u Kraljevskom arhivu – predstavljen je u novoj knjizi pod naslovom Charles III: New King, New Court. The Inside Story – od Mailovog kraljevskog pisca, Roberta Hardmana.

Međutim, knjiga otkriva da je kraljica umrla vrlo iznenada te da je Charles požurio u Balmoral helikopterom i usput čitao planove za događaje nakon njezine smrti, nazvane “Londonski most”.

Sadašnji kralj i kraljica Camilla proveli su nasamo sat vremena s majkom prije nego što je umrla.

Princeza Anne i starija pomoćnica pokojne kraljice, Angela Kelly, naizmjence su sjedile uz njezin krevet, zajedno s velečasnim Kennethom McKenziejem, svećenikom u obližnjem Crathie Kirku – crkvi u kojoj se Kraljevska obitelj moli dok borave u Balmoralu.

Charles je nazvao i princa Williama i princa Harryja i rekao im da dođu u Škotsku što je prije moguće kako bi rekli posljednje zbogom, navodi se u biografiji.

Otišao je brati gljive i razbistriti glavu nakon što je vidio majku – prije nego što su ga obavijestili da je umrla dok se vozio natrag u Balmoral, piše Mail.

Njegov najviši pomoćnik prihvatio je poziv, što je navelo Charlesa da stane, a tada su ga prvi put oslovili s “Vaše Veličanstvo”.

Kad je Charles nazvao Williama preko telefonske centrale u Palači da mu priopći vijest, on je operateru jednostavno rekao “to sam ja” – budući da još nije mogao otkriti da je kralj.

Pokušao je kontaktirati Harryja, ali on je već bio na letu, piše u knjizi.

Prema knjizi, nedugo nakon što je Sir Edward napisao dopis, lakaj je donio zaključanu crvenu kutiju papirologije pronađenu na kraljičinoj samrtnoj postelji koja je sadržavala dva zapečaćena pisma.

Jedna je bila upućena njezinom sinu i nasljedniku, dok je druga bila za Sir Edwarda, prenosi Mail.

Kutija je također sadržavala kraljičin izbor kandidata za Orden za zasluge za “iznimno zaslužne usluge” širom Commonwealtha.

Kralj je kasnije opisao smrt svoje majke kao duboki gubitak.

O pokojnoj kraljici rekao je: “Tokom svog života ostala je stalni izvor inspiracije za sve nas”.

