Otkrivena jedna od najvećih online prijevara na koju su nasjeli brojni Europljani

Podijeli :

Pexels

Mreža kineskih prevaranata s radom je počela još 2015. godine, a i dalje posluje više od 22 i pol tisuće lažnih trgovina.

Sigurnosni stručnjaci konstantno pozivaju na oprez prilikom kupovine na internetu jer na mreži vrebaju brojni prevaranti koji na različite načine žele uzeti novac i podatke korisnika.

Jedno od pravila je da, ako se nešto na internetu čini predobro da bi bilo istinito, onda to najčešće i nije istinito. To se pogotovo odnosi na nevjerojatne popuste na proizvode na nekim nepoznatim stranicama koji vam se prikazuju prilikom surfanja kao reklame ili do kojih vas mogu odvesti linkovi na stranicama na kojima surfate.

Njemačke vlasti i Europol otkrili veliki lanac prijevara preko pozivnih centara na Balkanu

Zašto treba biti oprezan najbolje pokazuje slučaj lažnih trgovina iz Kine na koji upućuje međunarodna istraga The Guardiana, Die Zeita i Le Mondea, a koja je otkrila nevjerojatnu prevaru koja traje još od 2015. godine i uključuje, vjerovali ili ne – čak oko 76 tisuća lažnih web stranica i online trgovina, piše Zimo.

Putem tih stranica, odnosno trgovina koje su bile dostupna na raznim jezicima, prodavale se odjeća i obuća poznatih i premium brendova poput Hugo Bossa, Versacea, Prade, Diora i drugih, a sve po puno nižim cijenama u odnosu na prodajne.

Sama činjenica da su te stranice bile prilično nepoznate te da je popust bio velik, dovoljan je razlog za oprez, no mnogima se to činilo kao ponuda koja se ne propušta te su se odlučili na kupovinu proizvoda s takvih stranica.

Na kraju je na ovu prijevaru nasjelo više od 800 tisuća ljudi tijekom svih ovih godina, a dok su svi oni s lažnim stranicama podijelili svoje mailove, više od 475 tisuća osoba podijelilo je i puno važnije podatke – od onih osobnih s imenima, prezimenima i adresama pa do bankovnih podataka koji uključuju broj kartice i troznamenkasti sigurnosni broj.

Samo u posljednje tri godine, objavljeno je na The Guardianu, obrađeno je više od milijun lažnih narudžbi čija bi vrijednost trebala iznositi čak 50 milijuna eura, no sve te narudžbe ipak nisu naplaćene.

Ukrali novac i podatke

Problemi s ovakvim prijevarama su višestruki. Prvi i ono što će ljudi odmah osjetiti jest financijski gubitak jer su naručili i platili proizvode koje nisu dobili.

Drugi problem može biti puno veći – predali su svoje osobne podatke kriminalcima i prevarantima koji ih mogu koristiti na brojne načine.

Prijevare s lažnim poslovima porasle za 1.200 posto, najviše ciljaju jednu skupinu

Mogu pokušati isprazniti njihove račune ili prodati te podatke na crnom tržištu, što znači da će onda biti dostupni i drugim kriminalcima koji će ih pokušati iskoristiti za brojne financijske i druge prijevare.

Treba naglasiti kako mnogi koji su naručili i pokušali platiti te proizvode na kraju ipak nisu ostali bez novaca.

Naime, u nekim slučajevima su banke stopirale transakcije, dok često niti same trgovine nisu obradile uplate.

Oni kojima su uplate ipak prošle, većinom nisu dobili naručene proizvode ili su dobili neke druge, jeftine stvari koje uopće nisu naručili.

Ono što je zanimljivo uz ovaj način prijevare, a na što je upozorio konzultant SR Labsa Matthias Marx jest kako je riječ o modelu koji podsjeća na franšizno poslovanje.

Naime, skupina programera razvila je sustav za brzo i automatizirano kreiranje vlastitih web stranica i trgovina s kojima je djelomično sama upravljala, ali je dopustila u drugim prevarantima da se koriste tim sustavom i, plaćajući za takvu franšizu, upravljaju svakodnevnim operacijama.

Također, koristili su stare domene za hosting svojih lažnih internetskih trgovina ili domene koje se više ne koriste, a prije su bile u vlasništvu drugih kompanija, što sve otežava njihovu otkrivanje.

Prema podacima istrage, čini se kako je ova prevarantska mreža nastala u kineskoj pokrajini Fujian, a nakon što su ove informacije izašle u javnost, pokušat će se blokirati, odnosno ukloniti takve lažne web-trgovine kakvih i danas ima više od 22 i pol tisuće.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.