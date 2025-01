Ovaj jednostavan trik od tri koraka trenutačno smanjuje tjeskobu

Podijeli :

Pexels

Dr. Martha Beck, koja je sociologinja školovana na Harvardu i osnivačica je platforme Wayfinder Life Coach Training, pridružila se Stevenu Bartlettu u podcastu "The Diary of a CEO" gdje su razgovarali o tjeskobi.

Doktorica je otkrila da postoji jednostavan trik za zaustavljanje osjećaja tjeskobe, koji vas, također, izvući iz stanja “borba ili bijeg”.

Zamolila je Stevena da zamisli situaciju koja ga čini tjeskobnim, a zatim ga je zamolila da zamisli sebe kako jede naranču.

Psihologinja: Nije sramota pričati o visokom tlaku, ali tjeskoba i depresija se doživljavaju kao slabosti

“Zamislite da držite naranču, to je lijepa, zrela, teška, ukusna naranča na vrhuncu svoje zrelosti… Možete osjetiti njen miris, zagrizite je kroz koru, i samo osjetite taj mali mlaz limunske kiseline koji se odjednom pojavi kad zagrizete”, rekla je.

“Gorčina kore i sok dok grizete ulaze vam u usta. Slatko je, pomalo je ljuto, možete osjetiti žilavost unutrašnjosti, i povlačite koru. Možete je osjetiti pod noktima, možete je pomirisati. Stavite naranču na usta, iscijedite i pustite da malo soka uđe u vaša usta, uživajte u okusu i zatim progutajte”, dodala je.

Dr. Beck je objasnila da bi ovo osjetilno iskustvo pretvaranja da jedete naranču trebalo ublažiti tjeskobu i smiriti živčani sustav.

Upitala je Stephena: “Kako ti je sad tjeskoba?”, a on je odgovorio: “Moja tjeskoba je nestala”.

Savršeni način za opuštanje uma i tijela

Stručnjakinja je otkrila da je odvraćanje uma od onoga što vas brine i korištenje osjetilne mašte savršen način za opuštanje uma i tijela, prenosi Net.hr.

“Počnete disati dublje, prestanete proizvoditi sav kortizol, glukokortikoide i adrenalin koji ste imali u stanju ‘borbe ili bijega’ te počinjete proizvoditi serotonin i dopamin”, objasnila je.

Dr. Beck je rekla da postoji mnogo trikova za izlazak iz anksioznog stanja, poput pisanja svog imena na komad papira i zatim pisanje njegove zrcalne slike.

“Vaš mozak stvara nove neuronske sinapse koje nikada prije nisu postojale, nikada prije niste to radili, tako da iz temelja mijenjate svoj mozak, podučavajući ga vještini koju on nikada nije imao”, objasnila je.

Proces od tri koraka za ublažavanje tjeskobe

Dr. Beck je otkrila da postoji proces od tri koraka za svakodnevno ublažavanje tjeskobe, koji ona naziva CAT – Calm, Art i Transcendence (mirnoća, umjetnost i transcendencija).

Dječja psihologinja: Ja sam u strašnom šoku… Činjenica je da smo sve više društvo koje glorificira nasilje

Rekla je da je naš mozak biološki unaprijed programiran da bude tjeskoban, pa ga moramo smiriti.

Objasnila je da moramo biti nježni prema sebi kao što bismo bili nježni prema preplašenom psiću.

“Naučeni smo da budemo nasilni prema sebi, biohakirajte ovo, natjerajte se da jedete nešto i učinite nešto”, rekla je stručnjakinja.

“Kad se smirite, trebate se baviti umjetnošću i početi biti kreativni. Potrebna vam je umjetnost, a tu ne mislim na crtanje, mislim na stvaranje stvari, i to u tri dimenzije, stvaranje događaja, stvaranje podcasta… Ako su ljudi prošli kroz traumu i smiju crtati o tome, čak i ako ne znaju crtati profesionalno, imaju 80 posto manje šanse za razvoj PTSP-a. Postoji nešto u stvaranju nečega i to može biti tvrtka ili može biti boja u spreju na kartonu. Čini se da postoji taj efekt da tjeskoba i kreativnost jednostavno ne mogu funkcionirati u isto vrijeme”, istaknula je dr. Beck.

Ona je rekla da je posljednja faza “transcendencija ili buđenje” koja se zove Flo.

“To je stanje stvaranja i izvođenja na toliko teškoj razini da nam se čini da je neizvedivo. No, kada uđete u to, doima se poput letenja, to je raj i postoji vrijeme u procesu stvaranja u kojem osjećaj sebe pada i osjećaj kontrole nije potreban. Ono što osjećate je da se sama kreacija na neki način kreće s vama i kroz vas i to je blaženo i vjerujem da je to stanje u kojem nam je suđeno provesti gotovo sve svoje vrijeme”, objasnila je dr. Beck.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.