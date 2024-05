Otkriveno koliko je ljudi dočekalo Baby Lasagnu na Trgu bana Jelačića

Podijeli :

Emica Elvedji/PIXSELL

Arhiv javnih skupova izračunao je koliko je ljudi na glavnom zagrebačkom trgu dočekalo hrvatskog predstavnika na Eurosongu, Marka Purišića - Baby Lasagnu.

Iz ove organizacije civilnog društva iz Beograda koja se bavi utvrđivanjem broja ljudi na javnim skupovima, prosvjedima i drugim okupljanjima, navode da su za procjenu broja okupljenih koristili snimke prijenosa uživo na kanalu HRT-a na YouTubeu, a budući da taj videomaterijal nije bio dovoljno visoke rezolucije za pojedinačno brojenje svih nazočnih ‘glava’, primijenili su postupak procjene površine i prosječne gustoće.

“Na temelju ovog videa, kao i brojnih fotografija objavljenih u raznim medijima, može se odrediti da je glavnina nazočnih zauzela površinu od oko 4000 četvornih metara. Na skupovima ovakve vrste na otvorenom prostoru prosječna gustoća se standardno kreće u rasponu od 1,2 do 1,5 osoba po četvornom metru. Kada se to pomnoži s površinom, dobije se rezultat od 4800 do 6000 ljudi koji su činili glavninu mase prisutnih”, navode iz Arhiva javnih skupova.

Dodaju da se izvan te glavnine okupljenih, gdje je gustoća toliko mala da su ljudi bili dovoljno razmaknuti za pojedinačno prebrojavanje, nalazilo još oko 500 ljudi.

“To znači da je ukupno na dočeku Baby Lasagne u Zagrebu bilo između 5300 i 6500 ljudi”, zaključili su iz te organizacije, prenosi tportal.

